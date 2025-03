¿Tienes un plan 401(k)? Así afectarían los aranceles a tu jubilación

Si eres de los que confían en su plan 401(k) para asegurar su jubilación, es probable que debas preguntarte: ¿los aranceles impuestos por EE.UU. podrían afectar mis ahorros? Solo para que te vayas dando una idea, este sistema de ahorros para el retiro invierte el dinero en la bolsa de valores y cualquier circunstancia que la cimbre, afectará irremediablemente a tus fondos.

En su discurso ante el Congreso, el presidente Trump reconoció que sus aranceles podrían causar “una pequeña perturbación” en los mercados. Y lo vimos desde el lunes cuando la Casa Blanca confirmó que los aranceles iban el martes, 4 de marzo.

Desde la semana pasada, el índice S&P 500 ha perdido alrededor del 3% de su valor, lo que refleja el impacto de las decisiones de Trump sobre las tarifas. El presidente anunció un aumento del 25% en los aranceles sobre casi todos los productos importados desde México y Canadá, y un 10% adicional sobre las importaciones provenientes de China. Esta disposición generó un clima de incertidumbre que ha afectado directamente a los mercados.

Aunque el mercado experimentó un repunte el miércoles, el temor a una guerra comercial que frene el crecimiento económico sigue presente. Durante el transcurso de ese día, Trump retrasó un mes los aranceles dirigidos a los automóviles fabricados en Canadá y México lo que pudo ayudar a la calma en la bolsa de valores.

En principio, los trabajadores en Estados Unidos que tengan un plan 401(k) deben estar conscientes de que su dinero está invertido en la bolsa de valores de manera automática.

Usualmente, ese capital se diversifica en diferentes instrumentos, como acciones, fondos de inversiones y/o bonos gubernamentales, dependiendo de las características de riesgo que hayas establecido con el administrador de tu plan. De cualquier forma, con todos estos vaivenes en Wall Street, tu dinero sí o sí siempre se verá afectado por lo que pasé en el mercado bursátil, para bien o para mal.

Si bien algunos pueden pensar en retirarse del mercado para evitar pérdidas, los especialistas sugieren no hacerlo. Como señala el análisis de Charles Schwab, intentar “cronometrar el mercado”, es decir, vender y comprar acciones con el objetivo de capturar ganancias y evitar pérdidas, generalmente resulta en pérdidas a largo plazo.

El mercado de valores, históricamente, se ha recuperado de caídas importantes, según los expertos en inversiones. Por ejemplo, aquellos que vendieron sus inversiones durante el desplome de marzo de 2020, cuando la pandemia de COVID-19 golpeó a EE.UU., pudieron haber perdido una oportunidad significativa. El S&P 500 ganó un 15% hacia finales de ese mismo año, lo que demuestra que el mercado puede recuperarse incluso después de los peores desplomes.

Lo mejor para la mayoría de los inversionistas con planes 401(k) es mantener una estrategia a largo plazo. Recuerden que es un dinero que está destinado para su jubilación, no es un capital al que debieran acceder o mover en el corto plazo. Los expertos sugieren no hacer cambios drásticos en el portafolio y resistir la tentación de revisar el saldo de manera diaria. La volatilidad es una parte normal de los mercados financieros, y si no se está preparado para manejarla, las decisiones impulsivas pueden perjudicar los ahorros.

Sin embargo, los expertos también sugieren que es un buen momento para revisar la asignación de activos de tu 401(k). Por ejemplo, si te preocupan los efectos de los aranceles sobre ciertos sectores, podrías considerar diversificar tu portafolio.

Las empresas automotrices, que dependen de componentes importados de México y Canadá, podrían enfrentar mayores costos debido a los aranceles. Asimismo, los precios de los alimentos podrían aumentar un 3% debido a los mayores aranceles sobre productos importados.

En cambio, sectores como los servicios financieros y la salud podrían estar relativamente protegidos, ya que tienen una exposición mínima a las importaciones.

