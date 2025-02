Horóscopo de hoy de Nana Calistar 28 de febrero de 2025

ESCORPION

No aparentes lo que no eres, y que la humildad y tu gran corazón no se pierdan entre estos cambios, aprende a perdonar y dejar al tiempo y al karma que hagan su trabajo, a la fregada las personas falsas. No te confíes porque en este próximo mes de marzo podría venir un engaño o traición por parte de amistades o hasta de tu familia. En las últimas semanas vas a crecer en muchos aspectos y si bien en cierto que ahora hablas de frente y con la cabeza en alto, también es cierto que tus palabras ahora pueden dañar a los demás, no permitas que abusen de tu bondad ni caigas en provocaciones de gente tonta que no tiene qué hacer más que estar cuestiones. Si tienes una relación no la descuides por tus amistades ni por dedicarle todo el tiempo a tu trabajo, recuerda que las mejores cosas de la vida son gratis. Antes de que se te suelte la boca y decirle a esa persona lo que sientes, asegúrate que existe un interés de su parte hacia ti, porque de lo contrario solo terminarás humillándote, la gente es muy perra y tú eres aún débil, pueden lastimarte, mejor aprende a buscar el momento oportuno para abrir tu corazón.

LIBRA

Se vienen cambios muy fuertes en cuestión de los dineros que te va a afectar sino te aplicas en cuidar un poco más de tus ahorros. No te metas donde no te llamen porque vas a cometer indiscreciones. Deja de ver los pelados y viejas en virote, traes un hambre que nomás quieres estar viendo pelados y viejas encueradas, andas bien animado o animada en hacer dieta y la mmda y a todo el mundo le platicas, pero nomás no haces ni mauser, déjate de tonterías y de querer llamar la atención y atórale que tu cuerpo ya lo necesita, la flacidez te esta dañando la vida bien fea, no te atontes. Vienen reuniones o fiestas y convivencia con personas de alcurnia trata de meterte a ese círculo de amigos que te conviene un friego y puedes sacar mucho provecho en el futuro sobre eso. Ya no pienses tonterías antes de dormir, te preocupas por el futuro y este aun no llega, aprende a soltar a quien no te quiere y abre las piernas, digo las puertas a nuevas oportunidades que están por llegar. No te atontes ya tanto y si tienes pareja atiéndela y no jodas o de lo contrario se va a cansar y te va a bufar por tus descuidos, recuerda que siempre va a haber alguien mejor que tú te pueden agandallar el mandado bien feo. Anda una persona muy interesada en ti, así es criatura, te quiere estrujar las trompas de don falopio o brincotiarle en el asunto, no te atontes y pon a trabajar tu instinto de mujer de la calle que te cargas pa’ que logres identificarla.

VIRGO

Si fumas necesitas dejar ya esa cuestión a un lado porque vienen problemas en tus pulmones y sistema poros. Cuida mucho lo que comes porque vienen dolores estomacales en puerta. Deja de pensar tonterías y hacer historias que no existen, si sigues así lo único que lograrás será que te bufen y manden a la fregada. Si esa persona te gusta dale él llegue y deja ya de pensarlo, decídete, solo así sabrás si realmente le importas a esa persona o si solo estás perdiendo el tiempo. Si buscas una aventura como a las que ya estas acostumbrad@ vas por el camino correcto, pero si buscas algo más serio puedes salir bien decepcionado o decepcionada como ya es costumbre en tu re-shingada y destruida vida. Recuerda que las relaciones se respetan y si ya no sientes amor o deseo por tu pareja cierra ciclos y no lo o la dañes que no es correcto. Oportunidades de un viaje y de comenzar un negocio. Recuerda que eres fuerte y luchón, no te dejes caer por comentarios tontos, aprende a valorarte más y amar a quien está frente al espejo. Se vienen oportunidades en el comercio y las ventas que deberás de aprovechar si quieres crecer en el área económica. No te dejes llevar por chismes que te van a venir a dañar la vida y la existencia.

LEO

Debes cuidar mucho a tus amistades y no descuidarlas o de lo contrario te las van a bajar bien feo. Si necesitas tiempo en tu relación tómatelo y no des explicaciones, a veces es mejor estar sol@ que mal acompañada. Se vienen días de cambios y cuando llegue el mes de marzo tu economía comenzará a mejorar mucho y conseguirás grandes beneficios. No te permitas caer ni fracasar por nadie, nadie merece tus lagrimas ni que la pases mal. Cuídate de golpes y caídas porque estarán a la orden del día. Cuida tu alimentación porque vas a presentar problemas de estreñimiento, pero es porque comes pura cosa dura, ay qué comer caldos y cosas suaves pa que afloje bien la tripa. Viene un fin de semana de arreglar pendientes o situaciones en tu mendigo trabajo que te han traído bien atontado o aconjojad@, si estas desemplead@ vienen unas oportunidades, no te atontes escoge la que este mejor pagada y que no te estrese, cuídate de tus “contactos del face” que son muy envidiosos y andan hablando de cosas de ti, tú sabrás identificarlos, mándalos bien lejos que es lo que les gusta a los y las hijos de la tostada, necesitas ser más dominante en la caricia, hay que experimentar otras posiciones y otras palabras que refuercen la relación en la que te encuentres.

CÁNCER

Si la vida se empeña en dañarte tú empéñate en mostrarle a la vida que te puedes caer y levantar sin ningún problema. El día que aceptes tus debilidades y defectos ese día quizás aprendas a ser realmente feliz. Deja de bufar a la gente hay que ser más amables y no guardar tanto rencor en tu corazón de piedra que te cargas, eres un signo envidiable porque eres muy de decir las cosas como son y directo a la yugular, no conoces los pelos en la lengua, pero debes aprender que eso no te da derecho a herir a los demás. Aguas con lo que te llevas a la piñata haz estado tragando friegos y estas subiendo de peso, recuerda practicar el valor de la humildad, no te eleves tanto al cielo porque el golpe va a estar perro. Vienen días difíciles, pero sabrás salir adelante sin duda alguna. Familia de tierras lejanas te visitarán, y tendrás noticias de un amigo que tienes mucho que no ves. Cuida mucho tu dinerito y tus objetos porque vienen pérdidas materiales. No quieras tapar el sol con un dedo, todo el mundo sabe que eres bien aflojadora en gustos se rompen géneros, eso no es malo, ¡lo malo es que quieras creerte la madre teresa de Calcuta cuando en realidad eres de talones ligeros!

GÉMINIS

Te vienen días de muchos cambios que te van a beneficiar en muchos aspectos sobre todo en el económico y en la salud. No te dejes manipular por tu pareja en caso de tener porque hará que pierdas la razón o que te veas afectado en muchas cuestiones. Aprende a decir que no si la propuesta no te interesa. Deja de darle vuelta a esos asuntos que tan de mal humor te ponen, no confundas las cosas y pon los pies en la tierra. Eres muy de que antes de dormir piensas mil y una tontería y eso te jode un y deprime por pensar tanta tontería, no te preocupes por el pasado ni por el futuro que eso no existe, vive tu vida presente y aprende a disfrutar más tu vida que la estas desperdiciando en mmadas. Si esa persona es para ti, regresará, eso si no esperes a nadie y si se fue asegúrate que cuando regrese no te encuentre donde te dejo, valórate un friego y no sufras por quien ahorita anda feliz de la vida. Ten cuidado con tus secretos debes de ser más desconfiado y desconfiada, no se los cuentes a cualquier persona o de lo contrario los podrán utilizar en el futuro para dañarte. Si tienes pareja es momento de arreglar diferencias y poner las cartas en la mesa, a veces discuten por tontería sin sentido, no permita que eso crezca y arreglen las cosas desde ahorita.

TAURO

Es momento de aprender de tus errores para no seguir cometiéndolos o de lo contrario se volverán a repetir. No mendigues amor a nadie y date tu lugar. Se viene un viaje en el mes de marzo en el cual te la pasarás de lo mejor, será con familia o amigos. Si no tienes nada que decir no lo digas, no caigas en provocaciones ni la andes regando como siempre lo haces por andar dando opiniones que nadie te pide. El día en que tu pareja te prohíba realizar uno de tus sueños aléjate y corta de tajo esa relación no permitas que tus sueños se vean entorpecidos por decisiones de otras personas, el amor no se pone en jugo de esa manera. Movimientos en tu trabajo muy perros que te van a ayudar a mejorar en tu economía. Posibilidades de que te la dejen caer en este fin de semana o de que cene pancho. Si una relación tiene que ocultarse manda a esa persona a la fregada que tú no estás pa ser postre de nadie. Recuerda que eres fuerte y no debes permitir que nadie más te utilice o manipule a su manera así sea tu mejor amigo o tu pareja. Arregla todas las situaciones, problemas y malentendidos que tengas en tu vida antes que se te salgan de tus manos y ocasiones un des-madre que no podrás controlar, revisa cuáles son tus prioridades porque estas descuidando mucho a tu piores nada y se está hartando cada día más de que no le des el tiempo que necesita.

ARIES

No te dejes llevar por el qué dirán ni te metas en chismes que no son tuyos. Se vienen oportunidades de viaje y embarazo dentro de la familia. Cuídate de envidias por parte de amistades. Vienen problemas familiares y distanciamiento a causa de una situación en la que no hay conformidad entre ustedes. Aprende aceptar opiniones y no creerte la gran garza envuelta en huevo, no debes de abusar de tu poder y saber escuchar a las personas. La vida es muy bella, pero tú la has desperdiciado un friego con pensamientos tontos y malas vibras. Si tienes piores nada aprende a comunicarte más con él o ella y aprende a controlar tus celos de lo contrario te volteará la tortilla cuando menos lo esperes. Ten cuidado a quien entregas tu corazón la próxima vez porque puedes salir bien herido o herida, no confíes en personas que juran amarte la primera semana de conocerlos, recuerda que el amor se cultiva y nace con el tiempo no de la noche a la mañana. Aunque te hayan mandado a la fregada o de plano estés bien distanciado o separado de tu pareja, recuerda que la mendiga distancia no significa que él o ella ya no te quieran o te allá olvidado, al contrario, la relación se va a fortalecer un friego cuando se den cuenta que se han atontado un friego y que se necesitan y no pueden vivir sin estar humectando tus partes íntimas.

PISCIS

Te vas a enterar de un chisme perrísimo, no lo cuentes, guarda esa información que te servirá en el futuro para arreglar un problema que se te vendrá encima. Si esa amistad solo te ha dado decepciones más que alegrías no sé qué sigues haciendo ahí, a la fregada, recuerda que las personas que te rodeen deben de ser personas fieles y leales que te hagan reír y sentir bien y no que te dañen la existencia. Se vienen la oportunidad de negocio el cual te va a hacer crecer como no te imaginas, te va a ir de la mejor manera. El pasado no se quiere ir pero debes de tener bien presente y recordar que si este sigue contigo es porque ustedes lo mantienen vivo, el pasado es como el muerto sino lo entierran empieza apestar, es momento de mandarlo a la fregada todo eso, traes las defensas por la calle de la amargura vienen gripas, resfriados y enfermedades infecciosas, déjate de andar en la concha con tus compañeros y métele dura al trabajo que te van a llamar la atención, fin de semana muy regio con posibilidad de terminar encamado o encamada en algún hotel o habitación, estarás muy fértil estos días así que si no quieres salir con tu domingo siete cuídate mucho. Ya no esperes a quien se fue y pon los pies en la tierra, tienes pegue sin duda, pero exiges mucho en una relación, esa es la causa por la que no se concrete nada aún, en el mes de marzo, conocerás personas nuevas y una de esas entrará en tu vida para quedarse, puede ser amistad o amor.

ACUARIO

Posibilidades de reencuentros con amistades del pasado, recibirán un correo electrónico o mensaje de una persona especial. No permitan que la monotonía les friegue su relación en caso de tener pareja y no esperen recibir nada de nadie pa que no se decepcionen en un futuro. Pérdidas materiales y posibilidades de viaje en fechas próximas. Es momento de aprender de tu pasado para no volver a cometer los mismos errores de antes. Hay una amistad que te va a pedir un favor. No te permitas llevar una vida que no te agrada, haz los cambios que tengas que realizar. No exijan más de lo que están dispuestos o dispuestas a dar, ustedes son muy de bulbos, es decir no captan a la primera o muchas veces se encariñan con la piedra, deben de aprender que la vida les debe de valer mauser, no se me estresen, hay que vivir y disfrutar la caricia que pa eso es, el amor no se encuentra jamás a primera vista o a la primera impresión, el amor se construye, así que dejen de pensar en ridiculeces y tomarse las cosas tan enserio, las depresiones están a la orden del día, recuerden que hasta a las tortillas hay que ir presentables, métanle ganas al gym y al zumba y arréglense si quieren que los tomen en cuenta, eso les va ayudar a sentirse mejor, qué es eso de estar todo el día enverijados nomas tragando y chillando porque les va mal, eso no va arreglar las cosas, nadie necesitamos de otro para ser feliz eso métanselo en la cabeza.

CAPRICORNIO

Se vienen días en los cuales comenzarás a planear un viaje. No te dejes llevar por las apariencias porque después vienen las decepciones. Hay un amor prohibido del cual podrías enamorarte demasiado al punto de perder la razón por el o ella. En este ciclo por fin podrás tomar otro rumbo de tu realidad económica y podrás pagar deudas pendientes que traías, es momento de que el dinero llegue a tu vida pues la luna actúa para ti como un imán en el área del dinero. No descuides tu parte física, necesitas ponerte las pilas, recuerda que tu presentación habla del orden tu vida.!! Decídete de una vez y acepta las invitaciones que te hacen tus pioresnada y tus amistades, porque eres muy de darte tu taco y luego te quejas porque estás más sola que tu comadre Soledad. Aprende a respetar a los demás y serás respetado, bájale al chisme porque te vas a ganar una tortiada de hocico y hasta mentada de madre. Evento social en puerta, te enteras de una perdida de familiar de conocido. La vida es un puño de sorpresas y cosas buenas, por fin vienen a ofrecerte remojar la brocha y a despeinarte la cotorra, si ya tienes pareja entonces esta buena racha viene a ti en posibilidades de iniciar un exitoso negocio que te hará salir del hoyo.

SAGITARIO

No te confíes de que todo vaya marchando bien en tu vida o te llevarás grandes sorpresas, hay oportunidades de mejoras en los dineros, pero también hay que tener cuidado con golpes o caídas que estarán a la orden del día. Supera eso que ya pasó, toma las riendas de tu presente y ten los suficientes para enfrentar tu realidad actual que tienes frente a ti, pues está esperando a ver a qué horas tomas el éxito y disfrutas plenamente de salir adelante, ¡tú puedes Sagitario! Por piedad deja el pasado donde debe estar y deja de traerlo a tu presente, porque nada más te complica la existencia, no le nombres a tu pareja relaciones anteriores porque aparte de que nada más harás que se emperre, contaminas la armonía de tu relación actual. Cuídate de amistades falsas, hay friego y andan hablando mamacha y media de ti te pueden meter en problemas. Estás entrando en una etapa en la que tienes que traer las antenas de vinil bien paradas, con el ojo bien abierto para que al momento de tomar decisiones no te vean los huaraches, sobre todo las decisiones de tipo sentimental, porque eres muy de los que te dicen “Mi alma” y ya quieres tu mundo aparte, no te precipites. Se vienen oportunidades en muchos aspectos sobre todo en el amor y deberás de aprovechar al máximo para mejorar tu carácter porque muchas veces tu eres tu peor enemigo y lo arruinas todo.