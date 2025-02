Thalía sufre accidente en pleno ensayo y muestra las lesiones que le dejó

Si bien la gala de Premio Lo Nuestro estuvo llena de momentos emocionantes, la historia fue diferente para la cantante Thalía, quien recientemente reveló haber sufrido un accidente durante los ensayos de su presentación junto a Will Smith, Ha*Ash y Los Ángeles Azules que la dejó con moretones en las piernas.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que la artista multipremiada publicó una galería de imágenes en las que incluyó una mirada a las lesiones que dejó el incidente previo a su show dentro de la premiación.

“Yo aprendí desde chica en el teatro, ¡que la función debe continuar!”, escribió Thalía para acompañar el post que la mostró envuelta en una toalla luego de ducharse. Sin embargo, el detalle que no pasó desapercibido ante el público fue el pronunciado moretón que tiene en la parte trasera de su muslo izquierdo.

De acuerdo con la mexicana, el incidente ocurrió en los ensayos previos a su show en el Kaseya Center de Miami, Florida: “Les comparto un poquito de lo que pasó un día antes de @premiolonuestro en ensayos, donde al bajarme de una barra me hice este moretón en la pierna con las chicas de @haashoficial”, detalló.

No obstante, este no fue el único contratiempo protagonizado por la esposa de Tommy Mottola, pues adelantó que la ceremonia trajo consigo sus propios retos: “Bajándome del escenario después de la primera presentación de conducción, me torcí el tobillo con unos cables en la oscuridad”, indicó.

Para finalizar, Thalía dio una cátedra de su profesionalismo al expresar que para ella lo más importante es no defraudar a su público y dar lo mejor de sí misma en cada presentación.

“No importa lo que pase o cómo te sientas anatómica y emocionalmente tienes que cambiar el switch y seguir adelante con el plan para tu compromiso con el público“, sentenció dentro de su mensaje.

