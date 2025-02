Shakira llegó a Barranquilla directo a ver a su papá por problema de salud: “Está mejor”

Shakira ya está en casa, en su natal Barranquilla. La cantante colombiana llegó a su ciudad la madrugada de este miércoles para los dos conciertos que tiene previstos este jueves y viernes como parte de su gira Las mujeres ya no lloran.

Aunque sus fans tenían preparada una gran bienvenida con pancartas y bailes, Shakira no pudo asistir porque tuvo que llegar a ver a su padre, quien presentó una complicación de salud.

Mientras salía del aeropuerto en una camioneta junto a sus hijos Milan y Sasha, Shakira fue abordada por la prensa colombiana, quienes le preguntaron cómo seguía de su malestar abdominal y cómo estaba su padre.

“Acaba de salir del hospital. Está mejor, gracias a Dios, gracias a todos ustedes por preocuparse”, dijo la cantante sobre su padre, William Mebarak Chadid, quien el año pasado estuvo varios días hospitalizado por una traqueotomía.

Al ser cuestionada sobre si ya se había recuperado del cuadro de dolor abdominal por el que tuvo que ser hospitalizada y cancelar su primer show en Perú, la cantante aseguró que ya estaba bien.

“Voy a dar todo lo que tengo, lo mejor de mí. Ya (estoy) recuperada”, aseguró.

Este jueves y viernes, la cantante de “Hips Don’t Lie” se presentará en Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Los shows no solo serán especiales porque serán en la ciudad donde nació y creció, sino también porque en el público estarán 4.000 niños y jóvenes de los colegios apoyados por su fundación Pies Descalzos.

Luego del show en Barranquilla, Shakira ofrecerá un concierto en Medellín y dos en Bogotá la próxima semana.

En marzo, la gira de la cantante colombiana seguirá por Chile Argentina, México y República Dominicana antes de presentarse en Estados Unidos y Canadá entre mayo y junio.

Asimismo, Shakira reprogramó el show que tuvo que cancelar en Perú para el 15 de noviembre y sumó una nueva fecha para el día siguiente.

¿Por qué Shakira fue hospitalizada?

Horas antes de su show en Perú el domingo, Shakira tuvo que ingresar de urgencia a un centro de salud en Lima debido a un fuerte cuadro de dolor abdominal.

A través de su cuenta de Instagram, la propia cantante confirmó la noticia e informó que por recomendación de los médicos no podría dar el concierto previsto para este domingo en Lima.

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento”, informó Shakira.

“Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”, anunció la barranquillera.

En su comunicado, la cantante de “Soltera” se disculpó con sus fans por no poder verlos. “Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano. Espero mañana estar mejor y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes”, indicó.

