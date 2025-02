Nicky Jam explica por qué Trump lo confundió con una mujer en un mitin

Nicky Jam ha decidido aclarar el curioso momento en el que Donald Trump se refirió a él como “ella” durante un mitin en Las Vegas.

En una entrevista exclusiva con Billboard, el reguetonero conversó con la periodista Leila Cobo sobre el incidente, explicando qué ocurrió realmente en aquel evento que generó tantas reacciones.

El artista relató que cuando llegó al mitin, permitió que su esposa entrara antes que él. “Obviamente, dejé que mi esposa pasara primero, y cuando Trump la vio, dijo: ‘Wow, es hermosa'”, contó. Sin embargo, el malentendido surgió porque el exmandatario asumió que la mujer que acababa de elogiar era en realidad Nicky Jam.

Según el cantante, al momento de llamarlo al escenario, Trump anunció: “¿Conocen a Nicky? Ella es espectacular”. Aunque la confusión provocó risas y comentarios en redes sociales, Nicky Jam aclaró que se trató de un simple error de percepción y no de un acto intencional. “Estoy seguro de que cuando me vio subir al escenario, pensó: ‘Oh, Dios mío’. Porque, ¿qué va a saber él de reggaetón?”, agregó con humor.

El episodio no solo fue un momento curioso, sino que también estuvo envuelto en polémica debido a la decisión inicial de Nicky Jam de apoyar la campaña de Trump. No obstante, días después, el cantante retiró su respaldo tras comentarios despectivos sobre Puerto Rico en otro mitin del exmandatario. “No puedo apoyar una campaña que no respeta a mi país”, afirmó el artista, asegurando que la experiencia le dejó una importante lección sobre la repercusión de sus decisiones públicas.

A pesar de la controversia, Nicky Jam reveló que Trump lo contactó posteriormente para disculparse por la confusión en su presentación.

“Me dijo que no suele llamar a nadie, pero que yo le parecía un buen tipo”, compartió el reguetonero, quien tomó con ligereza el episodio y aseguró que, al final, se convirtió en una anécdota más en su trayectoria.

