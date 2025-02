En Los Ángeles: legisladores mexicanos envían mensaje de apoyo a migrantes

Un grupo de legisladores mexicanos visitaron Los Ángeles para decirles a los migrantes mexicanos que no están solos y hablarles de todos los apoyos que el gobierno de México ha puesto en marcha para recibir a los repatriados.

Los senadores mexicanos, Simey Olvera de Hidalgo; Juan Carlos Loera de la Rosa por Chihuahua; Karina Ruiz de Arizona; Heriberto Aguilar de Sonora y el diputado migrante de Los Ángeles, Aniceto “Cheto” Polanco ofrecieron una conferencia de prensa en las instalaciones del Laborer’s International Union of North America, local 300 (LIUNA/AFLO-CIO) que fue presidida por el líder de la Coalición por los Derechos Plenos, Juan José Gutiérrez.

Al mismo tiempo, este sábado se reunieron con miembros de la comunidad migrante en North Hollywood.

“Hasta ahora las deportaciones masivas no han sido como se anunciaban y esperábamos. Esperamos que así siga porque con uno que toquen es doloroso”, dijo el diputado migrante por Los Ángeles, Aniceto “Cheto” Polanco.

Y agregó que el pueblo y el gobierno de México está preparado para recibir a los migrantes deportados con bolsas de trabajo en los aeropuertos.

“Con esta presidenta, los migrantes no están solos. El secretario de relaciones exteriores, Juan Ramón de la Fuente tiene instrucciones de que la prioridad son los inmigrantes”.

Legisladores mexicanos son recibidos en las oficinas del Sindicato de Jornaleros. (Araceli Martínez/La Opinión)

Parte de ese compromiso dijo que es la apertura de albergues en todas las fronteras para recibir a los migrantes.

“En las próximas semanas, voy a abrir una casa de atención ciudadana en Los Ángeles en el 501 West Pico Blvd para atender al pueblo que a veces solo quiere que lo escuches y les des tiempo”.

Reveló además que trabaja en un proyecto de ley para que el programa de pensión simbólica que el gobierno de México da a los mayores de 65 años, pueda ser recibida por los mexicanos en cualquier parte del mundo donde residan.

“Esta es una iniciativa que estoy trabajando para lograr un compromiso y que pueda ser aprobada”, dijo Polanco, quien hace 40 años emigró a Estados Unidos.

La senadora migrante Karina Ruiz visita Los Ángeles. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Centros de recepción

La senadora migrante Karina Ruiz dijo que visitó el Centro de Recepción de Repatriados de Reynosa donde constató cómo recibieron a 20 migrantes deportados y les entregaron una carta de recepción que es la llave para que puedan tener acceso a los programas.

“Una vez que el migrante es deportado, los llevan a estos centros de recepción. Reciben una tarjeta de Bienestar por $2,000 y si son contratados por una empresa, les pagan tres meses de hospedaje. También se les ofrece transporte a diferentes puntos de la república”.

Dijo que en esos centros de recepción, también ofrecen servicios de salud mental.

“Yo vi 2,000 camas en el albergue de Reynosa. Se me salieron las lágrimas al expresar mi agradecimiento a los doctores”, dijo.

Esos centros se abrieron a partir de que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, el 20 de enero.

La senadora migrante hizo ver que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no quiere que los migrantes que se ven forzados a regresar a México se sientan solos o vulnerables.

“El trauma de que remueven de tu comunidad donde ya hiciste tu vida, tienes familia, casa y trabajo es muy dramático. No lo he vivido, pero fue duro cuando dejé México para llegar a un país nuevo, donde no sabes el lenguaje y no conoces gente”.

Dijo que en los centros de recepción, los migrantes deportados tienen además acceso a duchas, comida caliente, atención médica, apoyo para el empleo, y los programas de Bienestar.

“Los centros de recepción aunque tienen capacidad para recibir a más de 2,000, han recibido muchos menos migrantes de los esperados. Por el momento no hay esas deportaciones masivas que se anunciaban, pero el gobierno mexicano está preparado”.

La senadora recordó que los migrantes tanto en Estados Unidos como en México pueden llamar al 520 623-7874 del Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM). Desde México al 001 520 623 7874.

“Ahí les pueden informar dónde están los centros de recepción. También los van a ayudar a obtener los documentos básicos para empezar una vida en México como las actas de nacimiento y la CURP (Clave Única de Registro de Población).

Recordó que es muy importante que cuenten con la aplicación ConsulApp Contigo en sus teléfonos para que puedan precargar los contactos de familiares, amistades y del consulado más cercano para advertirles en caso de que se encuentren ante una posible detención.

“Los diputados migrantes hemos hablado de que nos vamos a dividir los consulados para ver lo que necesiten”.

Y recalcó que la instrucción del canciller es que quieren consulados de puertas abiertas y que los migrantes reciban consultas gratis con abogados, y tengan información sobre sus casos.

“En los consulados se han reforzado los trámites con jornadas de trabajo los fines de semana, y extensión de horarios para apoyar con los trámites de documentos de identificación”.

El diputado migrante Aniceto Cheto Polanco, Juan José Gutiérrez, líder de la Coalición Derechos Plenos por los Inmigrantes y el senador de Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

“No están solos ni solas”,

El senador mexicano por el estado de Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa dijo que México está preparado y listo para recibir a los deportados, pero los números no han llegado a los niveles que se anunciaban.

“Desde 2019 me ha tocado atender el fenómeno migratorio. Estamos siguiendo el ejemplo que nos ha dado la presidenta Claudia Sheinbaum de mantener la cabeza fría, sin estridencias”.

Reconoció que se viven momentos muy difíciles; y por eso trabajan en reformas al servicio exterior mexicano para mejorar el trabajo de los consulados, y que se conviertan en una red de protección de los derechos humanos.

Hizo ver que una posible elevación de los aranceles causaría problemas en México y en Estados Unidos porque pondría en riesgo décadas de integración entre ambos países y Canadá.

En Estados Unidos se consumen los productos sujetos a una imposición arancelaria.

“Se quieren aumentar los aranceles, bajo un supuesto combate al narcotráfico. En vez de combatir eso, van a acrecentar las causas que generan pobreza. Es una medicina que causaría un efecto contrario: afectar la economía de México y Estados Unidos”.

La senadora mexicana por el estado de HIdalgo, Simey Olvera habla de lo que México ofrece a los mexicanos deportados. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Acción Migrante

La senadora por Hildago, Simey Olvera dijo que además de la estrategia “México te abraza” hay un programa que se llama Acción Migrante, a través del cual la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) otorga un certificado de acreditación a los deportados en la especialidad que traigan de Estados Unidos”.

Dijo que con esa certificación, pueden tener una vida productiva en México.

“En Hidalgo, diversas empresas particulares han hecho un convenio con el gobierno del estado para dar trabajo a los repatriados”.

Recordó que la mayoría de los migrantes de Hidalgo se encuentran en California y ocupan el número 13 en el envío de remesas a México.

“Estamos viviendo un momento trascendental de suma y solidaridad con una presidenta en México que entiende y es sensible al tema migrante”.

El senador mexicano por Sonora, Heriberto Aguilar visita Los Ángeles para reunirse con migrantes. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Hay las condiciones

El senador por Sonora Heriberto Aguilar coincidió en que hay mucha solidaridad entre el gobierno de México y las empresas privadas, lo que ha creado las condiciones para abrazar a los deportados, darles la atención y condiciones de trabajo.

“Me gustaría resaltar que estamos viviendo un proceso de transformación y cambios en México con la visión del humanismo mexicano, y vamos por un camino de justicia, igualdad y democracia”.

Indicó que en México ahora las políticas son de arriba hacia abajo, atendiendo a los que menos tienen, lo que ha resultado en menos desempleo, una inflación controlada y más de nueve millones de mexicanos que han salido de la pobreza.

“Lo que dijimos en campaña, lo estamos llevando a la legislación; y estamos contentos porque tenemos una presidenta, y hay muy buen futuro para ambas naciones México y Estados Unidos”.