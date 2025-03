Sheinbaum demanda trato igualitario con Estados Unidos y respeto a la soberanía

A tan solo horas de que venza el plazo para reactivar los aranceles impuestos por Donald Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmó la postura de su gobierno respecto a las relaciones con el vecino del norte, exigiendo un trato de igualdad y respeto por la soberanía de México.

Durante un evento en el noreste del estado, la mandataria destacó que la relación con Estados Unidos debe basarse en la colaboración y la coordinación, pero subrayó que México no está dispuesto a aceptar ningún tipo de subordinación.

“Somos un país libre, independiente y soberano, y a México, en cualquier lugar del mundo, se le respeta. Aquí pedimos ser tratados como iguales”, dijo Sheinbaum ante cientos de personas que se reunieron para conocer los avances de los Programas de Bienestar.

El conflicto de los aranceles tiene su origen en las amenazas que Trump había hecho desde antes de asumir la presidencia. En su campaña, Trump advirtió que impondría tarifas arancelarias de 25% a México y Canadá, y una vez en el cargo, justificó la medida con el argumento de que los países no estaban haciendo lo suficiente para detener el tráfico de fentanilo ni frenar la migración irregular.

Aranceles pausados un mes

En febrero, tras una llamada con la presidenta Sheinbaum, ambos mandatarios acordaron una suspensión temporal de los aranceles por 30 días, plazo que finaliza este martes 4 de marzo.

En su discurso, Sheinbaum hizo énfasis en la importancia de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, a quienes calificó de “héroes y heroínas”, señalando que son fundamentales para la economía estadounidense. “Si no fuera por ellos, Estados Unidos no tendría la grandeza que presume. Los mexicanos en Estados Unidos son los que cultivan los campos, los que trabajan en los servicios, y sin su esfuerzo, no habría comida sobre la mesa de los estadounidenses”, aseguró.

La presidenta también reiteró que, en caso de que los connacionales que viven en el extranjero deseen regresar a México, serán recibidos “con los brazos abiertos”, destacando que los migrantes son “grandes mexicanos y mexicanas, héroes y heroínas de nuestra patria”.

En el evento estuvieron presentes la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y otros funcionarios del gobierno federal. La postura de Sheinbaum ante la relación con Estados Unidos sigue reflejando una firme defensa de la soberanía y la dignidad de México, a la vez que se mantiene abierta a la cooperación bilateral en condiciones de igualdad.

