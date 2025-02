Laura Flores confirma romance con un amor del pasado

La actriz Laura Flores dejó con la boca abierta a más de uno luego de compartir una publicación en redes sociales mediante la que dio a conocer la relación amorosa que inició con el comunicador Lalo Salazar. ¿Cómo se dio la chispa entre ambos? Te contamos lo que dijo.

Fiel a su compromiso de mantener un lazo cercano con el público que la ha seguido a lo largo de su carrera, la protagonista de historias como “Un refugio para el amor” y “Amores que engañan” confesó que su romance con el mexicano se dio luego de un reencuentro en una entrevista.

“Así es, casual e inesperado reencuentro con @lalosalazar_oficial, a quien conozco desde que yo conducía ‘Hoy’ en el 2002. Esta vez, 23 años mas tarde, coincidimos en una entrevista en el noticiero ‘Despierta’“, escribió Laura Flores para acompañar una tierna fotografía donde se le ve abrazando a Lalo Salazar.

“Días después fuimos a comer y nos hemos dado una oportunidad en el amor“, confesó en su mensaje. “Estamos agradecidos con la vida y dispuestos a tomarnos de la mano y caminar juntos“, complementó la artista.

Las respuestas a esta noticia no se hicieron esperar, y estas surgieron no solo por parte de los fanáticos de la famosa, también por una que otra celebridad que celebró esta unión en la sección de comentarios.

Tal fue el caso de la conductora Montserrat Oliver, la actriz Maribel Guardia, así como la panelista de “La Casa de los Famosos All-Star”, Anette Cuburu. Mientras tanto, famosas como Yuri, Marjorie de Sousa y Alix Aspe tampoco dejaron pasar la oportunidad de dedicarles tiernos mensajes deseándoles lo mejor en esta nueva etapa de su vida.

“Que padre mi Lau, me encantan”, “Esto es lo más lindo que he visto. Los quiero a los dos” y “Esta relación me gusta mucho. Lalo es un señor sano, honesto y humilde”, son algunas de las muestras de cariño que recibió la nueva pareja.

