Cómo el calor extremo acelera el envejecimiento

El calor extremo puede parecer una molestia temporal, pero sus efectos a largo plazo son más graves de lo que la mayoría podría imaginar. Un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad del Sur de California ha descubierto que el calor prolongado puede acelerar el envejecimiento humano de manera significativa. Aunque es sabido que las altas temperaturas causan fatiga y malestar, este nuevo hallazgo señala que el estrés térmico tiene un impacto más profundo, alterando la biología a nivel celular.

El envejecimiento es un proceso natural, pero la velocidad con la que ocurre puede variar dependiendo de numerosos factores, desde la genética hasta los hábitos de vida. Sin embargo, este nuevo estudio muestra que el calor extremo es un factor que acelera este proceso. A medida que el clima global se calienta, las personas estarán más expuestas a temperaturas extremas, lo que podría acelerar su envejecimiento biológico. Este fenómeno es especialmente para países como Australia, donde se prevé que las olas de calor se vuelvan más frecuentes e intensas con el paso de los años.

El estrés térmico afecta el cuerpo de diversas maneras, desde la deshidratación hasta el agotamiento físico. Sin embargo, su impacto no solo se limita a los efectos inmediatos. En términos biológicos, el calor prolongado altera la forma en que nuestras células funcionan, un proceso conocido como epigenética. La epigenética se refiere a los cambios en la expresión genética que no alteran el ADN, pero sí afectan cómo se activan o desactivan los genes. Uno de los mecanismos más conocidos de esta alteración es la metilación del ADN, un proceso en el que una sustancia química modifica el ADN para evitar que se active y produzca proteínas.

A lo largo de la investigación, los científicos se enfocaron en cómo el estrés térmico altera la metilación del ADN. En estudios previos, se había demostrado que el calor extremo afecta a animales como ratones y pollos, pero la investigación sobre los efectos del calor en los humanos había sido limitada. Este nuevo estudio aborda esa brecha, proporcionando evidencia sobre cómo el calor intenso puede afectar nuestra biología a largo plazo.

En este estudio participaron casi 3.700 personas con una edad promedio de 68 años. Los investigadores analizaron muestras de sangre para medir los cambios en la metilación del ADN en miles de sitios del genoma de los participantes. A continuación, se calcularon tres “relojes biológicos”, herramientas que permiten medir la edad biológica de una persona en función de la actividad genética. Los relojes utilizados fueron PCPhenoAge, PCGrimAge y DunedinPACE, que ayudaron a los científicos a evaluar el envejecimiento acelerado debido a la exposición al calor extremo.

La exposición a calor intenso durante los seis años previos al estudio aumentó la edad biológica de los participantes en un promedio de 2,48 años, según el reloj PCPhenoAge. Esto significa que las personas expuestas a calor extremo durante ese tiempo envejecieron casi 2,5 años más rápido que el promedio. Según el reloj PCGrimAge, el aumento fue de 1,09 años, y en el reloj DunedinPACE fue de 0,05 años. Estos resultados sugieren que el calor prolongado tiene un efecto acumulativo en el envejecimiento celular, acelerando el deterioro de las funciones biológicas.

Sin embargo, los resultados no son completamente conclusivos. Los relojes biológicos no siempre coinciden entre sí, lo que plantea preguntas sobre la precisión y los factores que influyen en el envejecimiento. A pesar de estas incertidumbres, el estudio ofrece una perspectiva valiosa sobre cómo el estrés térmico afecta nuestro cuerpo a nivel genético. Además, los investigadores destacaron que factores como el acceso al aire acondicionado o la exposición al calor al aire libre no fueron considerados, lo que podría haber influido en los resultados.

Este estudio se suma a una creciente preocupación por los efectos del cambio climático en la salud humana. Mientras las temperaturas globales continúan aumentando, este tipo de investigación resalta la necesidad urgente de adaptarnos a un entorno más caluroso. A medida que los humanos seguimos enfrentándonos a estos cambios, la pregunta sobre cómo podemos mitigar los efectos del calor extremo en nuestro cuerpo es cada vez más relevante.

