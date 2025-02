Cargar el celular cuando se va la luz es posible con estos 3 trucos

El teléfono celular se ha convertido en una herramienta indispensable para los seres humanos, desde comunicarse con familiares, amigos y seres queridos, hasta mantenerse comunicados y desempeñar actividades laborales.

Para ello también la batería del dispositivo móvil juega un papel fundamental y por ello casi todas las personas llevan consigo el cargador del celular, que son útiles si se tiene cerca o a la mano un enchufe para poder conectarlos.

Sin embargo, esta situación se torna un poco complicada cuando no hay dónde conectarlos, no hay una toma de electricidad cerca o, en el peor de los casos, cuando se va la luz, en ese momento se debe buscar la manera de resolver para mantenerse comunicado y seguir con las actividades de rutina.

Cargar el celular cuando no hay luz

Uno de los problemas principales al existir fallas en el servicio eléctrico, independientemente de la situación, cuando se presenta la imposibilidad de cargar el celular genera consecuencias al no poder hacer llamadas, en caso de una emergencia o enviar un mensaje urgente.

Sin embargo, existen algunos trucos para sortear la falta de energía eléctrica, especialmente cuando los celulares marcan poca batería, y así poder mantenerse comunicados y realizar las actividades digitales a las que la mayoría está acostumbrado.

Formas de cargar el celular cuando no hay luz

Una de las principales maneras de que no afecte una falla eléctrica si no se cuenta con batería en el celular o si la falta de luz es prolongada, es usar una batería externa, también conocida como batería portátil, es una de las herramientas que ha ganado mayor popularidad en estos tiempos, incluso cuando no hay acceso a una toma de corriente.

Son dispositivos portátiles, con la capacidad de almacenar energía para cargar otros dispositivos, como celulares, tablets, equipos electrónicos y otros, los cuales necesitan un cable USB al que se debe conectar, en este caso, el celular para cargar su batería.

Al ser herramientas que funcionan con baterías de litio, poseen una gran capacidad de almacenamiento de energía, a diferencia de otros tipos de batería, pero para un uso efectivo se recomienda tenerlas cargadas en todo momento, y así no tener contratiempos a la hora de una emergencia, como una falla de luz.

Los computadores también son una opción efectiva a la hora de recargar la batería de los celulares, estos cuentan con puerto USB, que permiten aumentar la carga de dispositivos móviles, al conectar el dispositivo al puerto de carga de la computadora.

La tercera opción también funciona, es el uso del puerto USB en los carros, una alternativa para aquellos días en los que no se cuenta con servicio eléctrico, tienen la facilidad de aumentar la carga de los celulares al conectarlos con el cable USB.

Para emplear esta opción, se debe conectar el cable del celular al puerto USB del vehículo, mientras este está encendido y funciona el motor. Sin embargo, se recomienda hacerlo en casos extremos, debido a la potencia de la batería del vehículo, podría comprometer la vida útil del dispositivo móvil.