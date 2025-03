“Necesitamos ayuda”, afirman familias afectadas por el incendio Eaton

Las familias latinas representaron la mayoría de las personas damnificadas que acudieron al estacionamiento de Fair Oaks Burger, en la ciudad de Altadena, para recibir alimentos gratis y mitigar en parte los retos que enfrentan dos meses después de la tragedia del Eaton Fire,

Gracias a la iniciativa de Food for Health (Alimentos para la Salud), un programa de la Fundación AIDS Healthcare Foundation, desde antes que comenzará la distribución de frutas, vegetales, frijol, arroz, huevo, pan y leche, al menos unas 400 familias se vieron beneficiadas por la ayuda.

“Cada sábado tendremos un mercado de agricultores comunitario gratuito”, dijo Carlos Veliz, director nacional de Food for Health, un programa de la AIDS Healthcare Foundation. “Vamos a ofrecer a las familias alimentos saludables y nutritivos, particularmente para quienes resultaron afectados por el incendio Eaton”.

El incendio de Eaton en Pasadena mató al menos a 17 personas y destruyó más de 9,418 estructuras. Muchas de esas estructuras eran casas centenarias.

Según el Instituto Latino de Políticas de UCLA, al menos 35,000 empleos ocupados por latinos estuvieron en riesgo de desplazamiento temporal o permanente debido a los incendios forestales.

Aunque los latinos representan solo el 23% de la población en las tres zonas de evacuación por los incendios Eaton, Palisades y Hurst, representan el 36% de todos los trabajadores en esas áreas.

De hecho, tan solo en la zona del incendio de Eaton Canyon de los 57,936 residentes (27%), un total de 19,601 personas eran el 35% de la fuerza laboral,

Ayuda al que menos tiene

Janeth Lee, propietaria Fair Oaks Burgers, un negocio que sobrevivió a las llamas y que se ubica en el 2560 de la Avenida Fair Oaks, en Altadena, junto con su hermana Christine son las organizadoras principales del “Mercado Comunitario de Agricultores” que proveen la comida a las familias.

“Cuando éramos niñas, mis padres (Ki Sun Lee y Jung Ja Lee) no podían permitirse el lujo de viajar desde Corea, y como éramos inmigrantes, nuestra vecina latina prácticamente crio a Christy, y se encargó de cuidarnos y alimentarnos , mientras mis padres trabajaban”.

Las hermanas Janeth y Christine Lee, junto a sus padres coreanos, Ki Sun y Jung Ja Lee, además de Carlos Veliz. director nacional de Food for Health, un programa de la AIDS Healthcare Foundation.

Janeth y Christy Lee se hicieron cargo del negocio de sus padres hace 17 años y desde hace un mes comenzaron la labor altruista de llevar alimento a los hambrientos del área.

“Al principio, creo que todos estábamos procesando el impacto de perder las casas. Y luego, al mismo tiempo, estábamos agradecidos de que nuestro negocio todavía siguiera en pie”, relató.

Posteriormente, se dio cuenta de que sus habilidades culinarias y su chef le sugirió que, si hubieran de embarcarse en alimentar a la comunidad, necesitarían un lugar amplio y coincidió que el área del estacionamiento de al lado de su negocio era el lugar perfecto.

Janeth recibió la aprobación de Farid Zadi, de Susan Park y tuvieron su primer evento denominado World Central Kitchen, lo que marcó la pauta para seguir adelante con la misión de llevar pan a los hambrientos y darle de beber a los sedientos,

A través de World Central Kitchen, empezaron a recibir donativos de dinero para entregar comida a las personas que están trabajando en la comunidad y a los socorristas.

Pero, cuando Carlos Veliz, director nacional de Food for Health pasó en su automóvil por el área platicaron y concluyeron que también allí podrían llevar comida a los necesitados.

Janeth Lee dijo que, por supuesto, quieren retribuir a la comunidad de que latinos, afroamericanos y algunos blancos de Pasadena realmente necesitan ayuda.

Un trabajador latino que es parte de la reconstruccion en Altadena, agradeció la comida que le obsequiaron.

Alimentando al hambriento

Por su parte, Konstantine Anthon, concejal de la ciudad de Burbank, quien estuvo como voluntario en la distribución de 400 burritos y 600 sándwiches, consideró que, si bien muchas familias recibieron ayuda con alimentos, “fue genial ver muchas caras sonrientes”.

De hecho, describió que le impactó una mujer de entre 60 y 70 años.

“Estaba sola. No tiene familia. No está casada, vive en la casa de una amiga y vive literalmente a dos cuadras de distancia [de Fair Oaks Burgers] y me dijo. “No estoy bien”. En cada paso del proceso de obtener sus verduras y leche fresca o, conseguir los sándwiches y el desayuno, parecía que iba a estallar en llanto, pero se recompuso”.

Anthon, quien se postulará en 2028 para reemplazar a la actual supervisora del condado, Kathryn Barger, manifestó que “fue muy duro” ver que muchas familias tendrán que volver a empezar de muevo.

“Uno se imagina que sus padres y sus abuelos deberían estar seguros y a salvo en sus años de vejez. Pero esa mujer lo perdió todo y, como saben, tuvo que empezar a buscar un nuevo lugar a esa edad y luchar. Llevaba todas sus compras ella sola. Se negaba a que nadie la ayudara y a esa edad hay mucho orgullo”, dijo.

“Sé que mis padres se sienten muy orgullosos y sé que mucha gente entiende eso de sus padres y abuelos, así que fue duro ver que ella estaba pasando por un momento difícil y es una experiencia muy diferente a la que se ve con las familias jóvenes que están pasando por momentos difíciles, y que hay muchos recursos para ellos”.

Su hogar fue devastado

“Necesitamos ayuda”, dijo la señora Karina Arias, originaria de Sinaloa, México, quien no solamente perdió su trabajo como niñera, sino que también su casa que había comprado en 2004 sufrió daños severos y la compañía de seguros apenas les ofreció $5,000 dólares.

De 50 años y casada con tres hijos: Madelin y Amaranys Gastelum, y Kairan Arias, dio a conocer que el techo de su hogar, ubicado en el 2141 de la Avenida Summit “voló por los aires”, debido a las intensas ráfagas de viento que avivaron el devastador incendio.

“Gracias a Dios nadie sufrimos daños, pero recuerdo con horror que tuvimos que evacuar la casa a las 3:00 de la madrugada del 7 de enero”, relató la mujer, mientras esperaba que se diera el banderazo de salida para ir a recoger su despensa de alimentos.

Su esposo y su hijo Kairan no quisieron irse, pues temían que aparecieran ladrones y los dejaran completamente en la calle. Habían trabajado muchos años para comprar su casa, valorada en $300,000 dólares en 2004, y que ya tenía una plusvalía significativa de $750,000 dólares.

“Hay mucha gente que se aprovecha de cualquier situación para robar, y eso era injusto”, dijo.

Aunque esperaron dos horas en un estacionamiento para evaluar la gravedad del incendio, finalmente aceptaron ser hospedados en un hotel de Pasadena.

“¿A dónde quiere ir la madame?”, bromeó. Ella y su familia, además de sus nietos, escogieron el lujoso hotel Hilton.

“Todos los niños estaban muy asustados, pues ellos no entienden la magnitud del peligro que estábamos pasando”, recordó.

En punto de las 7:00 de la mañana, la policía evacuó a su esposo, Guadalupe Jiménez, de Querétaro, y su hijo mayor. Al marido le preocupaba la camioneta que usa para sus trabajos en la industria de la construcción y sus herramientas.

La señora Karina Arias comentó que, en su trabajo de niñera ganaba unos $2,000 mensuales, pero desde hace dos meses se mantiene desempleada y ahora su esposo debe trabajar mucho más para poder reunir los $2,600 que pagan de renta mensual, además de los casi $190.00 dólares que invierten en comida cada semana.

“Los latinos y los afroamericanos somos los más afectados, y seguimos siendo los más discriminados con la ayuda”, señaló. “Todos tenemos necesidades; no queremos que nos regalen nada, sino que nos den trabajo”.

De hecho, mencionó que, aunque representantes de la compañía aseguradora de su casa les indicaron los $5,000 dólares que les habían dado en efectivo era todo lo que recibirían, ellos van a apelar el caso ante autoridades estatales.

“Imagínese, ahora con las lluvias, el agua se metió por todos lados y las pérdidas son mayores”, manifestó la señora Arias. “Las personas que no han estado en los zapatos de uno, no saben que, aparte de los daños materiales, hay problemas emocionales con los que uno tiene que luchar ahora”.

“Como dije, necesitamos ayuda y para ello necesitamos que nos den un trabajo, porque los inmigrantes sabemos luchar en las buenas y en las malas, y lo hacemos con mucha honradez”, subrayó la mujer mexicana.

California extienda plazo para solicitar ayuda federal

El gobernador de California, Gavin Newsom anunció el viernes la extensión del plazo para solicitar asistencia federal por los incendios de Los Ángeles

Los propietarios de viviendas, inquilinos y trabajadores que sufrieron pérdidas por los incendios forestales ahora tienen hasta el 31 de marzo para solicitar ayuda federal.

La gente puede registrarse en DisasterAssistance.gov.

A pedido del gobernador Gavin Newsom, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) extendió la fecha límite para que los sobrevivientes de los incendios de Los Ángeles se registren para recibir ayuda federal. También se ha extendido la fecha límite para solicitar el Seguro de Desempleo por Desastre.

Los propietarios de viviendas e inquilinos que sufrieron daños o pérdidas por los incendios forestales del condado de Los Ángeles ahora tienen hasta el lunes 31 de marzo de 2025 para solicitar la Asistencia Individual de FEMA y la asistencia de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA). El programa brinda asistencia financiera y de otro tipo a personas y hogares elegibles para ayudarlos a satisfacer sus necesidades básicas y complementar sus esfuerzos de recuperación de los incendios forestales.

Solicite asistencia federal para el pago de renta

“Gracias a FEMA y a la Administración Trump por aceptar la solicitud de California de extender el programa de asistencia individual mientras nuestras comunidades en Los Ángeles continúan reconstruyéndose y recuperándose. Insto a los angelinos afectados por Eaton y Palisades a que soliciten asistencia federal para ayudarlos a recuperarse”, dijo Newsom.

La asistencia de FEMA para las personas afectadas por el incendio forestal puede cubrir asistencia para el alquiler, alojamiento temporal, reparaciones del hogar, pérdidas de propiedad personal y otras necesidades relacionadas con el desastre que no estén cubiertas por el seguro. Las subvenciones de FEMA no tienen que reembolsarse. La asistencia de FEMA no está sujeta a impuestos y no afectará la elegibilidad para el Seguro Social, Medicaid u otros beneficios federales.

La fecha límite anterior para la inscripción para la ayuda por desastre era el 10 de marzo, pero el gobernador Newsom y la delegación bipartidista del Congreso de California solicitaron una extensión para permitir que más sobrevivientes se inscriban para recibir asistencia.

Cómo solicitar asistencia individual de FEMA

En línea es la opción más rápida para recibir ayuda. Búsquela en DisasterAssistance.gov La aplicación de FEMA está disponible en la App Store de Apple o Google Play.

Por teléfono en la línea de ayuda de FEMA al 800-621-3362. Si utiliza un servicio de retransmisión, proporcione a FEMA su número para ese servicio. Los operadores de la línea de ayuda hablan varios idiomas: presione 2 para español o presione 3 para un intérprete que hable su idioma. Las líneas están abiertas de 7 a. m. a 10 p. m., los 7 días de la semana.

En persona en un Centro de Recuperación de Desastres (DRC). Para encontrar un DRC cerca de usted, visite www.CA.gov/LAfires.

Se recomienda a los sobrevivientes que tengan seguro que presenten un reclamo por daños causados por el desastre ante su compañía de seguros antes de solicitar asistencia de FEMA.

Los sobrevivientes no necesitan esperar a que se les pague el seguro para solicitar asistencia de FEMA. FEMA puede brindar asistencia financiera a los sobrevivientes elegibles que no tengan seguro o que tengan un seguro insuficiente.

Si se le ha negado la asistencia de FEMA, puede presentar una apelación visitando un Centro de Recuperación de Desastres en su comunidad, llamando al 1-800-621-3362 o ingresando en línea a www.disasterassistance.gov.

Solicite la Asistencia por Desempleo por Desastre

La fecha límite para solicitar la Asistencia por Desempleo por Desastre (DUA) también se ha extendido hasta el 31 de marzo. La DUA está destinada a trabajadores (como los autónomos o independientes) que no son elegibles para recibir los beneficios regulares por desempleo y perdieron su trabajo o tuvieron una reducción de horas debido a los incendios forestales del condado de Los Ángeles.

Solicite la Asistencia por Desempleo por Desastre en el Departamento de Desarrollo del Empleo de California

Para encontrar otras formas de asistencia y hacer un seguimiento del progreso en la recuperación de los incendios forestales, visite: https://www.ca.gov/LAfires/