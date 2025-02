Deportado en redadas de Biden sin ayuda en México

Era el mediodía del 2 de enero cuando los agentes del Servicio de Migración y Aduanas (ICE) se presentaron en la construcción de una casa en Nuevo México, donde Maximiliano Libreros Arcos trabajaba.

“Los agentes llegaron sorpresivamente pidiendo papeles, y como nadie teníamos, nos arrestaron como a seis que estábamos ahí trabajando”, dice Maximiliano, un mexicano de 53 años, quien llevaba cinco años viviendo en el estado de Louisiana con su esposa y su hija de 19 años.

Los tres habían emigrado juntos en busca de mejores oportunidades laborales en Estados Unidos.

“Iban vestidos de civiles como personas normales. Eran como tres. Nosotros no sabíamos quiénes eran hasta que se identificaron”, relata Maximiliano.

“Nos sacaron esposados. Me dijeron que no tenía derecho a hablar con un abogado ni con nadie del Consulado de México. Te vas a ir directo a México”, me advirtieron.

Como diez horas más tarde, el 3 de enero, lo deportaron a Ciudad Juárez.

“Durante el tiempo que me tuvieron detenido no me dieron agua y pasé mucho frío”, recuerda.

Cuando lo pusieron en la frontera, le dijeron burlonamente “ahí está tu México”, y le entregaron su celular y sus lentes quebrados que quedaron arruinados cuando al jalarlo, los agentes de la Migra los pisaron.

“Allá te compras otros en México”, le dijeron.

La pesadilla de Maximiliano no terminó al llegar a México.

“En la migración mexicana de Ciudad Juárez no me dieron ningún tipo de ayuda. Un menonita me llevó de raite a Torreón, y de ahí, como pude me fui hasta Guadalajara, pensando que por ser una ciudad grande, sería más fácil, pero ya me di cuenta que aquí no hay ningún apoyo para los inmigrantes. En verdad, no les importamos”.

Dice que pensó en regresar a Veracruz, pero como ya no tiene familiares directos, ha decidido ir a Ciudad Juárez.

Va a cumplir dos meses que duerme en un albergue por el que le cobran $60 pesos a la semana; y en muchas ocasiones, no tiene con que pagar. Ha vivido de la caridad, de lo que la gente le dona en la calle.

“He tratado de buscar empleos, pero tal vez por mi edad, o porque no tengo un domicilio fijo y me estoy quedando en un albergue, no me dan nada”.

Cuenta que en el albergue, los sacan muy temprano, y durante el día, tienen que deambular en la calle.

“Batallo para ponerle saldo a mi teléfono celular, y hasta para comprar papel de baño. En el albergue, nada más te permite estar cierto tiempo, y luego uno tiene que buscar a donde irse”.

El mes pasado, su esposa y su hija tuvieron una audiencia en la corte de migración en Louisiana, relacionada con una petición de residencia, que les fue negada.

“Les dieron un ultimátum: o se regresaban por su propia voluntad a México, o la migra iba por ellas”.

Maximiliano dice que su esposa y su hijo tomaron la determinación de regresar a México.

“El 28 de febrero las va a traer un amigo a Ciudad Juárez. Yo espero reunirme con ellas en esa ciudad. Allá hay más albergues y un trato más amigable para los inmigrantes. Aquí en Guadalajara no hay ningún tipo de ayuda”.

Sin embargo, el hombre se encuentra con que no tiene los fondos necesarios para viajar a Ciudad Juárez, por lo que hizo un llamado a las personas que le quieran hacer donativos para juntar para el pasaje en autobús y poder reunirse con su familia.

Para hacer donativos a Maximiliano, puedes depositar al 4169 1608 3847 3057 de Bancoppel en México.

“Mi esposa y mi hija están asustadas, espantadas. Ya no saben si el que está parado en la esquina es policía o del ICE”.

Confiesa que nunca creyó que la Migra lo fuera a agarrar.

“La verdad me siento muy mal. Se me cerró el mundo cuando me detuvieron y me deportaron, y me puse más triste cuando en México nadie me ha querido echar la mano”.

Antes de que Donald Trump asumiera el cargo de presidente de Estados Unidos, el lunes 20 de enero y lanzará su ofensiva antiinmigrante, en las primeras semanas de enero, aún bajo la administración Biden, el ICE y la Patrulla Fronteriza condujeron redadas en casas y lugares de trabajo por todo el país, sembrando el caos.

En California, se denunció que a principios de enero, la Patrulla Fronteriza efectuó docenas de inmigrantes en los condados de Bakersfield y Kern.

Por otra parte, un documento de gobierno interno filtrado dio cuenta de que el gobierno de Donald Trump planea llevar a cabo una redada migratoria a gran escala en Los Ángeles para finales de febrero, para la que estaban pidiendo el apoyo de otras agencias federales de gobierno.

Las organizaciones proinmigrantes de Los Ángeles se han preparado dando talleres a la comunidad inmigrante para que conozcan sus derechos y sepan qué hacer en el caso de que agentes de la Migra se presenten en su casa y su trabajo.

El 20 de enero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció la estrategia México te Abraza para que los migrantes mexicanos que regresen tengan acceso a los programas para el Bienestar como el empleo, el transporte, afiliación al IMSS y un apoyo de $2,000 con la tarjeta Bienestar Paisano.

Un mes después, Maximiliano no ha recibido ningún apoyo de la estrategia México te Abraza.