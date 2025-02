Se detectaron sustancias químicas peligrosas en el 100% del cabello trenzado que analizamos

Enviamos al laboratorio 10 de los productos sintéticos para trenzar el cabello más populares del mercado, incluidos los de Magic Fingers, Sassy Collection, Sensationnel, Shake-N-Go y otras marcas. Se detectaron carcinógenos en todos ellos.

Al igual que un nuevo corte de pelo, unas nuevas trenzas pueden hacer que quien las lleve se sienta como una persona totalmente renovada.

By Leigh-Ann Jackson

Ya sea que quieran optimizar su rutina de belleza, añadir un poco de esplendor antes de las vacaciones o preparar a sus pequeños para unas semanas en un campamento de verano, muchas personas de raza negra elegirán los peinados trenzados como su opción preferida.

Las trenzas pueden ofrecer un look elegante, versátil y sencillo (bueno, hay algo de alboroto en eso si se tiene en cuenta que el proceso de ponerlas dura horas). Se pueden usar durante semanas, lo que minimiza la necesidad de un mantenimiento diario del cabello y todos los abundantes productos, roturas, calor y desgaste que eso conlleva.

Profundamente arraigadas en la cultura negra (sin mencionar siglos de tradiciones estéticas africanas) y frecuentemente usadas por celebridades (las vemos en ti, Michelle Obama, Beyoncé, Kerry Washington, Robin Thede y Halle Bailey) y personas influyentes en las redes sociales, la popularidad de las trenzas y las rastas artificiales no disminuirá en el corto plazo. Además de ser hermosas, atractivas y ahorrar tiempo, las trenzas pueden ser accesibles. Si bien algunos peinados trenzados pueden tener precios de hasta cuatro dígitos, muchas consumidoras pueden obtener un paquete de cabello sintético para trenzas por tan solo unos pocos dólares en Amazon o en su tienda local de productos de belleza y luego programar una cita con su estilista de elección para que les haga sus trenzas. Si pueden, incluso pueden trenzar su cabello ellas mismas.

Pero ¿podrían estos queridos “estilos protectores” estar haciendo más mal que bien?

Después de experimentar un desastre con las trenzas hace dos años, Chrystal Thomas, estudiante de la Facultad de Medicina Albert Einstein y de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, se propuso encontrar una respuesta a esta pregunta. Thomas cuenta que fue a un estilista profesional para que le hiciera trenzas con lo que recuerda era una marca popular de cabello sintético, Kanekalon. Sus problemas empezaron ese mismo día, dice: “No podía dormir bien, tenía la garganta irritada y me costaba concentrarme en cualquier tipo de trabajo que estuviera haciendo debido al olor. El olor no desaparecía ni siquiera después de lavarme el cabello varias veces”.

Sintiendo incomodidad constantemente, se quitó las trenzas una semana y media después (normalmente, la gente usa peinados trenzados durante varias semanas). Entonces se decidió a investigar los posibles problemas de salud relacionados con el trenzado del cabello como parte de su curso de salud pública y publicó sus hallazgos en un artículo de opinión sobre los riesgos de los materiales cancerígenos en los productos para el cabello para las mujeres negras.

Nos comunicamos con Kaneka al respecto de esta queja, y la empresa dijo: “Kaneka solo fabrica las fibras Kanekalon que se utilizan en varios productos para el cabello, como trenzas y pelucas sintéticas, y no produce ninguno de los productos finales”. La empresa continuó diciendo que otras empresas toman esas fibras y procesan, tiñen, personalizan y distribuyen los productos finales reales que los consumidores luego compran. La empresa agregó que necesitarían más información para investigar por completo la queja.

Thomas no es la única persona que ha tenido esta experiencia.

Las mujeres negras son las principales usuarias de estos productos, y las personas de ascendencia africana son el grupo más grande de consumidores de pelucas y extensiones de cabello. En 2023, el mercado estadounidense de estos productos se valoró en $2,790 millones y se espera que alcance un valor de $6,340 millones en 2029.

Estas hermosas trenzas de mariposa se realizaron en febrero en un salón de trenzado en Brooklyn, Nueva York.

Photo: Noémie Tshinanga

El objetivo de Thomas era iniciar un debate sobre cómo la alta demanda puede poner en riesgo a las comunidades negras. El artículo ponía en duda la seguridad del cabello sintético, que puede estar fabricado a partir de un copolímero de modacrílico y cloruro de vinilo y puede incluir otras sustancias químicas con vínculos conocidos con efectos adversos para la salud (más información a continuación).

“Lo que hace únicas a las extensiones de trenzas”, dice Thomas, “es el tiempo de exposición que tienen los usuarios a ellas. Las trenzas sintéticas se usan normalmente durante unas cuatro a seis semanas. Por lo tanto, las mujeres negras y otras personas que usan cabello sintético están expuestas a esos ingredientes de manera constante durante ese tiempo”.

Para comenzar a comprender cuánto riesgo plantea el cabello sintético para trenzas, los científicos de CR probaron 10 productos populares en busca de metales pesados ​​y compuestos orgánicos volátiles (VOC, por sus siglas en inglés). Estos son los principales hallazgos:

Se detectaron carcinógenos o sustancias químicas que pueden causar cáncer, en el 100% de las muestras.

Se detectó plomo en nueve de los 10 productos.

Se detectaron otros VOC, incluida la acetona, en todos los productos.

Cómo CR probó el cabello sintético para trenzas

Consumer Reports tiene una larga trayectoria en la prueba de productos para detectar contaminación química y evaluar su seguridad comparativa. Cuando el líder de pruebas de cabello sintético para trenzas, James E. Rogers, Phd, y director de pruebas de seguridad de productos de CR, y su equipo se propusieron comenzar estas pruebas en 2024, dice que tenía tres objetivos: determinar si los químicos estaban presentes, determinar si se podía medir cuánto de cada químico estaba presente y si había una manera de determinar el posible riesgo para los consumidores que usan estos productos.

Este es un tema que tiene Rogers muy presente. “Mis dos hijas usan trenzas a menudo y a lo largo de los años he ayudado muchas veces con la compra del cabello y el manejo de las trenzas”, dice. Su equipo probó dos muestras de cada uno de los 10 productos más populares del mercado. Todos los productos eran una versión para cabello negro o castaño oscuro. Ve nuestra metodología completa.

El laboratorio tomó muestras de cada paquete de cabello para realizar pruebas de metales pesados ​​y VOC.

Source: Consumer Reports

Carcinógenos detectados en el cabello sintético para trenzas

Los carcinógenos son sustancias químicas que pueden causar cáncer; se clasifican de tres maneras, según Eric Boring, un científico de CR con un doctorado en química.

Conocidos : existen datos científicos sólidos que vinculan la sustancia química con el cáncer. Por lo general, esto significa que hay varias fuentes (más de tres) que lo confirman y hay muy poca discusión dentro de la comunidad científica.

Probables : existen datos significativos (al menos dos o tres fuentes) que lo confirman, aunque puede haber alguna disputa en la comunidad científica.

Posibles: es posible que solo haya un conjunto de datos que lo confirmen, o hay una disputa sustancial dentro de la comunidad científica, o es posible que tengamos datos que confirmen que una sustancia química similar es cancerígena.

Todos los productos para trenzas sintéticas que probamos contenían múltiples carcinógenos. Tres productos contenían benceno, un carcinógeno conocido que causa leucemia mieloide aguda. “Está estrictamente regulado y se desaconseja su uso en laboratorios debido a su alto potencial para causar cáncer”, afirma Rogers. Dos productos contenían un carcinógeno animal y todas las muestras contenían un probable carcinógeno, el cloruro de metileno. Consulta la tabla a continuación para ver la lista completa de carcinógenos conocidos, probables y posibles que se detectaron. Ve los resultados de nuestras pruebas (PDF).

Carcinógenos conocidos, probables y posibles que se detectaron

MARCA MODELO CONOCIDOS PROBABLES POSIBLES Sensationnel Ruwa 3X Pre-Stretched Kids Braid 12” Benceno Cloroformo, metileno, cloruro, estireno Naftaleno Sensationnel X-Pression 3X Pre-Stretched Braid, 58” Benceno Metileno, cloruro, estireno, 1,2-dicloroetano Magic Fingers 3X Pre-Stretched Braiding Hair, 52″ Benceno Metileno, cloruro, estireno, 1,2-dicloroetano Sassy Collection 100% Kanekalon Jumbo Braid Cloroformo, metileno, cloruro, estireno Naftaleno Shake-N-Go FreeTress 3X Pre-Stretched Braid 301, 34″ Carbono, tetracloruro, cloroformo, metileno, cloruro, estireno Etilbenceno, isopropilbenceno, naftaleno Hbegant Afro Twist Pre Fluffed Wrapping Hair, 24” Metileno, cloruro, 1,2-dicloroetano Isopropilbenceno, naftaleno Shake-N-Go Organique Mastermix Water Curl Weave, 30” Metileno, cloruro, estireno Etilbenceno, naftaleno Debut Wavy Hair Weave, 20” Metileno, cloruro, estireno Isopropilbenceno, etilbenceno, naftaleno Sensationnel Lulutress Crochet Braid Passion Twist, 12” Metileno, cloruro, estireno Etilbenceno, isopropilbenceno, naftaleno Darling Flexi Rod Curls Crochet, 14” Metileno, cloruro, estireno Etilbenceno, naftaleno

Plomo en el cabello sintético para trenzas

Los metales pesados ​​como el arsénico, el mercurio, el plomo y el cadmio se encuentran en una variedad de alimentos. CR ha informado anteriormente que hay arsénico en el arroz, mercurio en el atún y otros pescados, cadmio en varios alimentos, incluidos los alimentos para bebés hechos con camotes y arroz, y plomo y cadmio en una variedad de barras de chocolate. Debido a que puedes estar expuesto a los metales pesados ​​de muchas maneras, es importante saber dónde están y minimizar la exposición donde se pueda (por ejemplo, reduciendo el consumo de ciertas marcas de chocolate y ciertos pescados).

CR analizó las muestras de cabello trenzado en busca de metales pesados, incluidos arsénico, cadmio y plomo. Ninguno de los productos tenía niveles detectables de arsénico. “Tres de los productos tenían niveles detectables de cadmio, pero nuestro análisis de exposición y riesgo determinó que los niveles no representaban un riesgo”, dice Rogers. Sin embargo, se detectó plomo en nueve de los 10 productos. “Nuestro análisis de exposición y riesgo determinó que los nueve productos podrían exponer a un usuario habitual de cualquiera de estos productos a un nivel de plomo que podría ser preocupante con el tiempo”, agrega.

Con una exposición prolongada, el plomo puede causar problemas de salud importantes. CR ha informado que puede dañar el cerebro y el sistema nervioso y se ha relacionado con la supresión del sistema inmunológico, problemas reproductivos, daño renal e hipertensión.

A veces, los niños también usan trenzas hechas de cabello sintético, y CR ha informado que el plomo es particularmente dañino para los niños y puede retrasar y perjudicar el desarrollo cerebral y causar problemas de desarrollo.

Rogers y su equipo determinaron que las nueve muestras en las que se detectó plomo excedían el Nivel Máximo de Dosis Permitido (NMDP) de plomo de la Oficina de Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental (OEHHA) de California. “No existe un nivel seguro de plomo para los niños”, dice Rogers, “pero el NMDP tiene como objetivo establecer un nivel seguro de toxicidad reproductiva”. La OEHHA estableció un NMDP de plomo en 0.5 microgramos por día. Por lo tanto, personas con diferentes pesos corporales requerirían diferentes cantidades de explosión diaria para alcanzar este límite. De la misma manera, un niño pequeño se vería afectado desproporcionadamente en comparación con un adulto si ambos estuvieran expuestos a la misma cantidad de plomo, dice.

Nuestros resultados indican qué productos tenían niveles comparativamente más altos y no son evaluaciones de si un producto excede un estándar legal. Usamos esos niveles porque no hay límites federales para la cantidad de plomo en el cabello sintético para trenzas, y los científicos de CR creen que el NMDP de plomo de California es el más protector que existe.

Al elegir cómo analizar los resultados en cuanto al riesgo, Rogers y su equipo consideraron los tres modelos de exposición: inhalación, contacto con la piel e ingestión. Cada modelo requiere un método de prueba único, por lo que es fundamental establecer la vía antes del inicio.

El equipo eligió la ingestión por varias razones. En primer lugar, el NMDP se basa en la ingestión como vía de exposición. El resto de las razones involucran la manipulación del cabello trenzado en sí, ya sea por parte de los profesionales que ponen las trenzas o de los clientes. Rogers y su equipo consideraron que las personas que usan trenzas y los profesionales que ponen las trenzas podrían ingerir accidentalmente el cabello trenzado, que puede ser “quebradizo y puede romperse y consumirse accidentalmente con la comida”, dice Rogers. Agrega que también hay mucho contacto mano-boca. Por ejemplo, “las personas pueden tocar el cabello y luego agarrar la comida para comerla con sus manos”. Piensa en la frecuencia con la que esto sucede: mueves el cabello sobre un hombro, lo colocas detrás de tu oreja o lo recoges en un moño y luego tomas un refrigerio. Para los profesionales que ponen las trenzas que pueden trabajar con un cliente durante horas, esto también puede ser común. Si un profesional que pone las trenzas o un cliente toca el cabello, es posible que se frote la boca o tome un refrigerio rápido después de tocarlo. Y, por último, está la práctica de llevarse las trenzas directamente a la boca: “Esto no es algo que se vea hacer a los adultos, pero los niños pequeños que llevan trenzas tienden a llevarse cosas a la boca, incluso el pelo”.

Compuestos orgánicos volátiles (VOC) en el cabello sintético para trenzas

Pregúntale a cualquier cliente de cabello trenzado cuándo sabe que la sesión de trenzado está casi a punto de terminar y probablemente obtendrás la misma respuesta: cuando el estilista saca la tetera con agua caliente, la plancha o incluso un encendedor. El profesional que pone las trenzas las sumerge en el agua hirviendo, como se muestra a continuación, para unir el cabello sintético y evitar que se deshaga. (El estilista también puede sellar las puntas con una plancha caliente o un encendedor). Si bien es satisfactorio tanto para el profesional como para el cliente, también es peligroso. Cuando se calienta el cabello sintético, se liberan los VOC en el aire.

Según la Agencia de Protección Ambiental, los VOC son a menudo químicos artificiales, utilizados para fabricar pinturas, productos farmacéuticos y refrigerantes, que se emiten como gases. La Asociación Americana del Pulmón informa que respirar vapores puede irritar los ojos, la nariz y la garganta, provocar náuseas y dañar el sistema nervioso central, así como provocar cáncer en algunos casos. Las pruebas de CR demostraron que se emitían vapores cuando el cabello trenzado se calentaba hasta el punto de ebullición (212 °F) en el laboratorio.

El VOC detectado en los niveles más altos para la mayoría de los productos para el cabello fue la acetona, un irritante respiratorio que se usa comúnmente para disolver otras sustancias y para producir una amplia variedad de productos.

CR analizó 65 compuestos orgánicos volátiles y los resultados revelaron que cada producto contenía contaminantes preocupantes: “Cada muestra analizada tenía niveles detectables de al menos seis VOC. El número más alto detectado en cualquiera de las muestras fue 14”, afirma Rogers.

“Cuanto mayor sea el número total de VOC en un producto, mayor será la probabilidad de un impacto negativo en la salud del usuario”, afirma Rogers. “Además, la presencia de uno o más carcinógenos sospechosos o conocidos en un producto podría poner al usuario en un mayor riesgo de exposición a los VOC más tóxicos”, como los carcinógenos enumerados anteriormente.

Respuestas de las empresas

CR se puso en contacto con todas las marcas para solicitar comentarios sobre este asunto. Solo dos, Sensationnel y Magic Fingers, respondieron.

Hair Zone/Sensationnel dijo a Consumer Reports que la empresa estaba “sumamente sorprendida por la información que nos presentó recientemente Consumer Reports” y que estaba en total desacuerdo con nuestra metodología y “con las afirmaciones que hace Consumer Reports sobre el riesgo potencial para los consumidores que podría surgir del uso seguro y común de nuestros productos”. Dijeron: “Respaldamos inequívocamente la seguridad de los productos Sensationnel, y nuestra empresa insta a los consumidores a seguir utilizando con confianza los productos Sensationnel”.

La empresa también dijo: “En Hair Zone/Sensationnel, nos enorgullecemos de producir los productos para el cabello de la mejor calidad del mercado. Como empresa familiar con una historia de 35 años, valoramos la confianza y la lealtad de nuestros clientes en todo el mundo y tomamos en serio la seguridad de nuestros productos. Constantemente evaluamos nuestros materiales y procesos teniendo en cuenta la seguridad del cliente”.

Magic Fingers también cuestionó los resultados y la metodología de las pruebas y dijo que “Magic Fingers está orgullosa de los productos para el cabello seguros y de la más alta calidad que ofrecemos a nuestros clientes. Nuestros clientes saben que pueden contar con nosotros para trenzas y extensiones que cumplan con sus más altas expectativas de moda y rendimiento”. La empresa dijo que los métodos de CR “no coinciden exactamente con la forma en que nuestros clientes usan nuestros productos Magic Finger en el mundo real. Respaldamos firmemente la seguridad de nuestros productos y la calidad de los materiales utilizados para fabricarlos”.

Ninguna de las empresas respondió a las preguntas sobre si analizan o no sus productos para detectar plomo, VOC u otros contaminantes antes de salir al mercado.

Erupciones cutáneas al usar trenzas

Uno de los efectos adversos más inmediatos y evidentes del cabello sintético para trenzado se presenta en la piel. “Los síntomas incluyen enrojecimiento, hinchazón y erupciones en el cuero cabelludo, el cuello o la cara”, dice Rogers, y agrega que “ocurre cuando el sistema inmunológico reacciona a los alérgenos presentes en el cabello sintético. Puede estar asociado con cualquier tinte o colorante utilizado en el producto”.

Esta es una queja que se escucha con frecuencia a quienes usan trenzas, especialmente inmediatamente después de habérselas puesto. La doctora y dermatóloga Chesahna Kindred, dice que ha tenido pacientes que estaban preocupados por si eran alérgicos a sus trenzas de cabello sintético. “Parece dermatitis de contacto, que es cuando el cuero cabelludo está inflamado, enrojecido y el paciente se queja de una sensación de picazón o ardor, y tendríamos que tratarlo con cortisona”, dice.

“Esto se atribuye a menudo a los recubrimientos químicos en las fibras (pesticidas, plásticos, acrílicos, etc.), incluidos aquellos con bases alcalinas”, dice Rogers. Susan Peterkin, una cosmetóloga que trabaja con Kindred, ofrece este consejo: “Si recién te haces las trenzas y te duele la cabeza, debes quitártela de inmediato. Intento enseñarles a mis clientes que la picazón, el ardor y cualquier dolor no es normal”.

La tirantez de las trenzas puede ser un factor que pueda incomodar a quien las lleva.

Photo: Noémie Tshinanga

No es necesariamente solo el trenzado del cabello lo que puede causar sensibilidad en el cuero cabelludo. Parte de esto podría atribuirse a la tirantez de las trenzas en la raíz. Algunos profesionales pueden apretar demasiado, lo que resulta doloroso para el cliente, no obstante, puedes solicitar las trenzas un poco más sueltas. Las trenzas apretadas (y otros peinados que tiran del cabello con fuerza, como los moños y las colas de caballo, incluso sin el uso de cabello adicional) pueden causar pérdida de cabello por alopecia por tracción, según la Academia Americana de Dermatología. Algunas afortunadas clientas de trenzas pueden no experimentar picazón ni molestias al usar cabello sintético para trenzas. CR habló con estilistas y clientas en un salón de Brooklyn, Nueva York, en enero, y una de las clientas dijo que las trenzas no le molestan en absoluto.

Pero no es solo en el cuero cabelludo donde está el riesgo, dice Tiffany Mayo, doctora y profesora asociada en el departamento de dermatología de la Universidad de Alabama en Birmingham y directora de la unidad de investigación clínica de la escuela. Ella dice que la piel del cuello puede ser más sensible que la piel del rostro y que ha visto pacientes que han experimentado brotes en el cuello relacionados con el cabello sintético, pero no tuvieron los mismos síntomas en el cuero cabelludo.

“Los pacientes son muy sensibles con respecto a su cabello, por lo que decir ‘deja de hacerlo por completo’ no es la mejor recomendación”, afirma Mayo y añade: “Hay que negociar mucho cuando se trata del cabello”.

El enfoque de Mayo es pedir primero a los pacientes que se quiten las trenzas, si es posible. Luego trata las zonas afectadas con un esteroide tópico. (“Trato la erupción cutánea en sí, pero les explico que la erupción no se va a curar por completo hasta que se haya eliminado la exposición”).

Incluso después de quitarse las trenzas, no siempre está claro si el irritante fue la marca particular de cabello sintético que se utilizó, un producto rociado sobre las trenzas, tintes utilizados para teñirlas o las fibras sintéticas utilizadas para hacer las trenzas. Mayo dice que leer el artículo de Thomas también la hizo preguntarse sobre qué tan frecuente es la dermatitis de manos en los profesionales que ponen las trenzas como resultado de la exposición constante debido a su profesión.

“No hay duda de que esto realmente requiere una evaluación muy intensiva porque su uso está muy extendido entre una población específica”, afirma.

Otros posibles riesgos para la salud

Además de las erupciones cutáneas y el enrojecimiento, los posibles riesgos para la salud asociados con el cabello sintético podrían tardar años en manifestarse.

“Sabemos que parecen como alteradores endocrinos, parecen cosas que pueden alterar el sistema hormonal normal de nuestro cuerpo.”

El Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental afirma que determinadas sustancias químicas disruptoras endocrinas (EDC), incluso en cantidades bajas, pueden afectar negativamente a la inmunidad, el metabolismo, la pubertad en los seres humanos y la reproducción en ratones. Tamarra James-Todd, profesora adjunta de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard y directora del Laboratorio de Justicia Reproductiva Ambiental de la escuela, afirma que se ha descubierto que las mujeres negras tienen concentraciones mucho más altas de muchas de estas sustancias químicas disruptoras endocrinas. (Ella y sus colegas publicaron previamente una revisión sobre este tema, y ​​el Silent Spring Institute ha utilizado las redes sociales para ayudar a las mujeres negras a reducir su exposición a los EDC como parte del Power Study).

“Estos [químicos] no actúan de forma aislada, sino en conjunto”, continuó. “Se encuentran en el cuero cabelludo y, si hay algo en él, puede absorberse por vía dérmica. No solo requiere calor, sino que se encuentra alrededor de la cabeza, por lo que puede inhalarse. Si alguien se toca el cabello y come algo, se lo lleva de la mano a la boca, por lo que también puede entrar al cuerpo de esa manera”.

Con tantos riesgos potenciales para la salud a tener en cuenta, la decisión de hacerse trenzas Fulani o rastas en cascada puede comenzar a parecer un gran dolor de cabeza. Y, hasta ahora, solo hemos hablado de los ingredientes potencialmente dañinos que conocemos.

Por qué encontrar un cabello “más seguro” es un desafío

Bhavna Shamasunder, profesora adjunta en el Occidental College en Los Ángeles, dice que el etiquetado incompleto de los ingredientes es un desafío que complica aún más las cosas.

“Es posible que algunos productos químicos no aparezcan en la etiqueta”, añade.

Shamasunder dirige los departamentos de políticas urbanas y ambientales y de salud pública de la escuela y es investigadora principal en un estudio piloto llamado Taking Stock, que explora los impactos en la salud de los productos de belleza en las mujeres negras y latinas en California.

Ella dice que el problema subyacente es que el mercado de esos productos de belleza está en gran medida desregulado, “por lo tanto, no es necesario revelar los problemas planteados (incluidas las exposiciones a VOC al calentar el cabello sintético… e incluso los ingredientes que se utilizan para su fabricación)”.

Shamasunder tiene razón. CR se puso en contacto con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y compartió los resultados de nuestras pruebas. Un portavoz dijo, en parte, que “la FDA no puede hacer comentarios sobre los resultados de las pruebas” y que “otras agencias federales también pueden tener jurisdicción sobre las extensiones de cabello y las pelucas que se venden en los Estados Unidos”. No sugirieron qué agencias podrían tener jurisdicción.

La FDA regula los productos cosméticos de acuerdo con la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, que establece, en parte:

“El término ‘cosmético’ significa (1) artículos destinados a ser frotados, vertidos, rociados o pulverizados, introducidos en el cuerpo humano o en cualquier parte del mismo para limpiar, embellecer, promover el atractivo o alterar la apariencia, y (2) artículos destinados a ser utilizados como componentes de dichos artículos; excepto que dicho término no incluirá el jabón”.

Al buscar en la página de productos para el cabello de la FDA, no hay ninguna indicación de que el trenzado de cabello haya sido reportado como inseguro ni que haya habido retiros del mercado. Parece que esta agencia reguladora actualmente no tiene información específica sobre los productos para trenzado de cabello y las reacciones adversas o dañinas.

“Es terrible que estos productos contengan sustancias químicas tóxicas con tan poco escrutinio por parte de quienes se supone que deben proteger a las personas, como la FDA”, afirma Oriene Shin, directora de defensa de la seguridad de Consumer Reports. Los consumidores nunca deberían tener que arriesgar su salud al elegir productos de cuidado personal y, sin embargo, los ingredientes nocivos de los productos comercializados para mujeres negras siguen sin abordarse. Esta inacción ha fallado a las mujeres negras durante demasiado tiempo, y los responsables de las políticas deberían tomar las medidas necesarias para abordar estas brechas y responsabilizar a las empresas cuando ponen en riesgo a los consumidores”.

Shamasunder resumió el enigma diciendo: “Desafortunadamente, sin una reforma sistemática de la política química, donde se requieren ingredientes seguros en la fabricación de productos, la carga recae sobre los científicos, los defensores y los consumidores en un enfoque producto por producto a menudo lento y oneroso”.

CR también se puso en contacto con el Consejo de Productos para el Cuidado Personal, una asociación comercial nacional que representa a cientos de empresas de cosméticos y productos para el cuidado personal a nivel mundial, para averiguar si existen estándares industriales para la fabricación o los ingredientes. Su portavoz dijo: “El Consejo de Productos para el Cuidado Personal no representa a la industria de cabello sintético para trenzas, por lo que no podemos hacer comentarios”.

Entonces, ¿cómo se supone que los consumidores deben saber navegar de manera segura en los pasillos de cabello sintético? ¿Deberían simplemente evitar el uso de cabello sintético para trenzas por completo? Janice Smith, asociada principal de impacto de contenido y difusión de CR, expresó sus inquietudes sobre la seguridad y los posibles beneficios de otros productos hechos con cabello sintético. “Solo me preguntaba sobre las pelucas trenzadas que ahora se están volviendo tan populares, ya que a la gente no le gusta sentarse durante horas para trenzarse el cabello”, dice. Esas pelucas, junto con las colas de caballo, se pueden quitar a diario si la usuaria lo prefiere. Todas son preguntas importantes.

“La respuesta sencilla es que no es algo sencillo”, dice Christina Chapman, oncóloga radioterapeuta y profesora adjunta en la Facultad de Medicina de Baylor, que investiga y escribe sobre la equidad racial y de género en la atención médica.

El acrilonitrilo, un ingrediente utilizado para fabricar al menos un cabello sintético para trenzas, por ejemplo, puede ser perjudicial para los ojos, la piel, los pulmones y el sistema nervioso, y puede causar cáncer, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Tanto la Agencia de Protección Ambiental (EPA) como el Departamento de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC) lo han clasificado como un probable carcinógeno humano.

El DTSC y la EPA enumeran el cloruro de vinilo, otro ingrediente utilizado para fabricar al menos un producto de cabello sintético, como cancerígeno. Y, según el Instituto Nacional del Cáncer, la exposición al cloruro de vinilo se asocia con un mayor riesgo de cánceres cerebrales y pulmonares, linfoma y leucemia.

A pesar de que todos los productos tienen sustancias químicas nocivas, el supervisor de las pruebas de cabello sintético para trenzas de CR, Rogers, dice que estos resultados demuestran que las empresas pueden hacer un mejor trabajo para crear productos más seguros. “Algunos productos tenían concentraciones más bajas de VOC y al menos uno dio negativo en las pruebas de metales pesados, incluido el plomo, un carcinógeno conocido. Esto demuestra que es posible fabricar productos más saludables, incluidos productos elaborados sin plomo y con menos VOC”, dice.

La campaña Beauty Justice de Consumer Reports está luchando para eliminar los químicos dañinos de los productos de cuidado personal, particularmente aquellos comercializados para mujeres y niñas negras.

Los efectos del racismo deben ser estudiados

Chapman sostiene que un factor importante que limita los estudios sobre los efectos cancerígenos de los productos de belleza para mujeres negras es que los estudios no tienen en cuenta algo que ella afirma que contribuye en algunos cánceres: el estrés por experimentar racismo sistémico contra las personas negras.

Un estudio de 2022 descubrió que las condiciones crónicas estresantes como el racismo tienen un impacto directo en los mecanismos celulares que impulsan formas letales e invasivas de cáncer de mama.

“Digamos que hay materiales cancerígenos en las planchas para el pelo o en el pelo sintético”, dice Chapman. “Incluso si se eliminan por completo, eso no resuelve el problema del racismo contra los negros. Incluso si se desarrollan productos para el cabello o planchas para el pelo que no sean perjudiciales en lo que respecta a los químicos que contienen, el hecho es que sigue existiendo un sistema de racismo contra los negros”.

“La comunidad científica”, continuó, “necesita realizar estudios de mayor calidad que midan el racismo de manera más directa, para que podamos determinar si realmente se trata de los químicos en el cabello o si es el racismo en sí”.

Qué puedes hacer

Antes de comprar y usar un nuevo paquete de cabello sintético para trenzas, Rogers recomienda que los compradores:

Comprueben si hay productos retirados del mercado. MedWatch es un buen punto de partida (aunque una búsqueda no reveló ningún producto retirado del mercado, se publicarían aquí). Los consumidores también deben consultar los sitios web del fabricante para ver si hay información adicional sobre el producto.

Lean atentamente la etiqueta del producto. Puede haber información importante sobre los ingredientes que podrían causar reacciones alérgicas u otras reacciones adversas.

Informen de los efectos adversos: si hay alguna reacción adversa al usar cabello sintético para trenzas, los consumidores deben informar el problema a su proveedor de atención médica o a la FDA (a través de MedWatch).

James-Todd, directora del laboratorio de Justicia Reproductiva Ambiental de Harvard, dice que su estrategia es ser precavida. “La gente dice: ‘Bueno, hay productos químicos por todas partes, no me importa’. Pero hay algunas cosas que son más seguras que otras”, dice. “La gente debe ser un poco más consciente de a qué pueden estar exponiéndose ellos mismos y sus hijos”.

Los expertos en redes sociales de TikTok y YouTube apuestan por el truco de enjuagar previamente con vinagre de sidra de manzana antes de colocar el cabello sintético para trenzas con el fin de “eliminar” los ingredientes que pueden causar picazón. Aunque es un remedio que se comparte con frecuencia, Elissia Franklin, doctora y científica del Silent Spring Institute, quien lidera un próximo estudio sobre cabello sintético y natural, dice que actualmente no hay evidencia científica de que el enjuague sea eficaz para reducir la exposición a sustancias químicas nocivas. Cheryl Burgess, doctora del Centro de Dermatología en Washington, D.C., aclara que remojar el cabello sintético en vinagre de sidra de manzana puede hacerlo más sedoso y menos duro y erizado. Sin embargo, dice: “No es una panacea. Aún puedes irritarte con el polivinilo, el nailon o lo que sea que se esté usando”. Si eliges la opción del enjuague previo, Burgess también aconseja tener precaución: “Podrías liberar sustancias químicas nocivas”, dice. “Por eso no se debe utilizar una concentración del 100%. Debe ser una dilución de 2:1 de agua”.

Franklin recomienda que se opte por comprar marcas para el cabello que afirmen utilizar únicamente ingredientes no tóxicos, pero advierte que “no es necesario probar los productos para comprobar estas afirmaciones antes de lanzarlos al mercado, las empresas pueden hacer esas afirmaciones sin ninguna regulación”.

En su mayor parte, dice, “en comparación con otros productos, estos podrían ser la mejor opción para las personas interesadas en ser consumidores más conscientes”.

Una búsqueda en Internet de “cabello sintético no tóxico para trenzas” genera una lista de marcas que afirman ser antipicazón, antibacterianas, orgánicas e incluso biodegradables. “De origen vegetal” también es una frase de moda recurrente, como en el caso de marcas como Lillian Augusta Beauty, Nourie y Ròun Beauty. Rebundle, una línea de cabello para trenzas que incluye la fibra de plátano como su ingrediente principal, afirma que sus productos no contienen cloruro de polivinilo ni ftalatos. (Los ftalatos, un grupo de compuestos químicos que se utilizan a menudo como plastificantes, han sido identificados como disruptores endocrinos). EZBraid también afirma que su marca está libre de ftalatos. (CR no probó estas marcas, pero está considerando realizar pruebas futuras de productos etiquetados como no tóxicos).

Incluso con sus discursos de venta no tóxicos, muchos de estos sitios omiten las listas de ingredientes. Como dice Campaign for Safe Cosmetics (Campaña por unos Cosméticos Seguros), un programa de Breast Cancer Prevention Partners (BCPP): “No existen normas legales para los productos de cuidado personal que están etiquetados como ‘limpios’, ‘puros’, ‘naturales’ u ‘orgánicos’”. Por lo tanto, los amantes de las trenzas que intentan hacer su debida diligencia pueden encontrarse en apuros.

“Es injusto que el consumidor tenga que ser el que tenga que averiguarlo”, dice Kindred, la dermatóloga. “Esa responsabilidad debería recaer sobre nosotros, los profesionales médicos y los estilistas”.

Pero ha encontrado un rayo de positividad en medio de todas estas perspectivas de belleza aparentemente sombrías. Ella dice que la expansión de un programa de ciencia de Química Cosmética en Spelman College es un programa que le da esperanza para el futuro.

“Tendremos un grupo completo de mujeres negras que estarán preparadas para hacer frente a esto”, dice Kindred. Asimismo, James-Todd es optimista sobre el lanzamiento de un concurso del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) que premia a los innovadores que tienen como objetivo reducir los riesgos de exposición a sustancias químicas disruptoras endocrinas para las mujeres negras. Los ganadores de la fase 1, según un comunicado de prensa del HHS de 2023, incluyeron: Black Women for Wellness, que proporciona información sobre cabello saludable a las comunidades negras de Los Ángeles; Hackensack University Medical Center, que está creando un programa de capacitación educativa centrado en las disparidades raciales/étnicas relacionadas con los productos de peluquería para los profesionales del cabello que trabajan en los salones de Nueva Jersey; y Emily Hilz, una investigadora en Austin, Texas, que está desarrollando una aplicación para ayudar a los consumidores a reducir la exposición a las sustancias químicas disruptoras endocrinas. Franklin también dirigió un equipo que fue ganador en la fase 1 y 2; ahora está trabajando en la fase 3.

“Con suerte, a medida que no solo seamos más conscientes, sino que la fuerza laboral se vuelva más diversa, podremos saber más para dar mejores consejos”, dice James-Todd.

Mientras tanto, recomienda reducir el uso de cabello sintético para trenzas a corto plazo en lugar de usarlo constantemente.

Thomas, la estudiante de Albert Einstein que convirtió su experiencia personal con estos productos en una investigación profesional convincente, se hace eco de ese sentimiento: “Aunque no se ha realizado una investigación para definir el alcance real del riesgo del cabello sintético para trenzas, una cosa que los estilistas y los proveedores de atención médica pueden hacer ahora es desaconsejar volver a poner inmediatamente un nuevo conjunto de trenzas después de cuatro a seis semanas, para disminuir la exposición general”, dice.

