Redadas en LA: ¡Manténganse informado y alerta! 

Representantes de numerosas organizaciones comunitarias que atienden a las comunidades inmigrantes en el sureste de Los Ángeles realizarán este domingo una entrega masiva de 50,000 tarjetas de “Conoce tus Derechos”.

Sería precisamente mañana el día en que iniciaría una serie de redadas “masivas y sin precedentes en Los Ángeles, de acuerdo con un reporte del LA Times.

El matutino informó que la operación a gran escala será coordinada por ICE, pero agencias como el FBI y la DEA participarían en los operativos.

La filtración de los operativos provocó que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, señalará al FBI como “corrupto”, indicando que podría ser esa agencia la que reveló la operación.

Educan a la comunidad

La entrega del documento que podría significar caer o no en manos de agentes del servicio de inmigración y aduanas (ICE) incluye -en inglés y español- una referencia a la protección de la Cuarta y Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

La Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege a todas las personas de registros e incautaciones injustificados por parte del gobierno.

La Quinta Enmienda protege a las personas de ser obligadas a incriminarse a sí mismas. También garantiza el derecho a un debido proceso legal, es decir, protege la libertad y la intimidad de los ciudadanos.

“A través de la distribución de estas tarjetas ‘Conozca sus derechos’, garantizamos que las personas y las familias tengan los recursos que necesitan para protegerse a sí mismos y a sus seres queridos”, dijo Francisco Moreno, director ejecutivo del El Consejo de Federaciones Mexicanas en Norte América (COFEM).

Francisco Moreno, director ejecutivo de COFEM muestra una tarjeta de ‘Conoce tus Derechos’.

Moreno señaló que el conocimiento es poder “y queremos que nuestra comunidad sepa que, pase lo que pase, tienen derechos y estamos aquí para ayudarlos a ejercerlos”.

El COFEM obtuvo donaciones privadas para imprimir 100,000 tarjetas Conoce tus Derechos. Las primeras 50,000 se repartirán en ciudades del sureste en un evento estilo drive-thru en NewStart Housing Corporation en Huntington Park, CA., considerando que esa región pudiera ser blanco de las redadas masivas.

“¡Me gusta la lima! ¡Me gusta el limón! ¡Pero no me gusta la deportación!”, cantaron los asistentes al evento de notificación del reparto de las tarjetas, en New Start Housing Corporation, del 3355 al este de la avenida Gage, en Huntington Park.

A través de la colaboración del COFEM, SELA Cares Center/ Centro SELA Te Cuida en el sureste de Los Ángeles; Alliance for a Better Community (ABC), AltaMed, Everyone On, Human Services Association (HSA), Innovate Public Schools, Latino Equity Alliance (LEA) SoCal Can, Southeast Community Development Corporation (SCDC) y YMCA, son algunas de las organizaciones que se unieron en los esfuerzos de defensa de la comunidad inmigrante.

Juntos van a ofrecer servicios y recursos clave para abordar las necesidades urgentes de las familias afectadas por las políticas antiinmigrantes del presidente Donald Trump y aquellas que también se han visto afectadas por los incendios a través de la pérdida de empleo e ingresos.

Las estadísticas de deportados

Datos de la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional del DHS (Departamento de Seguridad Nacional) muestran que, hasta el 15 de enero se han deportado a 111,010 personas,

Durante un mes de la administración Trump, el número de inmigrantes detenidos por ICE se elevó de 39,238 a principios de febrero, a 41,169 en la segunda quincena de este mes.

Estos datos señalan que la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha tenido que liberar a algunos migrantes detenidos debido a que la capacidad de su sistema de detención ha superado el límite establecido.

Hasta el 5 de febrero, la ocupación en los centros de detención de inmigración rondaba en 109%, con alrededor de 42,000 personas bajo custodia, pese a que la agencia cuenta con una capacidad oficial de 38,521 camas en prisiones privadas y cárceles locales.

El problema con los números es que ICE no ha informado cuántas personas que fueron liberadas fueron deportadas rápidamente o bien, si se les ofreció ser parte del programa de monitoreo llamado “Alternativa a la Detención” en las cuatro semanas de gobierno del presidente Trump.

Asistencia migratoria y salud mental

César Zaldivar-Motts, director ejecutivo de New Start Housing Corporation informó a La Opinión que, a partir del 1 de marzo, se establecerá un centro de recursos comunitarios en el 3355 Gage Avenue en Huntington Park para atender tanto a residentes documentados como indocumentados.

El centro ofrecerá asistencia de inmigración, servicios de salud mental, defensa escolar y conexiones con recursos gubernamentales y no gubernamentales.

Con relación al inminente desmantelamiento y recortes a los fondos del Departamento de Educación mencionó que “es muy triste y desafortunado lo que el gobierno federal le está haciendo a nuestro sistema educativo”.

“Lo hemos construido durante décadas y están tratando de desmantelar el sistema y eliminar servicios vitales para nuestra comunidad aquí, no solo para las comunidades de inmigrantes, sino también para los ciudadanos que necesitan el apoyo federal y las becas para ir a la universidad o escuelas vocacionales”, agregó.

Por ello, aseveró que toda la comunidad debe luchar unida para asegurar que continúe funcionando el Departamento de Educación de Estados Unidos y los recursos no sean eliminados.

“Lucharemos contra ellos en los tribunales, a través de nuestros congresistas o en las calles”, dijo Zaldivar-Motts

En el centro ofrecerán, también, talleres sobre derechos de inmigración y vivienda.

En defensa de la comunidad LGBTQ

La coalición de organizaciones en las ciudades del sureste de Los Ángeles está desarrollando y distribuyendo también kits de herramientas de preparación y respuesta para personas y familias que enfrentan la deportación, asegurándoles servicios de salud y de salud mental, estableciendo un Centro de bienvenida para nuevos estadounidenses/inmigrantes y brindando servicios para la comunidad LGBTQ+, con servicios dedicados para personas transgénero que enfrentan mayores riesgos y barreras.

En las estadísticas de deportados, hay 39 personas transgénero, a lo que Eddie Martínez, director ejecutivo de MiSELA, el primer Centro de Recursos Juveniles LGBTQ+ ubicado en la Ciudad de Bell dijo que lo que ellos hacen es brindar un espacio seguro a la comunidad transgénero para que conozcan sus derechos y educarlos realmente sobre lo que pueden hacer para protegerse.

“Los derechos trans son como los derechos de los inmigrantes, y todos debemos tener un entendimiento colectivo de lo que debemos hacer para asegurarnos de que estén conscientes de esos derechos”, dijo Rivas, a La Opinión.

Aunque la gran mayoría de congresistas demócratas han guardado silencio sobre los ataques de Trump contra la comunidad inmigrante, en el caso particular de la comunidad LGBTQ, su aliado en el Congreso, Robert García, ha expresado su opinión en defensa del grupo.

“Él está abogando por nosotros”, dijo Rivas. “Y todos saben el año que viene es tiempo de elecciones, y entonces elegiremos a alguien que pondrá voz en nuestra comunidad”.

Un llamado a despertar

Emma Hernández, directora ejecutiva Southeast Community Development Corporation, quien es tercera generación de inmigrantes de Puebla, México, hizo un llamado a toda la comunidad y a voluntarios para que se una en la defensa de todos los inmigrantes en Estados Unidos.

¡Despiértense!, exclamó. “Todos tenemos que ponernos las pilas para aprender cómo defendernos y abogar por nosotros mismos, en favor de nuestra comunidad”.

“Despiértense!”, agregó, “Porque los fondos para la educación pública y las becas Pell para ir a la universidad están en peligro, y es necesario llamar a sus representantes en el gobierno para que se opongan a este daño para millones de jóvenes”.

Un presidente agresivo e inhumano

Vanessa Aramayo, presidenta y directora ejecutiva de Alliance for a Better Community (ABC), manifestó a La Opinion que, si bien no es la primera vez que los inmigrantes se enfrentan a un clima de miedo, a causa de las políticas de inmigración.

La diferencia, dijo, es que en esta ocasión es que Donald Trump actúa a un nivel “más agresivo e inhumano”.

“Va a ser bastante difícil la defensa de nuestra comunidad”, afirmó. “Son más pocas las voces que tienen el micrófono más alto, pero queremos que la comunidad sepa que ellos son importantes y vamos a apoyarlos en la defensa de nuestros derechos”.

La defensa de esos derechos ya los conoce Petra Lucero, una mujer poblana de 59 años y madre de cuatro hijos, quien, a pesar de que ya es ciudadana estadounidense, lleva consigo una tarjeta Conoce tus Derechos y pelea por otros.

“Tengo una amiga y una cuñada que tienen mucho miedo; mi hijo Manuel solamente tiene DACA y estudia una carrera”, dijo la mujer. “A mí, me da mucha tristeza que este señor [Donald Trump] esté separando familias y haga tantas barbaridades. No le da papeles a nadie, y yo quisiera que les den chance de trabajar a todos, porque allá, en México hay pocas oportunidades”.

Distribución de la tarjeta Conozca sus Derechos

Lugar: Estacionamiento de New Start Housing Corporation

Dirección: 3355 E Gage Ave, Huntington Park, CA 90255

Fecha: domingo, 23 de febrero de 2025 Hora: 8 a.m. – 12 p.m.

En el área del estacionamiento de New Start Housing Corporation se atenderá a todos los automovilistas que pasen por el lugar.

A cada familia se le entregará un paquete de 20 tarjetas, para que las distribuyan entre familiares y amigos.