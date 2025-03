Lamont Roach: Debería haber ganado pelea con Davis con o sin caída

Lamont Roach cree que debería haber ganado la pelea con Gervonta Davis sin importar que contara o no la caída que sufrió el campeón de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en el noveno asalto en el Barclays Center de Nueva York.

En una conferencia de prensa tras la pelea, Roach pensó que había hecho lo suficiente para llevarse el triunfo, ya que conectó más golpes de potencia y resistió los mejores ataques de Tank Davis.

“Pensé que debería haber ganado sin que eso contara como una caída. Si tenía que limpiarse el sudor del ojo, tenía que limpiarse el sudor del ojo. Pero las reglas establecen que si te arrodillas voluntariamente, eso es un conteo automático de ocho. No confiaba en eso. Confiaba en lo que estaba haciendo allí. Estaba tomando el control, estaba conectando más golpes y más golpes de potencia”, dijo.

“Pensé que estaba haciendo lo que tenía que hacer. Así que, en realidad no estoy tan frustrado por eso, pero si eso se hubiera contado como un nocaut, habría ganado por decisión mayoritaria. ¿Me vieron en el ring y les dije: ‘Sigan contando’? Yo les dije: ‘¿Por qué pararon? Sigan contando’. Sinceramente, no sé (por qué el árbitro no dictaminó que fue un derribo)”, agregó.

La inactividad de Tank le pasó factura ante Roach que le resistió sus mejores golpes y también pudo conectarlo con contundencia durante todo el combate. Davis comenzó lento la primera mitad del combate y esto lo aprovechó su rival para lanzar combinaciones.

En el noveno asalto Gervonta Davis se arrodilló y el árbitro no lo calificó como una caída porque el campeón indicó que tenía algo en el ojo. Esto pudo haber sido un factor determinante para que la balanza si inclinara a favor de Lamont Roach.

Tras los doce asaltos, dos jueces puntuaron la pelea 114-114 mientras que el tercero anotó su tarjeta a favor de Davis 115-113. Ambos peleadores no se mostraron contentos por el resultado, ya que Roach pensó que había ganado sin problemas y Tank también.

Gervonta Davis y Lamont Roach protagonizaron una buena pelea en Nueva York. Crédito: Frank Franklin II | AP

Lamont Roach, de 29 años, igualó tras doce rounds con Tank Davis en una pelea que piensa que debería haber ganado. El estadounidense cuenta con récord profesional de 25 triunfos (10 por nocaut), una derrota y dos empates.

Por su parte, Gervonta Davis, de 29 años, mantuvo su marca inmaculada tras empatar de forma polémica ante Roach. El campeón mundial estadounidense regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 30 victorias, 28 de ellas por la vía rápida, y un empate.

