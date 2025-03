“A los Pumas no les puedes decir que no”: Efraín Juárez

Dicen que mientras uno pone al final Dios es quien dispone y el destino puso a Efraín Juárez en el umbral de la oportunidad que tanto buscaba: dirigir a los Pumas de la UNAM y para tal efecto arribó este sábado procedente de Madrid para tomar las riendas del cuadro felino en el resto del torneo Clausura 2025.

Con esa actitud desparpajada y siempre hablando de frente como en sus épocas de jugadores desde aquel 2005 en que se dio a conocer con la histórica selección Sub 17 campeona del mundo, Juárez reconoció a su llegada a la terminal área de la CDMX que a los Pumas no le podía decir que no.

¡YA LLEGÓ! 🚨 ¡YA LLEGÓ! 🚨 Efraín Juárez pisa suelo mexicano y revela por qué decidió volver a Pumas



📹 @n7mariobadillo pic.twitter.com/Y4nEw4JOvG — MedioTiempo (@mediotiempo) March 1, 2025

“Pumas es mi casa, es donde hoy me da felicidad. Me da mucha ilusión poder aportar hoy a esta organización. Amo a Pumas, siempre lo he dicho, no tengo nada más que agradecimiento. Soy un tipo de la Colonia Roma que si no le hubiera llegado la oportunidad seguramente estaría haciendo algo diferente. Entonces la verdad es que cuando la casa (Pumas) te llama, no le puedes decir que no

Juárez reconoció que su prioridad era buscar una opción en Europa, pero al mismo tiempo dijo que: “Es un honor ser reconocido y que te busquen para tratar de sacar esto adelante. Las negociaciones fueron muy cortas, no hubo mucho que negociar, porque insisto, a Pumas no le puedes decir que no”.

Se sacó la rifa del tigre

Efraín Juárez está consciente de que se sacó el boleto de la rifa del tigre sin haberlo comprado, pero con todo eso, dijo sentirse listo como lo hizo en un entorno tan complicado como fue dirigir al Atlético Nacional de Medellín.

🚨🚨🚨HABLÓ EFRAÍN JUÁREZ



🏠“Cuando la casa te llama no le puedes decir que no”



💙🧡“Amo #Pumas… Soy un tipo de la colonia Roma que sin Pumas, hoy estaría en otra situación”.



😼“Decirle a la gente que se van a sentir representados de lo que es Universidad”. pic.twitter.com/2KjCakOahM — Fabrizio Domínguez Castilla (@FabrizioDC_) March 1, 2025

Por esa razón a la hora de hablar de su nuevo proyecto en la escuadra felina destacó que sería un error no tomar en cuenta la cantera de la UNAM, sobre todo porque fue precisamente de donde surgió al profesionalismo para debutar en 2008 en la Liga MX:

“La cantera será importante en el proyecto, no sólo porque es fundamental, sino porque también soy un técnico joven y creo en los jóvenes. En Colombia me dieron mi primera oportunidad como DT joven, entonces sería un poco injusto no darles esa oportunidad. Creo que no hay actas de nacimiento, esto es de capacidad, la cantera tiene talento, nada más hay que aprovecharlo”.

La identidad de Pumas

Como colofón de todos los detalles que dio a conocer a su llegada a la CDMX, el nuevo estratega de los Pumas dijo estár listo para ofrecer trabajo, esfuerzo y resultados, pero sobre todo a conformar un equipo que represente a los aficionados, más allá de hablar de conseguir algún título de Liga.

✈️ Efraín Juárez llegó para culminar su fichaje con Pumas.



😅 La peculiar manera de darle los buenos días a la prensa.



👀 Y sus palabras sobre regresar al equipo que lo vio nacer como futbolista profesional.



Vía @FeerVillaM pic.twitter.com/wVqNpCctB9 — Futbol Picante (@futpicante) March 1, 2025

“No es sentimentalismo, hoy estamos contentos, pero si un club como Pumas no gana, pues ahí está el tema. Esto es de exigencias. Son resultados, exigencias y trabajo, eso es lo que les puedo prometer. Se lo puedo decir a la afición, se van a sentir representados. Después es futbol, a veces entra, a veces no. Pero de ahí en fuera habrá mucho trabajo, esfuerzo e ilusión”, concluyó.

