Hispano reclama premio de $3 millones y un amigo lo demanda por robarle el boleto de la lotería

Raymundo Gómez, un hombre hispano de 72 años, se vio envuelto en una polémica legal tras ganar $3 millones de dólares en la lotería. Lo que parecía ser un sueño hecho realidad se transformó en una amarga disputa con un amigo cercano.

Todo comenzó cuando Gómez, según sus declaraciones, compró un boleto de raspar en una tienda 7-Eleven, donde encontró la palabra “LIFE” de la lotería Set For Life, lo que indicaba que había ganado el gran premio.

Sin embargo, su alegría duró poco tiempo, luego de que Florencio Cabrera, amigo suyo, lo demandó alegando que él había robado el boleto premiado.

Cabrera, quien acompañó a Gómez en la compra de los boletos, afirmó que él fue quien descubrió la palabra ganadora, pero debido a que no entendía inglés, le pidió ayuda a su amigo para verificar el resultado.

Cabrera se fue a México poco después, confiado de que su amigo guardaría el boleto para él. Sin embargo, al regresar, encontró que Gómez ya había reclamado el premio.

La demanda que presentó Cabrera ante los tribunales acusaba a Raymundo de apropiarse del boleto sin su consentimiento y de reclamar el dinero como propio.

Por su parte, Raymundo Gómez negó rotundamente las acusaciones. En una entrevista con Univisión, explicó que compró los boletos por su cuenta y que no tenía ninguna intención de robarle a su amigo.

“Le digo que yo solito compré los boletos. Los raspé, uno me salió y el otro no. Él no estaba allí, él estaba en su tierra ese día que yo gané la lotería. ¿Cómo puede decir que yo se lo robé? Es mi boleto, lo juro ante Dios”, afirmó Gómez en defensa de su inocencia.

A pesar de sus declaraciones, el hombre no pudo presentar pruebas suficientes para respaldar su versión ante un tribunal en San Diego, por lo que el fallo de la corte fue en favor de Florencio Cabrera.

Como Raymundo no respondió a la demanda en el tiempo estipulado, el juez decidió otorgarle el premio mayor a Cabrera. Aunque Gómez intentó apelar la decisión con la ayuda de su hijo, el juez desestimó su apelación y le ordenó devolver el dinero que ya había cobrado.

Esto dejó a Raymundo sin el premio que había ganado y, seguramente, sin un amigo. Incluso si Gómez hubiera tenido pruebas suficientes de que ganó los $3 millones de dólares, los perdió por un completo descuido, al hacer caso omiso de los tiempos de la demanda. La verdad no la sabemos, sabemos la historia oficial y así es como se puede perder un gran premio.

