Ximena Duque revela la razón por la que dejó de emprender con Farmasi

La actriz y empresaria Ximena Duque sorprendió a sus seguidores al anunciar su salida de la empresa multinivel Farmasi, tras haber construido una exitosa trayectoria en el mundo del mercadeo en red.

A través de un video en sus redes sociales, la colombiana compartió detalles sobre la decisión que la llevó a dar un giro en su carrera.

“Vengo aquí, a contarles qué fue lo que pasó en Farmasi, por qué ya no pertenezco a la empresa”, expresó la actriz, revelando que todo cambió mientras disfrutaba de un viaje en Las Maldivas en diciembre. Fue en ese momento cuando se enteró de una política dentro de la compañía que le impediría continuar si su esposo, Jay Adkins, seguía vinculado a la industria del mercadeo en red.

Inicialmente, los ejecutivos de la empresa hicieron una modificación temporal a la normativa, permitiendo que los cónyuges pudieran participar en otras redes de mercadeo siempre y cuando no afectaran a Farmasi. Sin embargo, esta medida no fue suficiente para Duque, quien vio cómo la regla también impactaba a su madre, quien perdió su cuenta dentro de la compañía solo por vivir en su misma casa.

Para la actriz, la libertad financiera es un pilar fundamental en su vida, y no estaba dispuesta a aceptar restricciones que limitaran las oportunidades económicas de su familia. “En un mundo donde cada vez más personas buscan libertad y múltiples fuentes de ingreso, limitar las oportunidades de un cónyuge o de un ser querido no tiene sentido”, señaló.

Otro aspecto determinante en su renuncia fue el intento de la empresa de influir en el contenido que compartía en sus redes sociales, algo que consideró inaceptable después de más de dos décadas construyendo su plataforma digital. “También quiero dejar algo muy claro: ninguna empresa me dirá qué puedo o no puedo compartir en mis redes sociales. Las he construido con esfuerzo durante más de 20 años, y para mí son una plataforma de impacto y responsabilidad social”, dijo.

Pese a su salida, Ximena Duque reafirmó su compromiso de seguir ayudando a las personas a generar ingresos y a mantener su independencia financiera. “Estoy escogiendo a mi esposo y a mí, escogiéndonos a nosotros como pareja, como familia”, concluyó, asegurando que este cambio es solo el inicio de una nueva etapa llena de oportunidades.

