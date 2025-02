Sofía Castro da su opinión sobre el presunto romance entre Angélica Rivera y Diego Klein

En los últimos días, ha circulado con fuerza la versión de que Angélica Rivera estaría involucrada sentimentalmente con Diego Klein, su compañero en la serie “Con esa misma mirada”.

A pesar de que la actriz ha negado categóricamente esta información, las especulaciones han continuado. Ante esta situación, su hija, Sofía Castro, compartió su opinión en una entrevista reciente.

En su encuentro con los medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la actriz no dudó en expresar su postura con un toque de ironía: “Me da risa… ay no sé, creo que ya son chismes como de 1980”, comentó, dejando en claro su desdén por este tipo de informaciones.

Castro también se refirió al impacto que tienen estos rumores en la percepción de las mujeres en la esfera pública. Para ella, más allá del chisme, lo preocupante es la forma en que se sigue cuestionando la vida privada de las mujeres, algo que considera una práctica injusta. “Creo que lo preocupante no es tanto el chisme y el rumor que se dijo, porque todo el mundo es libre de amar a quien sea y, sobre todo, que nos dejen de castigar y cuestionar nuestra privacidad y nuestra vida sentimental”, señaló.

La joven actriz también mostró su molestia con la manera en que la información fue manejada, resaltando que lo grave no es la especulación en sí, sino la afirmación de que su madre había dado declaraciones al respecto, lo cual, según ella, no es cierto. “Lo preocupante es que hayan dicho que mi mamá dio esas declaraciones, que mi mamá dio esa entrevista”, enfatizó.

Sobre la posibilidad de que Angélica Rivera encuentre nuevamente el amor, Sofía aseguró que estaría encantada de verla feliz. “Claro que me gustaría verla enamorada, me gustaría verla contenta”, expresó con sinceridad. Además, defendió la libertad de elección de las mujeres en el amor, sin importar la diferencia de edad con su pareja. “No podemos cuestionar las decisiones de las mujeres con quien decidamos estar en el momento que queramos estar”, afirmó.

Finalmente, la actriz subrayó su descontento con el tratamiento que algunos medios han dado al tema, asegurando que no se trata de un simple rumor, sino de una información que fue presentada como un hecho sin fundamento. “El problema es que dicen que tienen pruebas, que fue a mi casa en Miami, que no sé qué”, comentó, dejando entrever su desaprobación ante la difusión de datos no verificados.

Por ahora, Angélica Rivera ha dejado en claro que no hay ninguna relación con Diego Klein y Sofía Castro ha respaldado su versión, dejando en el aire la interrogante de cómo seguirá evolucionando este tema en los medios de comunicación.

