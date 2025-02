Natti Natasha vuelve a sus raíces con su nueva producción

Natti Natasha llegó a Estados Unidos a los 20 años de su natal República Dominicana. Como inmigrante —indocumentada, como lo reveló en la docuserie sobre su vida, “Everybody Loves Natti”, de Amazon Prime—, lo único que le curaba la nostalgia por su terruño era la música.

“Yo me fui a Nueva York, e iba a Washington Heights, donde estaban todos los dominicanos y escuchaba la bachata”, dijo en una entrevista reciente. “Y decía, ‘no estoy en casa pero estoy en casa’, y la música me hacía sentir eso”.

Natti, de 38 años, nació y se crió en Santiago de los Caballeros. Comenzó su carrera como intérprete de reguetón, pero en cada una de sus tres primeras producciones incluyó una que otra bachatita. Ella notaba que cuando las interpretaba en sus conciertos, la gente enloquecía.

Así que cuando el cantautor Romeo Santos le propuso grabar un disco de sólo bachata, Natti estaba que saltaba de felicidad. Y cómo decirle que no a Romeo.

En plena pandemia, en 2020, el equipo de ambas estrellas puso manos a la obra y editaron “Natti Natasha en amargue”, un álbum de diez temas en el que por primera vez ella explora el género que alguna vez estuvo prohibido en Dominicana por “inmoral” y relegado a tocarse solo en los cabarets de mala muerte.

“Romeo sabía qué tan importante era para mí volver a mis raíces de la mejor manera y por todo lo alto”, dijo Natti. “Para mí, representar a la República Dominicana, que es donde nací y donde nacieron todos mis sueños […] poder hacer este disco con Romeo, que revolucionó el género porque lo llevó a un nivel global, entendí que no había mejor manera de hacerlo”.

El disco lleva ese nombre porque amargue es una palabra que usan en Dominicana para expresar el dolor que se siente cuando en una relación alguien te deja “y te vas al trago”, dijo Natti. Todos los sentimientos están a flor de piel, y esa música que escuchas “cortavenas” es a lo que se le llama en amargue.

También hay canciones felices pero de un amor pasional, explicó la artista.

“Siento que estoy dando honor a mi cultura, a los latinos alrededor del mundo”, dijo. “Porque no es solo una cosa de los dominicanos como yo, es una cosa de los latinos. Para mí, este disco es el antes y el después de Natti Natasha”.

Desde la grabación del álbum hasta su estreno pasaron más de cuatro años, pero para Natti el tiempo fue el perfecto. No querían lanzarlo en plena pandemia porque los cambios en la industria que trajo la contingencia sanitaria hicieron que las producciones musicales fueran más desechables y con un futuro menos predecible.

“Por es me concentré mucho en hacer este disco, y no simplemente en lanzarlo”, dijo Natti. “Porque yo decía en mi cabeza, ‘este disco nunca va a morir, este disco lo escribió y produjo Romeo, lo hicimos por meses'”.

Esto significa que no será el último disco de bachata de Natti.

“No, yo creo que no”, dijo. “Hace mucho que no me sentía tan relajada en un proyecto, tan identificada, donde me siento yo, donde nada está forzado, nada es corriendo”.