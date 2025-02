Familia de “El Menchito” envía una carta a jueza de EE.UU. pidiendo clemencia

Rubén Oseguera González, alias “El Menchito” e hijo de Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), recibirá su sentencia por parte de la jueza Beryl A. Howell a principios de marzo.

A sólo días de que eso ocurra, la familia del joven criminal escribió cartas a la jueza pidiendo clemencia, mientras que su defensa ha solicitado la pena mínima de 40 años y no prisión de por vida, bajo argumentos de que su cliente es víctima y producto del entorno violento en el que creció.

En sus cartas, tanto la esposa como los hijos de “El Menchito” expresan toda la falta que les hace su padre y esposo en sus vidas. Su abuela también pidió clemencia para que la petición de la Fiscalía no sea aceptada.

Mayra Jazmín Gutiérrez Ochoa, esposa de Rubén Oseguera, escribió en su carta que ella lo conoce como un extraordinario ser humano, “comprensivo, generoso, capaz de pensar primero en mi bien antes que en el de él, demostrando amor, empatía, abierto al diálogo, comprensivo, de un temperamento tranquilo; no le gustan los problemas, es de muchos amigos, es una persona que acepta sus errores y siempre está dispuesta a corregirlos”.

A semanas de que Rubén Oseguera González, alias “El Menchito”, hijo de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, reciba su sentencia en Estados Unidos por delitos de tráfico de drogas, su defensa ha solicitado a la jueza Beryl A. Howell la pena mínima de 40 años de prisión.



A esta… pic.twitter.com/y3i6STTxgh — José Luis Morales (@JLMNoticias) February 21, 2025

Añadió que ha acompañado a su esposo a dar comida a los necesitados en asilos, hospitales y orfanatos de Guadalajara, y que los años que pasó a su lado “han sido los más felices de mi vida… Cada día que pasa, extraño su cariño y su presencia, al ver el sufrimiento de mis hijos (…) me duele que su hijo menor solo haya podido conocerlo en prisión”.

Sus hijos lo extrañan

Rahim Oseguera Gutiérrez es el hijo más pequeño de “El Menchito” y escribió: “No he podido convivir mucho con mi papi y quiero tenerlo cerca. Lo extraño y me hace mucha falta”.

Rubén Oseguera Gutiérrez, el hijo de en medio refirió: “Mi papi es una buena persona y me hace mucha falta y es un ser humano muy bueno. Se preocupaba por los demás, especialmente por mí y mis hermanos. Extraño mucho ver a mis papás juntos otra vez, tengo la ilusión de verlo regresar”.

Por su parte, Jessica Michelle, hija mayor de Oseguera, relató en su carta: “Los recuerdos que vienen a mi memoria de papi son jugando conmigo muñecas y armando mi castillo de princesas. En cada momento recibí mucho amor y cariño de su parte”. Refirió además que es un hombre muy compartido.

Incluso la abuela del acusado, Estela Valencia Farías, pidió que no lo juzguen por los delitos de su padre, “El Mencho”, pues es un buen muchacho: “Yo lo vi crecer, siempre fue un niño noble, obediente, de buen corazón, él no escogió el papá que le tocó. Él no es la persona que dicen que es, lo acusan por delitos que él no cometió”, afirmó la también madre de los Cuinis, Abigael, Gerardo y José González Valencia.

Los defensores de “El Menchito” aseguran que éste no tuvo opción de alejarse del mundo criminal en el que nació, pues fue reclutado cuando aún era menor de edad por su propio padre para participar en el cártel, sin poder decidir libremente sobre su vida.

La defensa espera que la jueza tome en cuenta las circunstancias de su infancia y la presión ejercida por su padre durante su decisión de fijar la condena.

En septiembre de 2024, un jurado federal en Estados Unidos encontró culpable a “El Menchito” de narcotráfico de drogas (cocaína y metanfetamina), con conocimiento e intención de que las sustancias fueran importadas a EEUU.

También participó presuntamente en la estructura operativa del CJNG, donde se desempeñó como líder del cártel entre 2007 y 2017, periodo en el que realizó con actividades criminales, incluyendo el derribo de un helicóptero del Ejército Mexicano durante un enfrentamiento en Jalisco.

