Psicólogo analiza la experiencia de George Harris en Viña del Mar: “Fue un acto de xenofobia”

El Festival de Viña del Mar es reconocido por su atmósfera implacable, donde los artistas enfrentan la posibilidad de recibir ovaciones o, en el peor de los casos, ser abucheados y rechazados por el público.

En esta edición, la presentación del comediante venezolano George Harris se convirtió en el centro de una controversia que ha trascendido el evento y ha generado un debate sobre xenofobia y discriminación.

Harris subió al escenario de la Quinta Vergara con la intención de hacer reír, pero en cuestión de minutos su rutina se vio interrumpida por el rechazo del público. Entre abucheos y burlas, el humorista fue orillado a finalizar su acto antes de lo previsto, lo que desató indignación, especialmente en la comunidad venezolana, que interpreta la reacción como una expresión de hostilidad hacia los migrantes de su país.

Para comprender mejor la situación y sus repercusiones psicológicas, el psicólogo clínico Alberto Barradas habló con La Opinión y analizó lo ocurrido.

Barradas dio su punto de vista frente al impacto que puede tener en una persona enfrentar una situación de rechazo tan pública: “No lo dejaron hablar y todo eso va a producir trauma. Ojalá lo estén atendiendo y que tenga la resiliencia para soportar esto porque lo que yo vi fue tortura”, dijo Barradas, un psicologo clinico especializado en problemas emocionales y mentales en adultos.

Para Barradas, la cultura chilena y el estilo de humor de Harris también pudieron influir en la reacción del público, pero enfatizó que la falta de oportunidad para desarrollar su show contribuyó al desenlace. “Yo conozco bien la cultura chilena porque yo viví casi 7 años allá. Y realmente puedo entender que el humor y la manera como él enfocó el humor en su acto no fue el mejor, pero no tenemos cómo juzgar eso, porque nunca le dieron tiempo. Dicen que sus chistes fueron aburridos, pero no vimos ningún chiste porque nunca lo dejaron“, agregó.

Un análisis a la reacción de Harris

Frente a la reacción del público, Harris, acostumbrado a llenar estadios con seguidores y fanáticos de su música, mostró evidente incomodidad y no dudó en expresar su sentir ante “El Monstruo”, como se conoce a la exigente audiencia del Festival de Viña del Mar.

Sobre la respuesta del comediante ante el rechazo del público, Barradas analizó su comportamiento bajo la presión del momento. “Me parece que más bien no manejó la situación muy bien, Harris. Me parece que más bien la forma de defenderse del ataque fue inconsciente desde un punto de vista psicológico. Inconsciente es que va por dentro y el individuo no sabe qué es lo que está ocurriendo dentro de sí. No tiene que ver con la inconsciencia derivada de la persona“, explicó.

“Yo creo que él actuó con sus mecanismos de defensa y dichos mecanismos fueron reactivos y esa reactividad fue ligada a la soberbia, y un poco a la prepotencia. Yo justifico esa conducta, no la critico porque hay que estar parado ahí viviendo lo que se está viviendo y tú recurres a lo que tienes adentro… con lo primero que puedes, tú te defiendes”, afirmó.

¿Hubo persecución de los medios chilenos?

Barradas, así como otros comentadores, han explicado que de parte de los medios chilenos ya venía una estrategia de posicionar a Harris como un objeto de ridiculización, principalmente por ser venezolano.

“El acto xenofóbico no fue solo lo que vimos en la Quinta de Vergara. El acto xenofóbico vino de lejos, desde los medios de comunicación citando unos tweets de hace unos años y haciendo de él todo un centro mediático. Nosotros no vimos a los medios hablando de Marc Anthony, ni de Bacilos… nosotros vimos los medios hablando de George Harris. Entonces en ese sentido, él vivió xenofobia de principio a fin”, argumentó.

Los efectos de la xenofobia

Lo sucedido ha generado un intenso debate, incluso entre los propios chilenos, sobre la idiosincrasia del público del país y el rol del Festival de Viña del Mar como una plataforma que, para algunos, fomenta este tipo de escrutinio público hacia los artistas.

Sin embargo, el tema que ha cobrado mayor relevancia en la discusión es la xenofobia en Chile, particularmente hacia los extranjeros, y en este caso, hacia los venezolanos, como lo ha evidenciado la reacción frente a George Harris.

Barradas advirtió sobre las secuelas emocionales que puede dejar un episodio como el que vivió Harris. “Todo esto puede producir un trauma profundo. La persona que vive o que es víctima de la xenofobia es atacada en todos sus ámbitos. Está atacada en su autoestima, en su estabilidad, en su seguridad, o sea, todos los ámbitos más importantes del ser humano son atacados a la hora de ser víctima de una xenofobia”, dijo Barradas, quien dice que para alguien como Harris puede ser aún mayor el impacto.

¿Por qué hay personas xenofóbicas?

Según la definición del diccionario, la xenofobia es el miedo o rechazo hacia lo extranjero o a los extranjeros, pero Barradas sostiene que el término va más allá de esa definición.

“La xenofobia… yo tengo una discrepancia con el término porque, cuando hablamos de fobia, nos referimos a una psicopatología. Es decir, un problema mental ligado a lo emocional, que genera un miedo irracional ante algo que no debería causarlo”, explicó.

“Evidentemente, ahí entra la xenofobia: tienes un miedo irracional a alguien simplemente porque tiene otra nacionalidad o proviene de otro país”, aclaró Barradas, quien dice que este tipo de rechazo no es innato en las personas, sino que se adquiere a través del entorno y la educación. “La gente no nace xenofóbica. te vas haciendo xenofóbico, y eso es universal. Lo van aprendiendo a través de la educación. Puede ser su entorno, o su familia, pero también pueden ser sus experiencias personales; un proceso traumático, por ejemplo, en la infancia o en la adolescencia, producto de un extranjero… Entonces esa persona vivió ese elemento traumático y en consecuencia ahora generaliza y genera xenofobia”, comentó.

El episodio de George Harris en Viña del Mar no solo ha generado indignación en su comunidad de seguidores, sino que también ha abierto una conversación más amplia sobre cómo los artistas extranjeros son recibidos en escenarios internacionales y el impacto emocional que situaciones como esta pueden generar en sus vidas.

Este incidente deja varias preguntas en el aire: ¿ha llegado el momento de replantear la cultura de la burla y la ridiculización en Viña del Mar? ¿Debería el festival chileno reconsiderar la manera en que su audiencia se relaciona con quienes tienen el valor de pisar el escenario de la Quinta Vergara?