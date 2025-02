La agencia AP demanda Trump por vetarla el despacho Oval al negarse a cambiar el nombre a l Golfo de México

La agencia de noticias Associated Press (AP) anunció que demandó a tres funcionarios del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de haber sido vetada del Despacho Oval y del avión presidencial Air Force One por negarse a llamar “Golfo de América” ​​al Golfo de México, después de la orden ejecutiva firmada por el mandatario desde el primer día de su administración.

“La prensa y todas las personas en Estados Unidos tienen derecho a elegir sus propias palabras y a no ser objeto de represalias por ello por parte del Gobierno. La Constitución no permite al Gobierno controlar la libertad de expresión”, destaca en un comunicado la agencia AP.

En su guía de estilo, AP decidió seguir llamando al Golfo de México “por su nombre original”, aún mencionando el nuevo nombre elegido por Trump, dado que se trata de un cuerpo de agua que comparte frontera con México y Cuba.

La Casa Blanca bloqueó formalmente a AP el acceso al Despacho Oval y al Air Force One el pasado 14 de febrero. “Estamos muy orgullosos de este país y queremos que sea el Golfo de América”, dijo el pasado martes Trump.

Agencia AP demanda al gobierno de Trump

La demanda de la agencia, de 18 páginas y presentada ante un juzgado federal de Washington DC, alega que han decidido dar este paso para reclamar su derecho a la independencia editorial y prevenir que el Ejecutivo coaccione a los periodistas para que estos usen solo un lenguaje aprobado por el mismo.

Trump firmó la orden ejecutiva para cambiar el nombre a Golfo de América el pasado 20 de enero, el primer día de su vuelta al poder. Posteriormente nombró el 9 de febrero como “Día del Golfo de América”.

La denuncia de AP se dirige en concreto contra la jefa de gabinete del presidente, Susie Wiles, su número dos, Taylor Budowich, y la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El jueves, más de una treintena de medios estadounidenses pidieron al Gobierno que restablezca la participación de AP en los eventos presidenciales y que no se tenga en cuenta “el punto de vista editorial” a la hora de limitar el acceso a la Casa Blanca.

Entre los firmantes se encuentran las cadenas de televisión Fox News y Newsmax, de tinte conservador, además de otros grandes rotativos como The New York Times, The Washington Post, CNN, The Wall Street Journal o The Atlantic.

AP destacó al informar sobre su denuncia que el viernes Trump se refirió a esa agencia como “lunáticos de izquierda radical”: Es “una empresa de tercera categoría con un nombre de primera”, dijo sobre la misma, la principal del país y fundada en 1846.

