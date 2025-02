Ximena Duque pidió un alto al cyber bullying

Harta de los comentarios negativos y críticas sobre su físico, la actriz Ximena Duque decidió lanzar un contundente mensaje en el que pidió respeto y exhortó al público a ser conscientes de la fuerza que tiene las palabras que escriben a través de redes sociales.

Por medio de su cuenta de Instagram, la histrionisa que ha participado en historias como “Más sabe el diablo” y “Alguien te mira” publicó un video en el que pidió un alto al bullying cibernético.

“No es justo para personas ajenas a los medios de comunicación, como nuestros familiares, nuestros hijos, amigos que no saben manejar mensajes llenos de destrucción, de odio, de agresión“, dijo dentro de su mensaje.

Asimismo, recalcó que si bien para algunos internautas los mensajes que dejan desde las plataformas digitales carecen de importancia, las personas que son blanco de dichos ataques tienen una perspectiva diferente.

“Lo que escribimos puede sanar o herir, construir o destruir. Por eso, quiero invitar a todos, a mi comunidad y a los medios de comunicación, a que fomentemos el respeto y el amor en cada publicación, en cada interacción“, sentenció la colombiana.

Por esta razón, Ximena Duque hizo un sentido llamado: “Alto al odio en redes sociales: fomentemos el amor y el respeto”, expresó dentro del audiovisual. “Las redes sociales deberían ser un espacio para compartir, inspirar y conectar, no para destruir. Es triste ver cómo muchas veces los comentarios se llenan de odio, críticas destructivas y ataques personales. Esto tiene que parar“.

Para concluir su comunicado en Instagram, la también empresaria enfatizó que es labor de todos convertir las redes sociales en espacios de expresión con respeto: “Si no tienes algo bueno que decir, mejor no lo digas. Si ves un comentario de odio, no lo compartas ni lo alimentes. Que nuestras redes reflejen lo mejor de nosotros, no lo peor”.

No pasó mucho tiempo antes de que la reflexión de la histrionisa tomara relevancia entre su comunidad digital y la respaldara en esta petición. Es así como destacaron mensajes de tipo: “Yo también bloqueo y mantengo una comunidad llena de respeto, empatía, complicidad, amor y apoyo”, “La gente da lo que tiene, y es verdad hay que parar eso” y “En las redes muchos descargan su frustración con otros, eso es vergonzoso”, por mencionar algunos.

Seguir leyendo:

• Ximena Duque revela la razón por la que dejó de emprender con Farmasi

• Ximena Duque sorprende al construir casa de $15 millones en Pinecrest

• Ximena Duque sorprende con drástica transformación de su mansión