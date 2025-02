Nuevo México informa que un brote de sarampión en Texas cruzó su frontera

El estado de Texas enfrenta un brote de sarampión que casi se ha duplicado en las últimas dos semanas, convirtiéndose en el peor registrado en décadas. Lo que comenzó con un solo caso reportado el 5 de febrero en el condado de Gaines ha evolucionado rápidamente, extendiéndose ahora a Nuevo México y generando preocupación entre las autoridades sanitarias. El Departamento de Salud y Servicios del Estado de Texas (DSHS) había advertido desde el inicio que, debido a la alta contagiosidad del virus, era altamente probable que los casos aumentaran en Gaines y en comunidades cercanas. Esta predicción se ha hecho realidad con la propagación de la enfermedad y la creciente cantidad de contagios.

El Departamento de Salud de Nuevo México (NMDOH) ha confirmado tres nuevos casos la semana pasada, lo que eleva el total de infecciones a ocho. Los criterios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) establecen que un brote se define por la aparición de tres o más casos no relacionados en un área específica. En este caso, la propagación en el condado de Lea, fronterizo con el condado de Gaines, cumple con esta definición, lo que refuerza la gravedad de la situación. No obstante, aún no se ha podido determinar si existe una conexión directa entre los contagios en Texas y los de Nuevo México.

Ante esta crisis sanitaria, el NMDOH ha intensificado los esfuerzos de detección y prevención, evaluando a residentes de la zona y monitoreando posibles nuevos contagios. “Estamos investigando todos los casos sospechosos y animamos a las personas con síntomas compatibles con el sarampión a que busquen atención médica”, explicó el Dr. Chad Smelser, epidemiólogo estatal adjunto del NMDOH. La enfermedad, que se propaga a través del aire y el contacto con secreciones respiratorias, puede ser especialmente peligrosa para niños pequeños, personas con sistemas inmunológicos comprometidos y aquellos que no han sido vacunados.

Un factor en este brote es que la mayoría de los casos confirmados corresponden a personas no vacunadas. Seis de los ocho infectados no habían recibido la inmunización contra el sarampión. Entre los afectados hay cuatro adultos y cuatro menores de edad. Dos de los adultos aseguran que creen haber sido vacunados en la infancia, pero no cuentan con un registro que lo confirme. La falta de vacunación no solo expone a las personas al riesgo de contraer la enfermedad, sino que también contribuye a la rápida propagación del virus en las comunidades.

Como parte de las estrategias de contención, el NMDOH ha emitido alertas a personas que podrían haber estado expuestas al virus. Se ha publicado una lista de lugares y horarios en los que se pudo haber producido un contagio, instando a quienes estuvieron en esos sitios a que monitoreen su estado de salud y consulten a un médico si presentan síntomas. Entre los principales signos del sarampión se encuentran fiebre alta, tos, secreción nasal, conjuntivitis y el característico sarpullido rojizo que aparece días después del contagio.

Las autoridades sanitarias continúan haciendo un llamado a la población para que verifique su estado de vacunación y reciba las dosis necesarias si no están protegidos. La vacuna contra el sarampión es altamente efectiva y se administra en dos dosis durante la infancia. Gracias a su uso generalizado, la enfermedad había sido eliminada en Estados Unidos en el año 2000, pero el aumento de la desinformación sobre las vacunas y la disminución de las tasas de inmunización han permitido el resurgimiento de brotes como este.

A medida que el brote sigue en expansión, los expertos temen que los contagios continúen aumentando si no se implementan medidas de control estrictas. Con la alta transmisibilidad del virus y la movilidad de la población entre los estados afectados, la posibilidad de que surjan nuevos casos en otras regiones sigue siendo una preocupación latente. Las autoridades de salud de Texas y Nuevo México trabajan en conjunto para rastrear los casos, identificar contactos cercanos y reforzar las campañas de vacunación, con la esperanza de contener la propagación del virus antes de que se convierta en una crisis aún mayor.

