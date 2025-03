Así es el edificio de Miami donde Gerard Piqué estaría buscando su nuevo apartamento

El exfutbolista español Gerard Piqué, quien en el pasado fue pareja de Shakira, ya estaría preparando todo para mudarse a un apartamento de la ciudad de Miami, con el fin de estar más cerca de sus dos hijos y también de los negocios que planea emprender en Estados Unidos.

De acuerdo al paparazzo Jordi Martin, el exjugador del Barcelona ya estaría cansado de vivir en un hotel, por lo que ya comenzó a ver posibles alternativas de hogar.

“Él está en el Hotel Four Seasons, en una residencia, un apartamento, pero por lo que tengo entendido, y lo que me ha dicho gente del entorno de Piqué, no le acaba de gustar. Dice que hay mucha gente y que no le acaba de gustar”, compartió el reportero durante la intervención que tuvo en ‘El Gordo y La Flaca’.

A continuación compartió que Piqué tendría en la mira un apartamento en Panorama, una torre que no es del total agrado de Raúl de Molina y así lo hizo saber.

“Se está adquiriendo un apartamento en el Panorama, en Brickell”, informó Jordi Martin, quien fue interrumpido por Rauli: “Si no le gusta el Four Seasons, se va al Panorama, le va a gustar menos”, compartió el presentador cubano.

¿Cómo es el edificio en el que Gerard Piqué tendría su nuevo hogar en Miami?

El Panorama Tower, que consta de 85 pisos, se ubica en el distrito de Brickell, en el centro de Miami y es considerado el edificio más alto de toda la Florida.

Su construcción comenzó en enero del 2014, pero fue inaugurado hasta julio del 2018.

Los apartamentos a la venta van desde un estudio a un penthouse y el precio de alquiler va de los $2,524 a los $7,250 dólares mensuales.

En caso de que Piqué se anime por adquirir un apartamento ahí, él y sus hijos podrían disfrutar de un lobby, gimnasio, sala de juegos, piscina con su respectiva área de spa, áreas lounge, área de juegos infantiles, bar, sala de cine , simulador de golf y unas impresionantes vistas del mar.

