Influencer expone fallas del servicio 911 en Los Ángeles

El servicio de emergencia 911 de Los Ángeles enfrenta duras críticas después de que un influencer compartió una preocupante experiencia que enfrentó al intentar reportar un robo a un operador.

De acuerdo con Evan Lovett, creador de “L.A. in a minute”, le tomó casi una hora para poder comunicarse con el servicio de emergencia para reportar al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) un robo en su residencia.

“Mi principal pensamiento era: ‘¿Qué pasaría si mi hijo se estuviera ahogando? ¿Qué pasaría si mi esposa se cayera en la ducha? ¿Qué pasaría si se tratara de una emergencia crítica en la que un minuto es cuestión de vida o muerte?'”, expresó Lovett.

El creador de contenido dijo que el incidente ocurrió este viernes después de regresar a su domicilio después de acudir a un partido de béisbol de su hijo y encontraron destrozada una puerta de vidrio. Lovett mencionó que tardó más de un minuto en conseguir una operadora.

“Diez minutos, 20 minutos, 44 minutos, 59 minutos y finalmente alguien contesta. El representante fue genial, tomó la información y dijo que íbamos a enviar al LAPD. El LAPD llegó en seis minutos. Perfecto. Gran tiempo de respuesta”, expresó.

La víctima publicó una imagen sobre el estado en que los ladrones dejaron su casa después del robo. Los sospechosos lograron llevarse una caja fuerte que estaba en su armario y que contenía joyas familiares y monedas valiosas.

“Quiero utilizar mi plataforma para decir: ‘¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos mejorar esto? ¿Qué sucedió?'”, dijo Lovett.

Lovett tiene la sospecha de que los ladrones utilizaron bloqueadores de la señal de WiFi para neutralizar su sistema de seguridad.

El creador de contenido mencionó que otras residencias en su vecindario también fueron atacadas por los ladrones.

Ray Valois, capitán del LAPD, dijo que la llamada inicial de Lovett fue respondida en 74 segundos.

“El operador inicial obtuvo rápidamente su versión de que la puerta corrediza de vidrio estaba rota. Estaba dentro de la casa y no había sospechosos en el lugar. Por lo tanto, como su seguridad personal no estaba en peligro inmediato, la llamada fue transferida a la línea de no emergencias, donde tardaron otros 56 o 57 minutos en responder”, dijo Valois.

El capitán del LAPD agregó que para llamadas que no son de emergencia no es inusual ver tiempos de espera más largos, especialmente los fines de semana y las noches.

Al parecer, se trata de un problema relacionado con escasez de personal, así como de reclutamiento y retención.

La concejal Nithya Raman dijo que, actualmente, las llamadas al 911 no urgentes son inaceptablemente largas, debido a que esas llamadas, así como las urgentes, son enviadas a los mismos operadores.

“Mi oficina ha estado trabajando estrechamente con los líderes de la ciudad durante los últimos meses para encontrar soluciones adecuadas para esto“, expresó Raman en un comunicado.

“Si bien se han contratado algunos operadores nuevos, el progreso no ha sido lo suficientemente rápido. La ciudad puede y debe hacer mucho más para garantizar que los angelinos que necesitan ayuda obtengan lo que necesitan”, agregó la concejal.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, expresó en un comunicado que su oficina estaba investigando lo que ocurrió en el incidente con el influencer y agregó que la ciudad contrató a 100 operadores para el 911 en 2024 y que se trabajaba en la contratación de más personal.

En octubre, el LAPD informó que la contratación de personal había disminuido un 8% en los dos últimos años, pese a un aumento en el número de las solicitudes. El departamento dijo que el proceso en la verificación de antecedentes es lo que retrasaba el proceso de contratación.

