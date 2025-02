Janet Yang: “No estamos retrocediendo en nuestros esfuerzos DEI en absoluto”

LOS ÁNGELES, CA – La neoyorquina Janet Yang (Queens, 1956) es la presidente de la Academia del Cine desde 2021, año en el que los Oscars se celebraron en versión reducida por la pandemia. Desde entonces esta edición ha sido la más complicada para la organización de los premios debido a los recientes incendios en Los Ángeles.

Yang habló con LA OPINIÓN cuatro días antes de la 97ª edición de los Premios Óscar, que tendrán lugar el domingo 2 de marzo a las 4 pm PT.

Pregunta: Los incendios obligaron a retrasar las nominaciones y a cancelar el almuerzo de los nominados. ¿Abordará la gala la situación que está viviendo la ciudad?

Janet Yang: Definitivamente queremos reconocer la resiliencia de Los Ángeles y de la comunidad del cine. Sin duda haremos referencia a ello. Pero la gala en sí no cambiará significativamente. El show está dirigido a una audiencia global, pero, por supuesto, reconocemos que muchas vidas en Los Ángeles se han visto afectadas. Y realmente, qué hermoso es que podemos unirnos y hacer este espectáculo.

Pregunta: Tenemos un nuevo presentador este año, Conan O’Brien. No sé exactamente quién elige al host cada año, supongo que es un proceso muy complicado…

J.Y.: ¿Has visto “Cónclave”?

P: ¿Qué espera del anfitrión del show?

J.Y.: Es un sueño trabajar con Conan. Es una persona muy querida. Es divertido, encantador y muy relajado. Así que esperamos que esa parte de su personalidad se refleje en el show. Es una persona muy, muy afable. Realmente disfrutamos trabajar con él.

P.: La audiencia del show ha crecido año tras año desde 2021, aunque aún no alcanza los niveles previos a la pandemia. ¿Le quita el sueño la audiencia televisiva del show?

J.Y.: Por supuesto, queremos que la audiencia sintonice la televisión. Pero la realidad del consumo de televisión lineal es conocida por todos. Afortunadamente, este año estaremos en Hulu, lo que marcará una gran diferencia. Además, nuestra audiencia en redes sociales ha explotado. Así que estamos haciendo lo mejor que podemos, teniendo en cuenta la nueva realidad en la que todos trabajamos.

Yang posa junto a Colman Domingo, nominado al óscar a Mejor Actor por “Sing Sing”. Crédito: Trae Patton – AMPAS | Cortesía

P.: La Academia proporciona a todos los invitados que caminan por la alfombra roja una “Guía de Estilo Sostenible”. Hay un esfuerzo por hacer que todo lo relacionado con los Óscar sea sostenible…

J.Y.: Sí, hacemos recomendaciones. No las monitoreamos ni imponemos reglas, pero si alguien quiere saber, tenemos muchas sugerencias.

P.: Algunas de las recomendaciones son “elige prendas vintage”, “pide prestada ropa para que pueda reutilizarse”, “escoge textiles sostenibles”. También hay una recomendación para priorizar la representación y apoyar a comunidades subrepresentadas. En el actual clima político, con un nuevo Gobierno que se opone a los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión (DEI), ¿cuáles son sus pensamientos? ¿Qué cree que debería hacer la Academia al respecto?

J.Y.: Creemos que somos muy, muy afortunados de no depender del dinero del Gobierno, por lo que podemos hacer lo que creemos que es correcto. Personalmente tengo un estilista que es muy consciente de la sostenibilidad y estoy muy feliz con eso. Uso ropa de diseñadores de todo el mundo que no son muy conocidos y que realmente tienen la sostenibilidad en mente. Muchas de éstas son elecciones personales. Pero en lo que respecta a la Academia, no estamos retrocediendo en nuestros esfuerzos de DEI en absoluto.

P.: ¿Le gustaría que todos los nominados asistieran a la ceremonia, sin importar la opinión pública o lo que la industria piense sobre esa persona?

J.Y.: En el pasado, en contadas ocasiones, si alguien había roto las reglas de campaña, se le retiró la invitación. Pero fuera de eso, no. Todos los nominados están invitados.

· Leer más: Oscars 2025: Los nominados se hicieron la foto sin Karla Sofía Gascón