Crean arte a base de cenizas de los incedios

En una pared del Centro Laboral de Pasadena quedará enmarcado un mural creado y pintado a base de pinturas hechas con cenizas recolectadas de los incendios Eaton y Palisades.

La pintura del mural estará a cargo de Eddie Aparicio, un artista local que también perdió su hogar en el incendio de Eaton Canyon, y se exhibirá el martes, mediante una manifestación de lideres sindicales, artistas que son partidarios del medio ambiente y residentes de Altadena.

El objetivo central del mural será llamar la atención de la comunidad sobre la conexión entre el papel de las grandes empresas petroleras y los incendios forestales de California.

El mural se trata de una chimenea solitaria que, en realidad es una imagen inquietante de los incendios, ya que, tanto en Pacific Palisades como en Altadena, entre las calles y avenidas donde se registró gran parte de la catástrofe solamente quedaron erguidas las construcciones de las chimeneas.

Del mismo modo, en el simbolismo detrás del diseño, la obra de arte también hace referencias al humo de las chimeneas de las fábricas.

“Quería tener un lado más luminoso y otro más oscuro, como dos caminos posibles, uno de cambio y aire limpio y otro de humo y oscuridad”, dijo el artista, Eddie Aparicio. “Representan tanto la destrucción como la resiliencia”.

David Solnit, de Justice Arts Project e sun carpintero que vive en San Francisco, California y es organizador de la acción directa, las artes y la lucha contra la guerra y por la justicia climática.

Aparicio, de 34 años, explicó que, a menudo incorpora materiales poco convencionales y se inspira en sus experiencias personales, incluida la pérdida de su hogar en el incendio.

Que paguen quienes contaminan

Luis Martínez, organizador de campañas para California Libre de Combustibles Fósiles (Fossil Free California) dijo los miembros de la comunidad están participando en el arte para abogar por la inversión en las comunidades en lugar de los combustibles fósiles, destacando los impactos del cambio climático, como los recientes incendios en Los Ángeles.

“El proyecto del mural tiene como objetivo trasladar la carga financiera del daño climático de los contribuyentes a la industria de los combustibles fósiles”, declaró a La Opinión.

Además de que la iniciativa implica la creación del mural, los esfuerzos simbolizan la resiliencia de la comunidad y la necesidad de rendición de cuentas sobre los combustibles fósiles. Dicha obra de arte se exhibirá en el Centro de Empleo de Pasadena.

Los miembros de sindicatos, artistas y residentes de Altadena se preparan también para anunciar su respaldo a una iniciativa legislativa de California llamada “Proyecto de Ley del Superfondo para que paguen los Contaminadores” o SB 684, la cual es patrocinada por la Senadora Caroline Menjívar y una versión que le acompaña en la Asamblea Estatal, cuya autora es la asambleísta Dawn Addis (AB 1243).

Ambas requerirían que las compañías de combustibles fósiles contribuyan financieramente para abordar el daño climático.

“Buscamos que se invierta en las comunidades, no en no en los combustibles fósiles”, dijo Martínez. “La industria de los combustibles fósiles es insostenible”.

Proyectos de ley en puerta

El devastador Incendio Palisades en el condado de Los Ángeles dañó o destruyó más de 7,800 estructuras y otras 10,500 estructuras quedaron reducidas a cenizas en el incendio de Eaton Canyon. Ambas tragedias cobraron la vida de 29 californianos.

Esta es la maqueta del mural que se pintará con carbón y cenizas para recordar la tragedia de los incendios Eaton y Palisades.

Precisamente, a raíz de otra catástrofe climática, la senadora Menjívar (D-Valle de San Fernando) y la asambleísta Dawn Addis (D-Morro Bay) presentaron ambos proyectos legislativos en la Ley del Superfondo Climático de 2025 para los Contaminadores Pagadores.

“En el centro de estos desastres están los californianos cuyas vidas y propiedades han sido destruidas. Muchos de los cuales ya estaban experimentando incertidumbre financiera debido al aumento de los costos de las necesidades básicas: alimentos, vivienda, servicios públicos y transporte al trabajo”, dijo la senadora Menjívar.

“Debemos ser implacables y creativos en la búsqueda de todas las vías para redirigir la carga financiera lejos del consumidor mientras mitigamos las consecuencias de los desastres provocados por el hombre”, añadió.

Chandra Shair y Carol Hetrick colaboran para pintar los cartelones de protesta contra las empresa petroleras, a quienes responsabilizan de ser parte del daño al medio ambiente.

Expresó que las ganancias de los contaminadores se disparan año tras año, y los contribuyentes de California simultáneamente ahorran dinero para los gastos del hogar y, al mismo tiempo, son los únicos que pagan la factura de los incendios forestales catastróficos y otros desastres relacionados.

Por su parte, la asambleísta Dawn Addis manifestó que Costa Central de California ha enfrentado los efectos devastadores del cambio climático, desde inundaciones e incendios forestales hasta erosión costera.

“Los incendios de este año en Los Ángeles sirven como un duro recordatorio de que la inacción colectiva tiene consecuencias catastróficas para todos los californianos”, dijo la asambleísta Addis.

A la vez que dijo sentirse orgullosa de asociarse con la senadora Menjívar y una coalición diversa de defensores para establecer el “Superfondo climático”, que brindaría alivio a las comunidades afectadas “no podemos negar que el cambio climático es real y debemos tomar medidas ahora para prepararnos y reconstruirnos después de estos eventos devastadores”.

Trump, desconectado de la realidad

Para Marcos Loera, miembro de la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON), quien contribuyó como voluntario para pintar los cartelones opinó que las grandes corporaciones petroleras obtienen ganancias millonarias y el costo del cambio climático lo paga la humanidad.

“Estamos destruyendo la naturaleza y tenemos que prevenir que el mismo ser humano se autodestruya”, dijo Loera. “El público debe informarse de lo que nos espera en el futuro si seguimos pensando que la única opción de sobrevivir que tenemos son los combustibles fósiles, porque el daño que le hacemos al medio ambiente puede ser irreversible”.

“Estamos viviendo ya una crisis existencial”, afirmó.

De acuerdo con la Estrategia de Adaptación Climática de California, el estado ya está experimentando los impactos de un clima cambiante, incluidos cambios observables en la frecuencia y gravedad de los fenómenos meteorológicos extremos, como olas de calor e incendios forestales más frecuentes y severos, precipitaciones más variables y una sucesión de sequías que han aumentado a medida que aumentan las temperaturas.

Si bien los impactos varían en las diferentes regiones de California, la evidencia es que en cada rincón del estado ya está experimentando los impactos del cambio climático, lo que requiere un compromiso sostenido con reducciones de emisiones y una implementación proactiva de esfuerzos de adaptación y resiliencia climática.

Chandra Shair, una profesora y artista local de Sierra Madre School opinó que, el proyecto de utilizar cenizas de los incendios en el arte es como una forma de protesta contra los combustibles fósiles y el cambio climático.

Enfatizó que le frustraba saber que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es el primero que no reconoce que exista el cambio climático.

“Él no entiende el sufrimiento ni las consecuencias de este cambio climático en particular. No lo sabe. No lo acepta. No lo cree. No, no lo entiende. Siento que está desconectado”, declaró la profesora a La Opinión.

Ana Juan, una defensora del medioambiente es voluntaria en el proyecto del mural “Invierte en las comunidades, no en los combustibles fósiles”.

“Ni siquiera tengo que ponerlo en palabras. No es un ciudadano común. Nunca ha tenido que trabajar. No lo hace. Puede comprar y hacer lo que quiera, pero no se da cuenta que la gente está sufriendo bajo su régimen. [Su gobierno] es básicamente cuestión de llenar los bolsillos de dinero para él. Entonces él dirá que no hay cambio climático si la gente le paga por decirlo”.