Shakira canceló uno de sus conciertos en Colombia por problemas con el escenario

Pasó de nuevo, cancelaron otro show de Shakira. El show de la cantante colombiana en Medellín, previsto para el lunes tuvo que ser pospuesto debido a un problema con el escenario.

Esta semana, Páramo Presenta, organizadores del evento, anunció la mala noticia en sus redes sociales.

En su comunicado, la empresa organizadora del show contó que durante el proceso de montaje se presentaron inconvenientes en el escenario, precisamente en la parte del techo.

“El techo del escenario instalado por la producción local sufrió que pone en riesgo la seguridad de la artista, su staff y, lo más importante, la del público“, indicó la emrpesa.

Asimismo, Páramo Presenta aseguró que está trabajando junto al equipo de Shakira para reprogramar el show en Medellín.

“Junto con el equipo de Shakira, estamos trabajando en nuevos conciertos para Colombia en el segundo semestre de este año, una noticia que será celebrada por más de una ciudad en el país”, indicaron.

La mala noticia llega luego de que la cantante ofreciera dos shows en su ciudad natal Barranquilla entre jueves y viernes. Además, se presentará el próximo miércoles y jueves en Bogotá como parte de su gira Las mujeres ya no lloran world tour.

Este no es el primer show que cancela la Shakira en el comienzo de su gira, con la que recorrerá varios países de Latinoamérica antes de llegar a Estados Unidos. El fin de semana pasado, tuvo que cancelar el primer concierto que ofrecería en Perú debido a una complicación de salud que al llevó al hospital.

¿Por qué Shakira fue hospitalizada?

Horas antes de su show en Perú el domingo, Shakira tuvo que ingresar de urgencia a un centro de salud en Lima debido a un fuerte cuadro de dolor abdominal.

A través de su cuenta de Instagram, la propia cantante confirmó la noticia e informó que por recomendación de los médicos no podría dar el concierto previsto para este domingo en Lima.

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento”, informó Shakira.

“Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”, anunció la barranquillera.

En su comunicado, la cantante de “Soltera” se disculpó con sus fans por no poder verlos. “Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano. Espero mañana estar mejor y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes”, indicó.

