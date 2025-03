Republicanos borran tuit contra Adriano Espaillat al llamarlo “inmigrante ilegal” tras críticas de líderes del Congreso

Este viernes, los republicanos borraron el tuit contra el representante demócrata Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), luego de las críticas recibidas por varios demócratas y algunos republicanos.

Sin embargo, no hay una disculpa oficial, al menos pública, por la retórica contra un representante de la Cámara.

El Caucus Hispano, el Congressional Black Caucus y el Congressional Asian Pacific American Caucus criticaron Partido Republicano por llamar al presidente del Caucus Hispano, Adriano Espaillat (Nueva York-13), “inmigrante ilegal”, al calificarla como una “retórica racista”

Los liderazgos de los tres grupos del Congreso citan que la campaña del Partido Republicano, dirigida por el representante Richard Hudson (Carolina del Norte-09) promovió un el mensaje contra Espaillat, quien respondió el discurso del presidente Donald Trump ante el Congreso.

“El congresista Espaillat es un ciudadano estadounidense que ha ocupado múltiples cargos de elección popular y que durante décadas ha honrado su juramento para defender y proteger la Constitución de los Estados Unidos de todos los enemigos extranjeros y nacionales”, dice el mensaje conjunto. “Apoyamos al presidente Adriano Espaillat –un ciudadano estadounidense ejemplar– y rechazamos a los xenófobos que han invadido el Partido Republicano”.

Espaillat ha sido de los líderes demócratas en el Congreso más vocales en contra de las políticas migratorias del presidente Trump, las cuales incluyen deportaciones masivas y el retiro de beneficios a gente con Estatus de Protección Temporal (TPS) y otras personas con ‘parole’ provisional.

“Hudson y los republicanos del Congreso no creen en las leyes de Estados Unidos, no creen que nuestro creador nos dotó a todos de los derechos inalienables a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”, criticaron los líderes del llamado Tri-Caucus. “Para los republicanos del Congreso, cualquiera que no se alinee con sus retorcidos ideales es, y siempre será, un ‘ilegal'”.

La cuenta oficial de la campaña republicana en el Congreso publicó un mensaje calificado de “racista” contra el demócrata Adriano Espaillat. Crédito: Captura X | Cortesía

Un inmigrante con historia de éxito

Espaillat nunca ha ocultado que llegó a este país desde niño y fue indocumentado por un tiempo, pero actualmente no lo es, luego de cumplir con todos los requerimientos que se le solicitaron la ciudadanía.

“Llegó a este país de niño –como un soñador–, regularizó su situación, se naturalizó ciudadano estadounidense y se convirtió en la encarnación del sueño americano”, defiende el Tri-Caucus.

Espaillat es originario de República Dominicana y es un reconocido líder y político de Nueva York.

En una entrevista que Espaillat dio a este diario en 2017, cuando juramentó ante el Congreso como el primer representante de origen dominicano, el demócrata dijo que continuaría defendiendo a los inmigrantes indocumentados.

“Entiendan que cuando debaten sobre una reforma migratoria y con frecuencia hablan (mal) de los indocumentados, se están refiriendo a personas como el niño indocumentado que un día fui”, dijo Espaillat.