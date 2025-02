Famoso entrenador cuestiona resultado de Beterbiev vs. Bivol 2

El famoso entrenador Stephen Edwards cuestionó la puntuación de los jueces en la revancha entre Dmitry Bivol y Artur Beterbiev -que ganó el primero por decisión mayoritaria– y cree que la pelea debió terminar en empate.

En una entrevista con MillCity Boxing, Edwards expresó que la pelea estuvo muy reñida y también aprovechó para criticar a los comentaristas de DAZN por su favoritismo con Bivol durante la transmisión.

“No me gusta la forma en que los comentaristas (de DAZN) favorecen todo lo que hace Bivol. En la primera parte de la pelea, Beterbiev tuvo un buen round y estaban mostrando los mejores momentos de Bivol. Lo mismo sucedió en la primera pelea. Me decía a mí mismo: ‘Si la pelea está reñida, se la van a dar a Bivol’. Para mí, no había ninguna separación entre los dos. La pelea parecía un empate“, dijo.

“En la recta final, pensé que Beterbiev había ganado el décimo, Bivol el undécimo y Beterbiev el duodécimo. La pelea estaba en juego en la recta final. No tengo problemas con 6-6, que es 114-114. No tengo problemas con 115-113 en ningún caso. Sentí que Beterbiev tomó el control en los rounds intermedios y Bivol volvió a la carga. Fue un tipo de ida y vuelta. Creo que Beterbiev no recibió crédito por los rounds anteriores”, agregó.

En la revancha, Artur Beterbiev comenzó controlando y manteniendo a raya a su oponente. Dmitry Bivol fue paciente y pudo corregir los errores del primer combate para ir creciendo de a poco. Gracias a su velocidad, combinaciones y gran movimiento de piernas, el verdugo de Canelo Álvarez pudo dominar la segunda mitad de la disputa y propinarle la primera derrota a su compatriota.

Después de doce asaltos de pura acción, los jueces laterales le otorgaron la victoria a Bivol, ya que dos lo vieron ganar (116-112 y 115-113) mientras que el tercero vio un empate (114-114).

De acuerdo con declaraciones del jeque árabe Turki Alalshikh antes de la segunda pelea entre ambos, si Dmitry Bivol ganaba se confirmaría de inmediato una trilogía y Artur Beterbiev ya declaró que quiere que eso suceda a continuación.

Dmitry Bivol venció en la revancha a Artur Beterbiev. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

Por los momentos habrá que esperar si se concreta el tercer combate o el nuevo campeón indiscutido de las 175 libras decide enfrentarse a David Benavídez, retador obligatorio por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Artur Beterbiev, de 39 años, le arrebataron el campeonato indiscutido de peso semicompleto y perdió su invicto en el deporte. El ruso ahora tiene marca de 21 victorias, 20 de ellas por nocaut, y una derrota como profesional.

Por su parte, Dmitry Bivol, de 34 años, cayó derrotado por primera vez y perdió el chance de ser indiscutible en 175 libras. El ruso dejó su récord en 24 triunfos, 12 de ellos ganadas por la vía rápida, y un revés.

Sigue leyendo:

· Turki Alalshikh dice que habrá trilogía si Bivol y Beterbiev aceptan

· Artur Beterbiev se pronuncia tras perder su invicto contra Dmitry Bivol

· Dmitry Bivol hizo los ajustes y venció a Artur Beterbiev en la revancha