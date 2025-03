La selección de Jamaica se frota las manos por “robarle” una figura al fútbol inglés

Jamaica es una selección competitiva dentro de Concacaf. “The Reggae Boyz​” ahora podría ser un rival de mucho más respeto con la posible incorporación de Mason Greenwood a sus convocatorias.

Mason Greenwood ha sido un talento desperdiciado por la selección de Inglaterra. El delantero del Marsella solo ha jugado un partido con el conjunto inglés y este se remonta al 5 de septiembre de 2020. En aquella fecha, Greenwood jugó 12 minutos en un duelo contra Islandia por la Nations League.

En este sentido, según detalla Mark Bullingham, Director Ejecutivo de la Asociación Inglesa de Fútbol, Mason Greenwood habría pedido un cambio de selección. El delantero de 23 años quiere habilitarse para poder representar a otra selección que no sea la inglesa.

“Entiendo que él (Greenwood) ha pedido el cambio. Eso sucedió de manera oficial, por lo que no puede ser seleccionado porque solo se puede cambiar la selección una vez“, dijo Mark Bullingham para The Athletic.

No está de más recordar que el atacante que milita en la Ligue 1 de Francia tiene ascendencia jamaiquina directa por sus padres. De hecho, no es ninguna novedad que el futbolista sea vinculado con “The Reggae Boyz​”.

“No, no pedimos que Greenwood jugara para Jamaica. Sé que la gente le ha preguntado a Gareth (Southgate, el ex seleccionador de Inglaterra) sobre él, y Gareth ha sido franco al decir que no estaba en sus planes porque no ha rendido a ese nivel, así que no tengo conocimiento de ninguna comunicación que hayamos tenido con él desde entonces”, agregó Bullingham.

Mason Greenwood, un atacante de nivel

La selección de Jamaica podrá dar un salto de calidad con la incorporación de Mason Greenwood. El atacante nacido en Bradford ha tenido problemas extradeportivos que han afectado su carrera, pero su talento es palpable.

Greenwood jugó en las categorías inferiores del Manchester United antes de llegar al primer equipo de los “Red Devils”. En 2023, el delantero fichó por el Getafe de España y para esta temporada volvió a un grande de Europa como el Marsella.

Con solo 23 años, el el fútbol francés está relanzando su carrera. Mason Greenwood acumula 26 partidos en la temporada con su club. El atacante le ha aportado al Marsella 16 goles y 3 asistencias en 2,192 minutos dentro del campo. Greenwood es el segundo máximo goleador de la Ligue 1 solo por detrás de Ousmane Dembélé del PSG.

Sigue leyendo:

– Marcelo no puede elegir entre Cristiano Ronaldo y Messi

– Partidos de fútbol hoy, en vivo: hora y TV de lo que puedes ver este viernes 7 de marzo en Estados Unidos

– Santiago Giménez podría tener a otro entrenador en el Milan

– Brasil anuncia convocatoria con Neymar de vuelta para las Eliminatorias