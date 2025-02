Shohei Ohtani devela nueva mecánica para pitchar con los Dodgers en 2025

Shohei Ohtani sigue evolucionando como jugador y, en los entrenamientos con los Dodgers de Los Ángeles, ha comenzado a modificar su mecánica de pitcheo con la intención de regresar al montículo en 2025.

El japonés ha optado por iniciar su movimiento de frente al plato en lugar de hacerlo de lado, como solía lanzar tradicionalmente.

“Tradicionalmente, he lanzado mucho de lado, pero como parte de mi crecimiento como jugador, quiero explorar diferentes opciones y caminos para ver si puedo evolucionar. Lo hago tanto en el pitcheo como en el bateo”, explicó Ohtani en la sede de entrenamientos de los Dodgers en Glendale, Arizona.

Tras someterse a cirugías en el codo de lanzar en 2023 y en el hombro en noviembre del pasado año, Ohtani busca disminuir la presión sobre la parte superior de su cuerpo y mejorar la distribución de carga al lanzar.

Con este cambio en su mecánica, pretende aumentar la intensidad de sus envíos sin comprometer su recuperación.

“Al aumentar la intensidad, quiero ver cómo responde el cuerpo, cómo respondo yo. A partir de ahora, ese es el plan”, comentó el vigente Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

Shohei Ohtani en sesiones de pitcheo 2025

En sus primeras sesiones de pitcheo durante los entrenamientos, Ohtani solo ha utilizado rectas de dos y cuatro costuras, alcanzando velocidades de entre 92 y 94 millas por hora, lo que indica un buen progreso en su recuperación.

A pesar de estos avances, los Dodgers no cuentan con él como lanzador para el inicio de la temporada, proyectando su regreso al montículo a partir de mayo.

Para facilitar su reincorporación, el equipo planea mantenerlo en la alineación sin enviarlo a juegos de rehabilitación.

“En realidad, ya lo he hecho antes con mi última lesión. Entonces, no me preocupa demasiado. Se trata de confirmar la relación entre lo que muestran los datos y lo que yo siento a medida que avanzamos en las distintas etapas. Ésa es mi prioridad número uno”, afirmó Ohtani sobre su proceso de recuperación.

Sigue leyendo:

– Mike Trout se moverá de posición con los Angels en 2025

– Shohei Ohtani está cerca de volver como lanzador: El japonés superó su primera sesión de pitcheo

– Dodgers quieren un plan de 6 abridores a la espera de Shohei Ohtani