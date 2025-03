Surge un conflicto entre Marco Rubio y Elon Musk; Donald Trump lo niega

Durante una reunión del gabinete, la diferencia de puntos de vista entre Marco Rubio, secretario de Estado, y Elon Musk, titular del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), generó un enfrentamiento verbal entre ambos, algo que el presidente Donald Trump trató de minimizar.

Bajo condición de no revelar su identidad, el diario The New York Times citó, a cinco personas que presenciaron la acalorada situación.

Presuntamente, el hombre más rico del mundo reprendió al funcionario de raíces cubanas por negarse a despedir a gran parte de la fuerza laboral del Departamento de Estado (DOS).

El mismo medio señala que Rubio lleva varios días molesto con Musk debido a que propuso cerrar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la cual se encarga de ofrecer asistencia humanitaria y de desarrollo en más de 100 países.

Por ello, cuando tuvo enfrente a Musk, el secretario de Estado lo cuestionó si más de 1,500 empleados que se jubilaron anticipadamente del departamento que preside deberían ser reincorporados al trabajo sólo para ser despedidos con el objetivo de sumarlos a las cifras de presuntos ahorros conseguidos por el DOGE.

Elon Musk es uno de los personajes en quien más confía el presidente Donald Trump. (Crédito: Matt Rourke / AP)

Dicho posicionamiento detonó la tensión entre ambos personajes y eso obligó a Donald Trump a intervenir para calmar los ánimos.

“Quiero que los miembros del gabinete vayan primero, que se queden con toda la gente que quieran. Con todos los que necesiten.

Hagan el mejor trabajo que puedan, cuando tenemos buenas personas eso es valioso, eso es muy importante y queremos que conserven a las buenas personas”, enfatizó.

Posteriormente, un reportero cuestionó al mandatario de la nación sobre el choque de opiniones generado entre dos de los más importantes miembros de su gabinete.

No obstante, Trump descartó por completo cualquier rose entre ambos personajes.

“No hay discusión, yo estuve allí, tú sólo eres un alborotador. Elon se lleva muy bien con Marco y ambos están haciendo un trabajo fantástico. No hay ningún conflicto”, subrayó.

Algunos analistas sostienen que varias de las sugerencias del titular del DOGE con respecto a despidos en las agencias federales ya son bien vistas por republicanos de alto perfil y ello podría ponerlo en predicamento en los próximos meses.

