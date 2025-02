La gripe aviar puede transmitirse de humanos a gatos

La transmisión de la gripe aviar desde humanos a gatos domésticos ha sido confirmada en un reciente estudio publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC). Según el informe, dos casos registrados en Michigan en mayo de 2024 revelaron que la exposición de felinos al virus, ya sea a través del contacto con sus dueños o con productos contaminados, puede resultar letal. El hallazgo genera inquietud entre los expertos, ya que la gripe aviar continúa evolucionando y podría aumentar su capacidad de propagación entre especies.

En el primer caso documentado, una gata de interior de cinco años presentó síntomas como pérdida de apetito, letargo, desorientación y deterioro neurológico severo. La mascota fue atendida en el Centro Médico Veterinario de la Universidad Estatal de Michigan, pero, pese a los esfuerzos, su condición se agravó rápidamente y tuvo que ser sacrificada cuatro días después. Los análisis confirmaron que había contraído la gripe aviar. En la misma vivienda habitaban otros dos gatos, uno de los cuales mostró síntomas leves, aunque sus dueños atribuyeron la condición a alergias y no buscaron asistencia veterinaria. En cuanto a los miembros de la familia, el trabajador agrícola de la casa se negó a realizarse pruebas de detección del virus, mientras que otros tres habitantes dieron negativo.

El segundo caso involucró a un Maine Coon macho de seis meses que sufrió una rápida progresión de la enfermedad. Inicialmente, presentó anorexia, letargo, hinchazón facial y dificultades para moverse. En menos de 24 horas, el felino murió. Su propietario, quien transportaba leche cruda desde varias granjas afectadas por la gripe aviar, informó que con frecuencia manipulaba el producto sin equipo de protección, exponiéndose a salpicaduras en la cara, los ojos y la ropa. Además, no tomaba precauciones al ingresar a su hogar, lo que pudo haber favorecido la infección de su mascota. Curiosamente, en la misma casa vivía otro gato que no desarrolló la enfermedad, y se destacó que este felino no solía tener contacto con la ropa de trabajo contaminada del dueño, a diferencia del Maine Coon enfermo.

El informe de los CDC subraya la importancia de adoptar medidas de bioseguridad para evitar la transmisión del virus. Se recomienda a los trabajadores agrícolas que se cambien de ropa y calzado antes de ingresar a sus hogares y que eliminen cualquier residuo biológico, como leche o heces, de su piel y vestimenta. Estas precauciones pueden ser cruciales para prevenir infecciones no solo en humanos, sino también en animales domésticos, cuya susceptibilidad al virus parece mayor de lo que se pensaba.

Desde el inicio del brote en Estados Unidos en 2024, se han reportado oficialmente 69 casos humanos de gripe aviar en el país, aunque los especialistas advierten que la cifra real podría ser significativamente superior debido a la baja tasa de pruebas en trabajadores agrícolas. Hasta la fecha, se ha registrado una muerte a causa del virus. El principal temor de la comunidad científica es que la influenza aviar continúe circulando entre mamíferos y aves, lo que podría facilitar una mutación que le permita transmitirse con mayor eficiencia entre personas.

Sin embargo, la respuesta del gobierno estadounidense ante la amenaza ha generado polémica. El recién confirmado Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ha expresado posturas escépticas respecto a la investigación de enfermedades infecciosas y ha puesto en duda la relación entre gérmenes y enfermedades. Además, ha sido un crítico del uso de vacunas, las cuales son consideradas herramientas esenciales para contener una posible pandemia de gripe aviar. Kennedy también ha promovido el consumo de leche cruda, un vector conocido de transmisión del virus, lo que ha suscitado preocupación entre los expertos en salud pública.

A medida que el virus continúa propagándose y afectando a diversas especies, los especialistas insisten en la necesidad de monitoreo, pruebas diagnósticas y medidas preventivas rigurosas. La posibilidad de que la gripe aviar mute y se convierta en una amenaza más grave para la salud humana es un escenario que las autoridades sanitarias no pueden ignorar.

