Ozzy Osbourne le ofrecerá un “adiós apropiado” a sus fans mientras lucha contra el Parkinson

La leyenda del rock Ozzie Osbourne se está preparando para dar su último concierto junto a Black Sabbath, pero mientras se acerca la fecha de esta presentación, el compositor en compañía de su esposa Sharon, hablaron abiertamente de sus problemas de salud.

La estrella de la música de 76 años, fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson en febrero de 2019, condición que se ha acentuado con el pasar de los años y lo ha llevado a perder la capacidad de caminar, sin embargo, sigue en pie la idea de hacer una última presentación.

Si bien la mayoría de las bandas anuncian su despedida para volver unos años más tarde, este no parece ser el caso de Osbourne y Black Sabbath, quienes todo parece indicar que están cercanos a ponerle fin a una carrera de alrededor de 6 décadas de música, conciertos y éxitos.

“Mis fans me han apoyado durante tantos años y realmente quiero agradecerles y despedirme de ellos como corresponde. De eso se trata el show de Villa Park. Me habría vuelto loco sin la música”, sostuvo Osbourne quien anteriormente tuvo momentos en “los que pensé que mi tiempo había llegado”.

Los cuatro miembros de Black Sabbath se reunirán el 5 de julio en Aston Villa para un espectáculo llamado “Back to the Beginning”, y para Ozzy Osbourne estar cerca de la agrupación y mantener las actividades musicales lo han ayudado a superar sus luchas, refiriéndose entre otras cosas a la enfermedad del Parkinson.

“Los últimos seis años han estado llenos de algunos de los peores momentos por los que he pasado. Ha habido momentos en los que pensé que mi número había terminado. Pero hacer música y grabar dos discos me salvó. Me habría vuelto loco sin música”, señaló el intérprete de “No More Tears.

Adiconal a la enfermedad del Parkinson, la estrella del rock también padece de un enfisema pulmonar inducida por el tabaco, pero sin importar las causas y su deterioro de salud, agradeció profundamente a sus fans quienes los han ayudado durante todos estos años, a quienes les quiere mostrar su agradecimiento con un concierto inolvidable.

Documental sobre Ozzy Osbourne

La plataforma de streaming Paramount+ anunció la producción de “Ozzy Osbourne: No Escape from Now”, un largometraje documental, del cual se desconoce su fecha de estreno, pero lo que sí se sabe es que costará al compositor “como nunca lo han visto”.

El documental está dirigido por la ganadora del premio BAFTA, Tania Alexander, donde retrata a Osbourne, de una manera honesta como una de las mayores estrellas del rock de todos los tiempos, pero también mostrará si el propio cantante podrá o no actuar en el escenario.

También abordará sus problemas de salud y todo lo que ha impactado el Parkinson en la vida de Osbourne, así como el papel central que desempeñó la música en su vida, y que se mantiene incluso en estos tiempos.