¿Fin de ciclo? El Boca Juniors de Fernando Gago se quedó fuera de la Copa Libertadores

El exentrenador de las Chivas de Guadalajara, Fernando Gago, no pasa por un buen momento deportivo en Argentina. Su equipo, el Boca Juniors, quedó eliminado en la fase 2 de la Conmebol Copa Libertadores 2025 tras caer en La Bombonera frente a Alianza Lima de Perú por penales (4-5).

Los argentinos perdieron la ida hace una semana en territorio peruano por 1-0 y se veían en la obligación de ganar por más de un gol para avanzar directamente a la siguiente fase previa a la zona de grupos. Sin embargo, los ‘xeneizes’ no lograron su objetivo al terminar el encuentro con una victoria 2-1 que los llevó a los penales.

Los goles de Boca Juniors fueron de Miguel Trauco (EC) al minuto 5′ y Kevin Zenón a los 58 minutos, mientras que por Alianza Lima anotó el argentino de 40 años, Hernán Barcos, a los 19′ de la primera mitad. Cuando ya se jugaban 90 minutos, el uruguayo Edinson Cavani tuvo la oportunidad de liquidar las acciones con el 3-1 pero la pelota se le escurrió entre las piernas mientras estaba prácticamente solo en el área chica.

Ese trámite condujo el duelo a la definición por tiro penal, para la cual Gago sustituyó en el último minuto al guardameta ex América y Santos, Agustín Marchesín, para darle ingreso a Leandro Brey, quien se destacó en 2024 como especialista en penaltis.

La jugada salió mal para el exfutbolista del Real Madrid, pues Brey no pudo detener ningún remate ante la mirada de Marchesín en el banquillo.

La derrota representa un duro golpe para Boca debido a que la eliminación en esta ronda no le otorga un cupo a jugar, siquiera, la Copa Sudamericana como consuelo. De esta forma, los xeneizes se quedaron sin torneos internacionales apenas en febrero.

🔥 ¡El penal de la victoria! La atajada de Viscarra para el delirio de @ClubALoficial en la Bombonera.



CONMEBOL #Libertadores

¿Peligra la continuidad de Gago?

El pasado fin de semana, después del encuentro liguero entre Boca y Aldosivi, los aficionados del club argentino criticaron duramente al ex Chivas a la salida del estadio.

“Con Fernando Gago no tenemos futuro, es un final anunciado como con Almirón… Gago no va más”, “Gago no sabe nada de futbol”, “Gago no entendés nada, puteate vos solo” y ‘Gago, la c..cha de tu madre’, fueron algunas de las expresiones vertidas contra el estratega, según reseñó Récord.

La cara de la derrota. La cara de Fernando Gago después de firmar un PAPELÓN HISTÓRICO como entrenador de Boca Juniors. Eliminados en su propia cancha ante Alianza Lima. No participarán en Copa Libertadores y tampoco estarán en la Copa Sudamericana en 2025. FRACASO TOTAL. pic.twitter.com/P2FA2Il5d8 — Invictos (@InvictosSomos) February 26, 2025

“Es un golpe durísimo”, reconoció el DT en la rueda de prensa posterior al choque, quien manifestó su deseo de “seguir trabajando” y “seguir creciendo” pese a lo sucedido. “Me siento con fuerzas para seguir”.

Tras 22 partidos con el equipo seis veces ganador de la Libertadores, Gago acumula 12 triunfos, cinco empates y cinco derrotas, pero el rendimiento futbolístico no convence a la afición, lo que podría llevar al presidente Juan Román Riquelme a tomar una decisión drástica sobre el futuro de su director técnico.

Por su parte, Alianza Lima enfrentará a Deportes Iquique de Chile para definir al merecedor de acceder a la fase de grupos del torneo más importante de Sudamérica.





