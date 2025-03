Zurdo Ramírez confirma que peleará con Dorticos a finales de mayo

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez confirmó que defenderá sus títulos de peso crucero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) contra el retador mandatorio Yuniel Dorticos a finales de mayo.

En una entrevista con BoxingScene, el Zurdo Ramírez comentó que todavía no sabe dónde se realizará el combate con Dorticos, pero de lo que sí está seguro es que después buscará convertirse en campeón indiscutido de las 200 libras.

“Dorticos es mi próximo rival y luego quiero ser indiscutido, pero necesito hacer mi primera defensa de título para ambos títulos, y Dorticos es el próximo rival. Probablemente a fines de mayo. Todavía no sé dónde, pero estamos trabajando (en eso). No sé mucho sobre él, pero lo he estado observando desde que peleó con Murat Gassiev en la (World Boxing Super Series) y vi un par de peleas de él. Es el Dr. Knockout y es peligroso”, dijo.

Yuniel Dórticos será el próximo rival del Zurdo Ramírez en peso crucero. Crédito: Wilfredo Lee | AP

La AMB ordenó el combate con Yuniel Dorticos antes de su pelea con Chris Billam-Smith, pero el mexicano llegó a un acuerdo con su retador para que se hiciera a un lado y poder unificar títulos con el británico.

El Zurdo Ramírez hizo historia en el boxeo para su país y se convirtió en el primer campeón unificado mexicano en peso crucero al castigar a Billam-Smith –quien salió con cortadas en el rostro, una costilla lastimada y las manos lesionadas– durante los 12 rounds. Al final los jueces le dieron la victoria por decisión unánime en las tarjetas.

Después de su gran actuación, el Zurdo Ramírez retó a Jai Opetaia -campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB)- para seguir sumando títulos, ya que su deseo es ser monarca indiscutible en las 200 libras. Ambos estuvieron vinculados en una posible pelea a continuación, pero Dorticos será el siguiente.

Zurdo Ramírez venció a Billam-Smith con una actuación dominante. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, de 32 años, capturó el título de la OMB tras vencer a Chris Billam-Smith e hizo historia al convertirse en el primer mexicano en unificar en 200 libras. Como profesional, el boxeador sinaloense tiene récord de 46 victorias, 30 de ellas por la vía del nocaut, y un revés en su carrera.

Por su parte, Yuniel Dórticos, de 38 años, viene de vencer a Alex Campa el pasado mes de junio por nocaut y ahora tendrá la oportunidad por el título. El cubano posee marca de 27 triunfos (25 por la vía rápida) y 2 reveses.

