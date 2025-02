Las pequeñas empresas en EE.UU. están aumentando sus ingresos, pero temen por los elevados aranceles

Pese a los desafíos económicos que han enfrentado en los últimos años las pequeñas empresas y la industria del comercio en general por la elevada inflación, un reciente informe presentado por Bank of America Institute reveló que el entorno se está volviendo cada vez más favorable; sin embargo, se teme que con los nuevos ajustes arancelarios la situación pueda cambiar generando nuevamente problemas de rentabilidad tras el posible disparo de los precios.

Al respecto, el economista de Bank of America Taylor Bowley comentó que “lo positivo es que los ingresos están aumentando y estamos viendo que por primera vez en los últimos tres años los depósitos superan a los pagos, por lo que es un impulso realmente bueno de cara a 2025 y el optimismo de las pequeñas empresas está en alza”, dijo en entrevista a Fox.

No obstante, el especialista señala que pese a las buenas previsiones no se descarta un riesgo futuro que debido a los elevados costos se endurezca el gasto y por ende el crecimiento de las pequeñas empresas.

Por otro lado, el análisis también destacó que si bien la inflación desaceleró considerablemente el impacto que ha tenido sobre los salarios han contribuido sobre los costos de las pequeñas empresas.

De acuerdo con Bowley, “los ingresos parecen estar aumentando, lo cual es algo muy positivo porque las pequeñas empresas históricamente operan con márgenes de beneficio bastante reducidos, pero lo que pasa es que los costes no parecen necesariamente estar disminuyendo”.

Finalmente, el informe de Bank of America Institute que parte de los datos registrados de las cuentas de pequeñas empresas del banco entre agosto 2024 y enero 2025 no reflejan con exactitud cuáles serán los impactos que los nuevos aranceles tendrá sobre estas empresas, pero no se descarta que las acciones a tomar sea trasladar los mayores costos a las facturas de los consumidores con precios más elevados.

Según el especialista “las pequeñas empresas no son lo mismo que una gran corporación, que podría tener un poco más de margen de maniobra en términos de determinar qué parte de ese aumento de precios trasladaría al consumidor, mientras que las pequeñas empresas operan con márgenes de ganancia bastante pequeños“, explicó Bowley.

Sigue leyendo:

• El presidente Trump pide a la FED bajar los tipos de interés mientras suben los aranceles

• Por qué se ha disparado el precio de los huevos en EE.UU. y hasta racionan su compra

• El gasto minorista en EE.UU. disminuyó un 0.9% en enero