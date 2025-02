Chucky Lozano está entre los jugadores más caros de la MLS

La Major League Soccer comienza este sábado 22 de febrero. Los clubes estadounidenses blindaron sus equipos con el objetivo de llevar el título a sus vitrinas. Hirving Lozano fue uno de los fichajes destacados para esta campaña.

San Diego FC realizó un gran esfuerzo económico para armar una plantilla competitiva de cara a su primera participación en la Major League Soccer. El “Chucky” Lozano es el jugador más cardo del equipo. El mexicano logró entrar en el top 10 de los futbolistas mejores valorados del torneo.

Otra de las grandes contrataciones para la temporada 2025 fue hecha por el Atlanta United. “The Five Stripes” trajo de vuelta a su plantilla a una de sus máximas figuras del pasado: Miguel Almirón. El paraguayo llega proveniente de la Premier League y es el tercer jugador mejor valorado de todo el torneo.

Por otra parte, se podría pensar que el Inter Miami de Javier Mascherano se lleva todos los boletos en el ranking. Sin embargo, solo Lionel Messi figura entre los 10 futbolistas mejores valorados de la Major League Soccer.

El club que aporta más jugadores al top son Los Angeles Galaxy. El exequipo de Chicharito Hernández tiene a Riqui Puig, Gabriel Pec y Joseph Paintsil entre los futbolistas más caros de la competición.

Los 10 jugadores más caros de la MLS

Riqui Puig – LA Galaxy – $20.8 millones de dólares

Lionel Messi – Inter Miami – $20.8 millones de dólares

Miguel Almirón – Atlanta United – $16.6 millones de dólares

Evander – Cincinnati – $14.5 millones de dólares

Kévin Denkey – Cincinnati – $14.5 millones de dólares

Hirving Lozano – San Diego – $12.5 millones de dólares

Gabriel Pec – LA Galaxy – $12.5 millones de dólares

Anders Dreyer – San Diego – $10.4 millones de dólares

Joseph Paintsil – LA Galaxy – $10.4 millones de dólares

Aleksey Miranchuk – Atlanta United – $10.4 millones de dólares

Primera jornada de la MLS 2025

22 de febrero

Inter Miami vs. New York City

Atlanta United vs. CF Montréal

FC Cincinnati vs. New York Red Bulls

Columbus Crew vs. Chicago Fire

D.C. United vs. Toronto FC

Orlando City vs. Philadelphia Union

Austin FC vs. Sporting Kansas City

Houston Dynamo vs. FC Dallas

Nashville SC vs. New England Revolution

St. Louis City vs. Colorado Rapids

23 de febrero

San Jose Earthquakes vs. Real Salt Lake

Seattle Sounders vs. Charlotte FC

Portland Timbers vs. Vancouver Whitecaps

LA Galaxy vs. San Diego FC

