Senador canadiense reta a Donald Trump Jr. a un combate de boxeo en respuesta a los aranceles

Patrick Brazeau, senador de Canadá, lanzó un desafió dirigido a Donald Trump Jr. para que, en lugar de desatar una guerra de aranceles entre su país y Estados Unidos, ambos suban al ring a sostener un combate de boxeo benéfico.

Con el argumento de que su vecino del norte no ha mostrado suficiente cooperación para frenar a la inmigración y al tráfico de fentanilo que, presuntamente, se lleva a cabo a través de la frontera compartida entre ambos países, el presidente Donald Trump decidió gravar a las importaciones de productos canadienses con 25% de arancel, esto pese a tener un acuerdo comercial firmado donde también participa México y al cual se le conoce como T-MEC.

La posición asumida desde la Casa Blanca ha tensado su relación con el gobierno canadiense a tal grado de que, desde el próximo lunes deberá pagar más por la energía eléctrica que Ontario les proporciona al menos a tres entidades estadounidense.

A esto debe sumarse que, varias provincias canadienses retiraron la venta de productos alcohólicos elaborados en Estados Unidos en represalia a su hostilidad.

Donald Trump Jr. todavía no ha respondido a la invitación de subir al ring para recabar fondos para una investigación. (Crédito: Matt Rourke / AP)

Al respecto, Patrick Brazeau publicó un mensaje en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, donde hace hincapié en que, en lugar de desatar una guerra arancelaria, le pide a Donald Trump Jr., vástago del presidente estadounidense, aceptar sostener un combate de boxeo con él orientado a recabar dinero para una causa noble.

“Estimado @DonaldJTrumpJr:

Una vez tuve un combate de boxeo con @JustinTrudeau y perdí. Lo sé, todavía no me lo creo ni yo, pero ya no fumo y estoy sobrio desde hace casi 5 años.

A la luz de estos aranceles falsos del presidente @realDonaldTrump te reto a una pelea para recaudar dinero para la investigación del cáncer o una organización de tu elección.

Nuestros países no necesitan estar en guerra, pero podemos luchar para recaudar dinero.

Yo me apunto si tú lo haces”, escribió.

El político canadiense además acotó que detrás de los aranceles se esconde la verdadera intención del gobierno estadounidense, la cual —bajo su óptica— está relacionada con apropiarse de su territorio y las riquezas naturales que encierra.

“Los aranceles no tienen nada que ver con el fentanilo; tienen que ver con nuestro petróleo, agua dulce, minerales, recursos y nuestro Ártico, solo por nombrar algunos”, advirtió.

