Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 6 al 12 de marzo

Calibash en la arena Crypto.com

Artistas como Myke Towers, Codiciado, Wisin, Santa Fe Klan, Eladio Carrión, Xavi, Bebeshito y Alex Sensation participan en el concierto Calibash que originalmente se iba a efectuar en enero pasado. Tendrá lugar en la arena Crypto.com (1111 S. Figueroa St., Los Angeles) el viernes a las 8 pm. Boletos desde $62. Informes axs.com.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía Telemundo

Regresa la Butterbeer a Universal Studios

Universal Studios (100 Universal City Dr., Los Angeles) celebra el regreso de la temporada de Butterbeer, una tradición anual dedicada a que los visitantes disfruten todo lo relacionado con la Butterbeer dentro de The Wizarding World of Harry Potter. Todos los días hasta el 31 de mayo. Entradas desde $109. Informes universalstudioshollywood.com.

Foto: Cortesía Universal Studios

Nuevo carrusel en Discovery Center

El Eco-Adventure Carousel ya está funcionando en el Discovery Cube (11800 Foothill Blvd., Sylmar) y su atractivo es que representa animales nativos de la región, como el león de montaña, mapaches, gacetas y otras criaturas. Boletos desde $17. Informes discoverycube.org.

Mujeres on the Verge en CASA 0101

Para celebrar los 25 años del teatro CASA 0101 (2102 E. First St., Los Angeles), esta institución estrenará Mujeres on the Verge, cuatro obras de un acto que honrarán a la mujer en el mes dedicado a ellas. Las piezas exploran el amor, la amistad, la ambición y los giros inesperados de la vida. Viernes y sábados 8 pm y domingos 3 pm, hasta el 23 de marzo. Boletos desde $20. Informes casa0101.org.

Foto: Itzel Ocampo

C.R.O. en el Paramount

C.R.O., aunque aún no es tan conocido por estos lares, es uno de los artistas más importantes de la escena musical argentina. Trae su gira Malos cantores a The Paramount (2708 E. Cesar E. Chávez Ave., Los Angeles), donde interpretará sus canciones de trap, rock, pop, electrónica, boombap y reguetón. Sábado a las 8 pm. Boletos $42. Informes paramountla.com.

Foto: Archivo

La Perla en The Echo

El proyecto musical La Perla, fundado en 2014 por Karen Forero, Giovanna Mogollón y Diana Sanmiguel, explora las tradiciones musicales del caribe colombiano. Actuará en The Echo (1822 Sunset Blvd., Los Angeles) el domingo a las 8 pm. Boletos $35. Informe livenation.com.

First Fridays en el NHMLA

La serie First Fridays en el Natural History Museum (900 Exposition Blvd., Los Angeles) comienzan esta semana con Amplified, donde se explorará la relación del ser humano con la música, la ciencia del sonido sanador y cómo experimentan la música las personas sordas o con poca audición. Viernes 5 a 10 pm. Boletos $25. Informes nhm.org.

Foto: Natural History Museum of Los Angeles Crédito: Cortesía

Harry Potter en el Pantages

La obra Harry Potter and the Cursed Child está de gira por el país por primera vez, y ahora está de paso en Hollywood, en el teatro Pantages (6233 Hollywood Blvd., Los Angeles), con su historia acerca del hijo cabeza dura de Harry Potter, Albus, que hace amistad con el hijo de su más feroz rival, Draco Malfoy. Hasta el 25 de junio. Boletos desde $53. Informes ticketmaster.com.

Foto: Matthew Murphy Crédito: Cortesía

Lucha VaVoom en The Mayan

Lucha VaVoom de La Liz es un espectáculo de lucha libre profesional, show burlesque, comedia, música y trapecistas que celebrará el show March Madness en el histórico teatro The Mayan (1038 S. Hill St., Los Angeles). Hoy jueves 6 de marzo a las 8 pm. Mayores de 21 años. Boletos desde $62. Informes luchavavoomdelaliz.com.