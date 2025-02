Pacientes de Medicare con cáncer reciben un tratamiento agresivo

Un estudio reciente publicado en JAMA Health Forum ha revelado que una gran parte de los pacientes de Medicare con cáncer avanzado sigue recibiendo tratamientos potencialmente agresivos en sus últimos días de vida, a menudo a expensas de cuidados paliativos que podrían mejorar su bienestar. El análisis, que examinó los registros de 33.744 beneficiarios de Medicare de 66 años o más que fallecieron a causa de cáncer de mama, próstata, páncreas o pulmón, pone en evidencia las deficiencias en la atención al final de la vida.

Los resultados del estudio indican que el 45% de los pacientes experimentaron tratamientos agresivos, como múltiples visitas a servicios de cuidados agudos en los días previos a su fallecimiento. En contraste, el acceso a cuidados de apoyo, como la planificación de cuidados avanzados y los cuidados paliativos, fue notablemente bajo. Aunque estos últimos aumentaron a más del 70% en el mes previo a la muerte, más del 16% de los pacientes pasaron menos de tres días en un hospicio, lo que sugiere que no tuvieron suficiente tiempo para beneficiarse plenamente de este tipo de atención. Además, la planificación anticipada de la atención y los cuidados paliativos en los últimos seis meses de vida se mantuvieron por debajo del 25%, lo que refleja una brecha significativa en la prestación de servicios que podrían aliviar el sufrimiento de los pacientes y sus familias.

El doctor Youngmin Kwon, investigador del Departamento de Políticas de Salud del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, enfatizó que la tendencia hacia el sobretratamiento persiste a pesar de los esfuerzos por concienciar sobre los riesgos de un enfoque agresivo en la fase final de la enfermedad. “La atención al final de la vida sigue favoreciendo el sobretratamiento, incluso cuando se ha demostrado que puede no mejorar la calidad de vida del paciente y, en muchos casos, puede generar un mayor sufrimiento”, afirmó Kwon.

Uno de los hallazgos del estudio es que el acceso a los cuidados paliativos no fue equitativo entre los distintos grupos de pacientes. Aquellos con mayor expectativa de vida, los residentes de zonas rurales y las personas de estratos socioeconómicos más bajos fueron menos propensos a recibir cuidados paliativos. Además, los pacientes blancos no hispanos tenían menos probabilidades de acceder a estos servicios en comparación con otros grupos étnicos, lo que apunta a disparidades significativas en la atención médica.

Los autores del estudio destacaron que, para los pacientes en estado terminal y sus cuidadores, los cuidados paliativos representan el estándar de oro, ya que ofrecen una gestión integral de los síntomas y el bienestar emocional en las últimas etapas de la enfermedad. Sin embargo, el hecho de que un número considerable de pacientes no haya recibido estos cuidados o los haya obtenido solo en los últimos días de vida sugiere que muchos no han podido aprovechar sus beneficios potenciales. Esto no solo impacta en la calidad de vida del paciente, sino también en la experiencia de sus familias, que podrían haber recibido un mejor apoyo emocional y logístico durante el proceso de despedida.

El estudio concluye que se requieren esfuerzos multidimensionales para mejorar la calidad de la atención al final de la vida de los pacientes con cáncer avanzado. Kwon insistió en la importancia de una comunicación abierta y honesta entre pacientes, cuidadores y profesionales de la salud con respecto al pronóstico de la enfermedad y las opciones de tratamiento disponibles. “Es esencial que los pacientes comprendan el curso de su enfermedad y las alternativas que pueden mejorar su calidad de vida en lugar de prolongar el sufrimiento innecesario”, afirmó.

Además de mejorar la comunicación, el estudio subraya la necesidad de políticas que amplíen el acceso a los cuidados paliativos y fortalezcan la capacitación de la fuerza laboral en este campo. Asegurar que haya suficientes profesionales capacitados en cuidados paliativos y eliminar las barreras estructurales que dificultan su acceso son pasos fundamentales para optimizar la atención de los pacientes en la fase final de la enfermedad.

Este estudio expone una realidad sobre cómo se gestionan los últimos días de vida de muchos pacientes con cáncer avanzado en el sistema de salud de Medicare. A pesar del creciente reconocimiento de los beneficios de los cuidados paliativos, todavía persiste una inclinación hacia intervenciones médicas agresivas que, en muchos casos, podrían evitarse. La implementación de estrategias para garantizar que los pacientes reciban la atención más adecuada a sus necesidades sigue siendo un desafío urgente en la medicina moderna.

Sigue leyendo: