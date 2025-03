Djokovic se despide temprano de Indian Wells a manos de van de Zandschulp

Este sábado, el tenista serbio Novak Djokovic, número siete del mundo, fue eliminado en su debut en Indian Wells tras caer ante el neerlandés Botic van de Zandschulp por 6-2, 3-6 y 6-1 en la segunda ronda del Masters 1000 californiano.

La sorpresiva derrota marcó una nueva eliminación temprana en una competencia donde ostenta el récord de más títulos junto a Roger Federer, con cinco coronas.

Djokovic, de 37 años, nunca logró encontrarse cómodo en la cancha central. En el primer set, mostró una versión errática, acumulando 14 errores no forzados y apenas ganando el 43% de sus puntos con el saque. Por su parte, Van de Zandschulp, con un juego firme y sin miedo a la leyenda serbia, aprovechó cada oportunidad para llevarse el parcial con autoridad.

Aunque el serbio reaccionó en el segundo set, en el tercero volvió a verse superado.

Su frustración fue evidente: golpeó una pelota con furia y lanzó gritos hacia su equipo. Sin embargo, su rival mantuvo la calma y cerró el partido con un dominio absoluto. “Sabía que si perdía la calma no me iba a ir bien, es algo en lo que siempre me concentro, especialmente contra los grandes”, declaró el neerlandés tras su victoria.

En tanto, ‘Nole’ sumó su tercera derrota consecutiva en el circuito y sigue sin títulos en la presente temporada. En Indian Wells, además, ya habían quedado fuera otros tres jugadores del top-10: Alexander Zverev (2), Casper Ruud (5) y Andrey Rublev (8), lo que deja el camino más despejado para Carlos Alcaraz, quien busca su tercer título consecutivo en este torneo.

¿Cómo queda Djokovic en el ranking ATP?

El impacto de la eliminación no será profundo para el máximo ganador de Grand Slams de la historia. De hecho, por ahora ha recuperado dos posiciones y se encuentra en la quinta plaza del ranking ATP con 3,860 puntos, según reseñó ESPN. Sin embargo, su permanencia en el Top 5 dependerá de los resultados de otros jugadores en el torneo.

Stefanos Tsitsipas es el principal candidato a desplazarlo, pero para ello deberá avanzar varias rondas, ya que se encuentra a 505 puntos de diferencia. Daniil Medvedev también tiene opciones de superarlo, aunque necesita llegar lejos en Indian Wells para hacerlo.

Alex De Miñaur y Tommy Paul son otros dos tenistas que aún podrían rebasar a Djokovic en la clasificación.





Sigue leyendo:

· Conoce el nuevo y lujoso hotel del extenista Rafael Nadal en República Dominicana

· Preocupación por tenista argentino que reveló convivir con “pensamientos suicidas” tras ATP de Acapulco·