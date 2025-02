Eddie Hearn quiere que Camarón Zepeda sea el próximo rival de Stevenson

Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing, declaró que quiere que William ‘Camarón’ Zepeda sea el próximo rival de Shakur Stevenson si vence nuevamente en la revancha a Tevin Farmer en marzo.

En una entrevista en el canal de YouTube de Chris Mannix, Hearn explicó que no le importa si pelean a continuación contra Gervonta Davis, pero a en su opinión lo mejor sería enfrentar al Camarón Zepeda.

“Había dicho que quería a Floyd Schofield, Zepeda y luego a Tank. Si vamos directo a Tank, tampoco hay problema. Nos gustaría la pelea con Zepeda. Creo que Shakur está mejorando cada vez más. La gente hace cola para criticar a Shakur. Tenía tres días de aviso para Josh Padley”, dijo.

Camarón Zepeda quiere enfrentar de una vez por todas a Shakur Stevenson. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

“Zepeda es un buen peleador y si logra superar la revancha con Farmer (el 29 de marzo), ¿por qué no hacer la pelea? Uno no haría la pelea si no cree que puede ganar, y lo entiendo. Hay mucho dinero en juego y él (Zepeda) es el peleador obligatorio para el título mundial. Así que, con suerte, esa pelea se hará”, añadió.

Recordemos que el CMB ordenó la pelea entre el azteca y el estadounidense unos meses atrás, pero Shakur Stevenson eligió enfrentar a Joe Cordina en octubre porque no quiso aceptar el cambio de fecha que solicitó el Camarón Zepeda para poder acompañar a su esposa en el nacimiento de su hijo.

En septiembre pasado, el campeón de peso ligero se sometió a una cirugía por una lesión en la mano y la pelea con Cordina fue suspendida. Stevenson regresó a la acción ante Josh Padley y lo noqueó hace una semana en el Riad.

En cambio, el ‘Camarón’ eligió a Tevin Farmer y salió victorioso en la cartelera “Latino Night” en diciembre. Tras la pelea el mexicano se lesionó también y ahora volverá al ring en la revancha contra el estadounidense en marzo.

De acuerdo con el mismo Eddie Hearn existe un acuerdo -noticia confirmada por el mismo mexicano- para que ambos peleen, pero Stevenson ya no quiere a Zepeda y está apuntando a Gervonta Davis.

Shakur Stevenson asegura que Camarón Zepeda huye de una pelea con él. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Shakur Stevenson, de 26 años, viene de vencer a Josh Padley por nocaut en Arabia Saudita y espera pelear con el mexicano o Tank Davis. El estadounidense posee récord de 22 triunfos, 11 por la vía rápida, y ningún revés.

Por su parte, William ‘Camarón’ Zepeda, de 28 años, ganó su título interino de peso ligero del CMB y sigue invicto en el deporte. El peleador mexicano tiene marca de 32 victorias sin derrotas, 27 de ellas por nocaut.

