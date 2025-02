Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 27 de febrero al 5 de marzo

Ana Bárbara en el teatro Youtube

La cantante Ana Bárbara continúa con su gira Reina Grupera por varios estados del país, y esta semana llegará al teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood), donde la intérprete de “Bandido” cantará sus éxitos y los temas más nuevos de su repertorio, como “Vete”. Domingo 2 de marzo a las 8 pm. Boletos desde $47. Informes ticketmaster.com.

Foto: Mezcalent Crédito: Mezcalent

Mónica Naranjo en el Peacock

Mónica Naranjo es una artista española que tuvo sus glorias a finales de la década de los ochenta y principios de los noventa. Ahora regresa el teatro Peacock (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles) con el tour Greatest Hits, en el que incluye los temas que la hicieron una de las intérpretes más notables de su generación. Jueves 27 de febrero a las 8 pm. Boletos desde $80. Informes axs.com.

Foto: Mezcalent Crédito: Mezcalent

Pimpinela en el Peacock

Los hermanos Lucía y Joaquín Galán, miembros de Pimpinela, están de regreso con música nueva y con sus éxitos de siempre, como “A esa”, “Olvídame y pega la vuelta” y “Por ese hombre”. Traen su gira Noticias del amor al teatro Peacock (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles) luego de una pausa de varios años. Viernes 28 de febrero a las 8 pm. Boletos desde $58. Informes axs.com.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

Il Volo en el Peacock

Piero Barone, Ignazio Boschetto y Gianluca Ginoble son Il Volo, un trío de cantantes de ópera pop originario de Italia, que traen al teatro Peacock (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles) su Word Tour, con lo más reconocido de su repertorio. Domingo 2 de marzo a las 7:30 pm. Boletos desde $62. Informes axs.com.

Foto: Archivo Crédito: Adobe Stock

Open House en el teatro Ebell

A medida que la iniciativa PST ART: Art and Science Collide llega a su fin, el museo Getty presentará Open House en The Ebell (743 S. Lucerne Blvd., Los Angeles), una exploración gratuita del arte y la ciencia. El programa contará con una feria de libros, conversaciones, presentaciones y actividades prácticas inspiradas en los diversos temas abordados en las más de 70 exhibiciones presentadas en todo el sur de California como parte de la tercera edición de PST ART, Art and Science Collide. Sábado 1 de marzo de 1 a 11 pm. Entrada gratis con reservación. Informes pst.art.

Foto: Cortesía

Películas nominadas en el museo Academy

El Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) presentará trabajos nominados al Oscar, conversaciones con directores de casting y cineastas nominados en las categorías de Largometraje de animación, Cortometraje documental, Mejor película, Largometraje internacional, Maquillaje y peluquería y otros. Del 27 de febrero al 1 de marzo. Boletos desde $5. Informes academymuseum.org.

Exhibición en el museo Getty

La exhibición A Brush with Nature: Romantic Landscape Drawings, que está expuesta en el museo J. Paul Getty (1200 Center Dr., Los Angeles), resalta la manera en que los artistas de la era romántica encontraron una inspiración inacabable en la naturaleza. Termina el 25 de mayo. Entrada gratuita. Informes getty.edu.

Foto: Cortesía

Conversaciones en el NHM

La serie de conversaciones Elephant in the Room en el Natural History Museum (900 Exposition Blvd., Los Angeles) presentan paneles con expertos que abordan varios temas. La charla de hoy será “Dioramas: Art or Science?”. Jueves 27 de febrero de 6 a 9 pm. Entrada gratuita. Informes nhm.org.

Foto: Archivo Crédito: Suministrada | nhm.org

Simón Silva en la galería Eastern Projects

El pintor Simón Silva será el protagonista de la Artist Talk en la galería Eastern Projects (900 N. Broadway #1090, Los Angeles). La conversación será en torno a su muestra Salt of the Earth, que está expuesta en esta galería. Sábado 1 de marzo de 5 a 7 pm. Entrada gratuita. Informes easternprojectsgallery.com.

Foto: Cortesía