Como ‘un golpazo’ definen importadores aranceles impuestos por Trump

Los empresarios que importan productos de México definieron la imposición de aranceles de un 25% a México como un golpazo que repercutirá en el bolsillo de los consumidores de Estados Unidos mientras que a ellos los puede sacar del mercado.

“Va a ser un verdadero desastre y la muerte de nuestros negocios para quienes importamos productos mexicanos como ropa, calzado, y sombreros vaqueros”, dijo José Luis Solozarno, empresario mexicoamericano que radica en Los Ángeles, y que es propietario de El Norteño en Huntington Park, y de la Zapatería Diana INN en Páramo.

“Nosotros compramos en Guadalajara y Guanajuato, y distribuimos en la mitad del país”, dijo.

Ya de por sí, mencionó que las cosas se han complicado con Trump en la presidencia porque si al precio de sus productos se le agrega el 25% de aranceles, y que el paisano ya no quiere ponerse sombreros y botas vaqueras porque es algo muy llamativo y no quieren que lo identifiquen como de fuera.

Solorzano insistió en que los aranceles impuestos por el presidente Trump a México son la muerte porque va a requerir a los importadores un 25% más de inversión para operar.

“Ya venimos batallando desde que ganó este señor porque la gente se asustó, no está gastando, quiere ahorrar todo lo que puede”.

Solorzano dijo que hizo un plan para no tener que despedir gente, creando zapaterías para el migrante repatriado en las rancherías de México, pero para las empresas importadoras va a ser un duro golpe.

Sin dormir de la preocupación

Patricia Guerrero, quien el año pasado, se lanzó a la importación del Tonicol, un refresco sinaloense artesanal, afirmó que no ha dormido de la preocupación por los aranceles.

“Me va a afectar mucho porque estoy abriendo mercado, y me está yendo muy bien, pero con este 25% que nos acaba de poner Trump, siento que no están acorralando para que nos vayamos yendo poco a poco”.

Dijo que aunque no quiera, no le queda otra más que subir un poco los precios a sus refrescos mexicanos.

“Si levanto mucho el precio, no se me va a vender. Me va a tocar sufrir, y voy a sacrificar mi ganancia para tratar de mantenerme en el mercado. Ojalá Trump recapacite”.

Impacto en el consumidor

Rodrigo Ávila, un angelino, propietario desde hace 26 años de Tennessee Hats y Vestigium Botines, un negocio especializado en la importación de botas de pieles regulares y exóticas de León, Guanajuato, dijo que quien pagará el aumento de los aranceles, es el consumidor que vive en Estados Unidos.

“El presidente no nos hizo un favor. Va a perjudicar a todos y todo va a aumentar, los aguacates, el tequila, todo lo importado de México va a ser más caro”.

Este importador que distribuye a todas las zapaterías de Estados Unidos, dijo que el 25% de los aranceles, se los va a aplicar al momento de importar con el agente aduanal o broker.

“Pensé que no iba a pasar, y a las personas que nos dedicamos a vender productos que no son de primera necesidad como las botas, va a ser más difícil”.

Los aranceles del 25% no solo fueron para las importaciones de México sino también para las de Canadá hacia Estados Unidos.

El presidente Trump justificó su decisión diciendo que México y Canadá no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de drogas, en especial el fentanilo; y controlar el flujo migratorio.

Grandes corporaciones aumentarán precios

Target y Best Buy advirtieron a los consumidores que esperen precios más altos en sus productos a consecuencia de los aranceles de 25% para México y Canadá; y de 20% para los productos chinos.

El presidente de Target, Brian Cornell dijo que tan pronto como esta semana, podrían incrementarse los precios de los productos de temporada como las fresas, aguacates y bananas.

Best Buy también advirtió que los compradores podrían enfrentar precios más altos ya que sus productos electrónicos vienen de China y México

“Nunca hemos visto este tipo de amplitud de aranceles. Esto, por supuesto, afecta a toda la industria”, dijo la directora ejecutiva de Best Buy, Corie Barry, en una conferencia telefónica sobre los resultados del cuarto trimestre con analistas.

Advirtió que los vendedores trasladarían los costos de los aranceles a los minoristas, “lo que hará que los aumentos de precios para los consumidores estadounidenses sean muy probables”.

Rechazan aranceles

A través de un comunicado,la presidenta de México, Claudia Sheinbaum rechazó la imposición de impuestos a los productos mexicanos y anunció que el próximo domingo detallará cuáles serán las respuestas de su gobierno.

“Es inconcebible que no se piense en el daño que se va a causar tanto a ciudadanos y empresas de los Estados Unidos por el incremento en los precios de los artículos que se producen en nuestro país, como también el daño que se va a provocar por detener la creación de empleos en ambos países”, señaló Sheinbaum.

“Nadie gana con esta decisión, por el contrario, afectó a los pueblos que representamos”, añadió.

Provocará desempleo

René Moreno, propietario de Munsol Spices en Los Ángeles, dijo que el impacto de la imposición de los aranceles, es una cadena, porque el productor mexicano ya no va a vender, el restaurantero en Los Ángeles va a vender menos, y se va a venir el desempleo.

“Los productores en México comenzaron a preocuparse desde que se vio la posibilidad de los aranceles porque allá se maneja por contratos, y como comprador no podemos garantizar que las cosas se van a poder transportar al precio que uno se compromete”.

Mencionó que ya de por si las ventas han bajado entre un 40 y 50% a causa de las redadas y el miedo de la gente a salir a consumir a los restaurantes.

“En el LA Wholesale Produce Market, que es el mercado de abastos de Los Ángeles, acaban de cerrar como siete locales que tenían más de 100 años. Muchos de nuestros clientes se manejan por el crédito que nosotros les damos, pero en muchas ocasiones ya no están pudiendo pagar sus cuentas.

“Las personas que se llevaban $10,000 de producto para una semana, compran ahora solo $2,000 y $1,000. No saben si se va a perder. Los precios han subido demasiado”.

René quien importa de México, chiles, especies, hojas para tamales, entre otros productos, y que vende mayormente a restaurantes de Los Ángeles, dijo que la gente está llegando a comprarles a las 12 de la noche por temor a las redadas. “Nosotros abrimos a la una de la mañana, y están llegando al mercado a las 12 para no exponerse a un arresto de migración. Muchos taqueros y vendedores ambulantes han dejado de trabajar”.

Así que entre el clima antiinmigrante y los aranceles de Trump no saben a dónde van a parar.