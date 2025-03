Adamari López presume su figura en un diminuto vestido

Con la calidez y apertura a mostrar una mirada a su vida privada, la presentadora Adamari López protagonizó una inesperada sesión de fotos con la que desató suspiros en redes sociales gracias al sensual look que portó para la ocasión. ¿Cómo reaccionó el público? Sigue leyendo para enterarte.

Desde su cuenta oficial en Instagram, la panelista del programa “Desiguales” publicó un carrusel de imágenes en el que se dejó ver desde las instalaciones de Univision, posando en un modelito que evidenció los resultados de su rutina de ejercicios y buenos hábitos de alimentación.

Se trató de un diminuto vestido de mezclilla con top estilo corsé que acentuó su diminuta cintura, así como una falda abultada que le dio dramatismo a su propuesta en moda. A la par de dicha pieza, Adamari López utilizó unos tenis blancos y accesorios dorados.

Como ya es costumbre, la famosa lució su cabellera rubia en ondas suaves que descansaron sobre sus hombros. Mientras tanto, su maquillaje se caracterizó por su terminado ‘jugoso’ y con colores neutrales.

“Yo quiero estar cómoda porque han sido días de bastante movimiento por el cumpleaños de mi princesa @alaia y este look me encanta”, escribió la también actriz para acompañar el post que no tardó en desatar una ola de comentarios.

Y es que la estrella de la pantalla chica se convirtió en el blanco de piropos por parte de su comunidad digital, reinando mensajes en los que se destacó la silueta de infarto con la que cuenta a sus 53 años de edad.

“Mi chula”, “Una muñequita inmensamente hermosa”, “Muy lindo look”, “Omg todo te queda muy lindo”, “Hermosa como siempre”, “La boricua más preciosa del mundo”, “Cada vez te veo más guapa” y “Lindo vestido y te va muy bien”, son algunas de las respuestas que se registraron en la red.

Seguir leyendo:

• Adamari López y Toni Costa dedican emotivo y tierno mensaje a su hija Alaïa por su cumpleaños

• Adamari López causa revuelo en redes con un look de minifalda

• Adamari López revela su “rincón secreto” en su casa y sorprende a sus seguidores