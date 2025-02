Horóscopo de hoy de Nana Calistar 26 de febrero de 2025

Escorpión

Viene un evento social muy perro en el cual lucirás genial y la posibilidad de un ascenso laboral o viaje de trabajo. La vida te pondrá muchas oportunidades, pero si te atontas buscando donde no debes al final te quedarás como el perro de las dos tortas. Vienen nuevos amores cargados de lazos muy fuertes que te enseñarán grandes cosas, pela bien los ojos pues por estar pensando en alguien más podrías perder la oportunidad de ser feliz con quien de verdad vale la pena. Un compromiso o evento en el cual serás invitado es boda o bautizo. Si sientes necesidad de buscar a alguien de tu pasado que sea solo para decir adiós y no seguir en las mismas. Cambios muy buenos se aproximan, maduración, se consolida un proyecto o inicias negocio. No aflojes sin protección y menos con personas que no conoces del todo bien pues podrías exponerte a sufrir alguna infección, recuerda de siempre cuidarte y protegerte a la hora de estar en la intimidad. No te recrimines errores que no son tuyos, lo que fue ya fue, vive tu presente. Nuevas amistades y la culminación de uno de tus sueños más esperados y anhelados.

Libra

Una persona de tu pasado retorna en próximas fechas o tendrás noticias de él o ella, que ya no te quite el sueño, aprende a disfrutar más lo que estás viviendo. Quien te quiera que lo demuestre quien no que vaya a fregar a la gestora de sus días. Tu mendigo orgullo siempre será tu cruz, te cuesta trabajo perdonar errores y no das paso hasta que la otra persona de él primero. Date tu lugar y ponte más perris antes de aceptar cualquier relación u ofrecimiento sentimental. Amor de una noche y noticias inesperadas en el terreno de los dineros. Cuídate de mentiras y engaños por parte de compañeros de trabajo o de una amistad cercana pues te va a ocasionar un problema muy grande en el cual tú nombre quedará algo manchado. No busques pretextos para no hacer tus cosas, pon la mirada en el objetivo y ve tras él, que nadie te detenga pues estas por llegar a la meta; te desesperan que las cosas no se den rápido, pero recuerda que toda vela tiene su hora. Ya no pretendas justificar a otras personas de sus errores, déjalos que se hagan garras y tu ve más por ti antes de querer solucionarle la vida a los y las demás.

Virgo

Ponte a quitar de tu vida y tu camino a todas esas personas que no tengan nada bueno que ofrecerte y solo te llene de apuros, depresiones y mal humor. Es posible que una amistad ande muy pegada a ti y esto lo hace debido a que quiere obtener cierta información de ti, no sueltes nada pues esa información podría usarla contra ti. Si tu pareja se muestra distante, dale su tiempo, algunas veces le fastidias mucho. Si quieres mejorar los ingresos hay posibilidades, pero no esperes que el dinero caiga del cielo. Ten presente que vida solo tienes una y debes de aprovecharla al máximo, no te quedes con ganas de nada y que te valgan madriurix comentarios de otras personas. Una persona de una ciudad lejana comenzará a pretenderte, te dará esa paz y tranquilidad que has necesitado desde hace mucho tiempo al punto de curar tus cicatrices, si te pones las pilas puede llegar a surgir una relación muy duradera.

Leo

Viene grandes cambios a tu vida una vez iniciando este nuevo ciclo en el mes de marzo, pero deberás madurar para que no te vuelvan a ver la cara de estúpida. No naciste para segundas oportunidades así que deja de perder tu valor y ponerte de oferte. Déjate de lamentaciones y ve por tu objetivo, ya no es momento de seguir en el suelo y lamentarse por lo que no pudo ser en el pasado. Hay días en los que sentirás mucha inseguridad, debes de creer un poco más en ti y darte cuenta de que nadie merece robar tu paz y tranquilidad. Posibilidades de reencuentro con familia que tienes tiempo de no ver, te darás cuenta lo importante que son y lo que de verdad significan para ti; dedícales más tiempo, lo merecen. Ten cuidado con lo que deseas pues se te podría cumplir más pronto de lo que deseas, así que trata de que tus pensamientos vayan en un entorno positivas. Ten cuidado con compras apresuradas, podrías hacer gastos innecesarios y vértelas apresuradas.

Cancer

Si tienes pareja y esta te está poniendo obstáculos en tus metas, sueños y decisiones no vale la pena seguir ahí. Termino de relación en amistad o familia. Que tu pareja no te diga cada rato que te ama no significa que no sea así, así que deja de hacerte ideas tontas en tu cabeza. En los negocios grandes ganancias, lo tuyo es el comercio, eso te dejará grandes ganancias económicas. Familiar se enferma, nada de gravedad. Si tienes una relación viene una discusión por malentendidos y problemas del pasado, cuídate de una caída o choque, busca la manera de hablar las cosas de frente y no guardarte nada, recuerda que tienes el don de tener la lengua bien floja. Si estas soltero o soltera disfruta esta etapa y no te deprimas, la vida te pondrá a la persona adecuada en tu vida cuando menos lo esperes. Aprende a ser más decente y de casa y no andar aflojando o buscando la caricia donde no debes.

Géminis

Podrías estar cometiendo grandes errores que te meterán en problemas tiene que ver con negocios turbios. No gastes energía en quien no te merece y solo te llena de obstáculos tu vida y tu estado de ánimo. No te atontes demasiado o terminará convirtiéndote en un mendigo títere. En los negocios muchas mejoras y la posibilidad de una buena venta. Dinero que te debían regresa. Si tienes pareja vienen celos y separación momentánea. Una amistad te buscará por problema sentimental. No te compliques tanto la existencia por problemas del pasado, que te valgan esas cuestiones tienes un camino nuevo que recorrer que te dejará grandes ganancias y nuevas oportunidades. Ya no te pongas mal si la persona que te interesa no te busca o no hace nada por estar contigo, aprende a no depender de nadie y sacar adelante tu vida pues solo a ti te corresponde a nadie más.

Tauro

Perdidas de objetos se visualizan y la llegada de una nueva amistad con quien pasarás momentos muy buenos. Quien te quiera que se esfuerce para obtenerte, no bajes tu precio por nadie, date tu lugar y aprende a respetarte y dejar de esperar que las personas actúen como tú. En el amor andarás algo tenso o tensa, ya estas hasta el chorizo de que las cosas no te salgan como quieres o que con quien sales solo te quiera pa fregarte la caricia y después ni adiós te dicen. Tu pareja te hará una de las acostumbradas escenitas, ya no te preocupes tanto, ya sabes como es. No cambies tu manera de ser o pensar para agradar a las personas quien te acepté te aceptará como eres. No te esfuerces tanto en personas que no merecen tu atención. Viene un problema o discusión en puerta en la familia que te va a sacar de tus casillas. Si tienes una relación se visualizan cambios pues podrían traer cosas y distanciamiento a causa de trabajo o familia.

Aries

Sueño que te indicarán lo que podría pasar. Tendrás visiones o estarás en lugares que recordarás que ya antes anduviste ahí. No esperes nada más de esa persona que te gusta o te mueve el tapete, esa persona tiene otros intereses y entre ellos no estás tú, es muy de prender varios boilers y no meterse a bañar. No te culpes de cuestiones del pasado, ni pex, la vida sigues es momento de enfrentar lo que sucede en tu presente y siempre buscar la manera de consolidar tus sueños. Cuestiones que tiene que ver con trámites y arreglo de documentos se visualizan. Ten cuidado con dolores en la espalda y piernas, necesitas moverte más y hacer más ejercicio. Ten cuidado con cambios de humor o movimientos en trámites y documentos podrías cometer un error que te haga perder algo de dinero. Si tu pareja ha estado misteriosa, pon mucha atención pues ese misterio podría tener nombre y apellido, hay una persona de piel blanca que la anda rondando. Momento de iniciar de cero en cuestiones de amistad, ponte las pilas o podrías perder personas que de verdad importan por atender a quien no sirve ni para ir a fregar a la gestora de sus días.

Piscis

Vienen oportunidades de fajes con nuevas personas sin embargo deberás de darte a respetar más o de lo contrario nadie te va a tomar en cuenta, no te quemes que no es momento. Cuídate de gastritis y colitis, amistad te necesitará más que nunca. Malas caras en trabajo o con vecinos te podrían poner de mal humor, canaliza tu energía. No trates de cambiar la forma de pensar de otras personas pues cada persona actúa distinta y ve las cosas de manera diferente a ti. El que no habla Dios no lo escucha, así que aprende a pedir al universo eso que quieres para ser feliz y lograr tus metas y objetivos. Momentos importantes vienen a ti, ya no seas tan desconfiado de las personas que han estado contigo siempre y te han brindado apoyo moral y económico. Un familiar requiere de tu apoyo. Una noticia que tiene que ver con amores del pasado se aproxima. Debes de no estresarte tanto y esperar el momento correcto para que los proyectos maduren y se consoliden. Si tu pareja ha cambiado o se ha mostrado un tanto fría es momento de poner los pies en la tierra.

Acuario

No temas a cambios en tu carácter y en tus amistades pues dichos cambios te traerán nuevos resultados, es momento de dejar la costumbre y monotonía de tu día a día y cambiar por completo el balance de las cosas. Aprende a valorarte más y darte cuenta lo que vales, no caigas con cualquiera que nos sabe ni lo que quiere en la vida, eres de gustos caros y te encanta la buena vida así que si no tienes la capacidad para producir dinero busca quien te complazca en tus gustos, recuerda que no es interés sino aseguramiento de tu futuro. Un amor del pasado regresa y la oportunidad de entablar negocio. Cuidado con persona de piel morena que buscará dañarte o afectarte en cualquier momento. No estés para quien solo te busca cuando lo necesita, esas personas no te sirven de nada. Viene cambios en tus estados de ánimo muy perros y eso se debe al ciclo de renovación que estas viviendo, no permitas que depresiones tontas arruinen estos días y ve la vida de otra manera pues muchas de tus metas y sueños están por hacerse realidad.

Capricornio

Planearás viaje con amistades y es posible que conozcas a una persona con la que has estado hablando por redes sociales desde hace algún tiempo. Fiesta, drinks o salida en puerta en próximas fechas y la posibilidad de una noche de pasión con amistad con quien ya ha existido cierta atracción desde hace tiempo solo toma tus precauciones. Vienen cambios de humor muy perros que te van a ayudar a madurar, cambia la rutina de tu día a día y enfócate en lograr proyectos que dejaste pendiente. Problemas gástricos se aproximan e insomnio. Necesitas un cambio de rutina pues hacer siempre lo mismo es uno de los problemas a tu bipolaridad y tus cambios bruscos de ánimo. Está por llegar invitación a un nuevo proyecto e invitación a realizar un viaje. No tengas miedo de cambiar si eso te ayuda a crecer como ser humano, días de mucha luz y de mucho bienestar, pero cuidado con lo que quieres y deseas en tu vida porque podría hacerse realidad en cualquier momento y después podrías arrepentirte.

Sagitario

No descuides tu cuerpazo criminal, estas en una etapa que engordarás el doble, ponte las pilas y cuida más tu alimentación o después se te va a dificultar un chorro el lograr perder peso. Se viene el término de una relación amorosa y la posibilidad de emprender un viaje donde se conocerá a una persona muy similar a ti. Ya no caigas en provocaciones de amistades o de otras personas, controla más tu carácter eres de armas tomar, pero sueles arrepentirte al poco tiempo de tus errores. Cuida mucho tu estado de ánimo pues podrías caer en depresiones sin motivo alguno. Suerte en juegos de azar y cambios en pagos o deudas. Cambios en el trabajo y en el amor, si tienes pareja viene un enfrentamiento a causa de mal entendido, no te estreses y dale tiempo para que las cosas se calmen. Aguas con una persona de piel blanca que llegará por medio de una amistad, te va a ocasionar muchos problemas por chismes. No pierdas tu tiempo con una persona de piel blanca que aparecerá en cualquier momento pero que solo robará tu paz y tranquilidad